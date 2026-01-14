Archivada la denuncia por agresión sexual en el entorno de la carpa universitaria de Pamplona
La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Pamplona ha archivado por falta de autor conocido la denuncia por la agresión sexual en el entorno de una fiesta universitaria en la capital navarra el pasado mes de octubre por la que fueron detenidos cuatro hombres que fueron exculpados por la pruebas de ADN.
Así lo ha adelantado 'Diario de Navarra' y confirmado a EFE fuentes judiciales.
La agresión ocurrió la noche del 23 de octubre cerca de la 'carpa universitaria' de Pamplona, donde una joven fue víctima de una violación y fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra.
Posteriormente, la Policía Municipal detuvo a cuatro hombres como presuntos implicados y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer decretó en octubre su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, imputándoles un delito de agresión sexual (violación) y otro de robo.
El 19 de diciembre, tras comprobar que las pruebas de ADN no coincidían con su perfil genético, la jueza dejó en libertad a los cuatro encarcelados.
En la resolución judicial, la magistrada explicaba que había adoptado la decisión tras recibir el resultado de las pruebas de ADN, en el que “hay un perfil masculino que no coincide con ninguno de los investigados".
Te puede interesar
El año 2025 fue el tercero más cálido y el promedio desde 2023 supera el umbral de 1,5 °C
La temperatura media mundial en 2025 fue de 14,97 °C, 0,59 °C por encima del promedio del periodo de referencia 1991-2020. Para Europa 2025 fue también el tercer año más cálido, con una temperatura media de 10,41 °C, 0,30 °C por debajo del récord de 2024 y 1,17 °C por encima de la media.
Se cumple un año del incendio del Planetario de Pamplona
El Gobierno de Navarra y NICDO, la entidad gestora del Planetario, subrayan que la infraestructura no solo será recuperada, sino transformada en un espacio renovado de divulgación científica y astronómica.
La Diputación recuerda que el servicio de Bizkaibizi es solo para mayores de 16 y cederlo a menores conlleva responsabilidad de daños para los titulares
La Policía Municipal de Portugalete investiga la muerte de un varón tras ser arrollado por una bicicleta eléctrica con la que circulaba, al parecer, un menor de 15 años de edad. La Diputación ha advertido que "la persona adulta titular de la cuenta que es usada de manera indebida responderá económicamente de los perjuicios causados a terceros".
Hoy arranca la temporada de sidrerías de 2026 en Gipuzkoa
Organizado por Sagardun Patzuergoa, el tradicional acto de la apertura de la temporada de 'txotx' de esta edición tendrá lugar en la sidrería Petritegi de Astigarraga a las 13:45 horas.
La Ertzaintza detiene a un menor en Agurain, por su presunta radicalización al yihadismo
EITB ha podido saber que el joven, alumno del instituto de Agurain, se presentó en las inmediaciones del centro con un pasamontañas y una mochila. Su actitud levantó las sospechas del personal del centro, que llamaron a la Ertzaintza. Hoy los agentes han procedido a registrar el domicilio del detenido.
El funicular de Larreineta cumple 100 años
Se construyó para facilitar la comunicación con los yacimientos mineros más importantes de Bizkaia, en Larreineta y La Arboleda. El trabajo en las minas ya terminó, pero el funicular sigue cumpliendo con su labor centenaria.
Aizepe será la única tamborrada exclusivamente masculina en Donostia
El Club Cantábrico ha roto con la tradición y ha anunciado la incorporación de mujeres tocando el tambor en los festejos del Día de San Sebastián.
Exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales y vejaciones físicas y verbales
Antiguas trabajadoras han denunciado penetraciones, bofetadas, tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de terror y acoso continuo durante 2021, cuando el artista español tenía 77 años, según una investigación realizada por elDiario.es. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para analizar una denuncia presentada el 5 de enero contra el cantante Julio Iglesias por los hechos descritos en los medios.
El Gobierno Vasco ayuda con 8,4 millones de euros a víctimas de violencia de género desde 2022
Se trata de una ayuda económica de pago único para víctimas de la violencia machista para que puedan independizarse de los agresores y retomar un proyecto de vida autónomo.