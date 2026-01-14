Violencia machista
Archivada la denuncia por agresión sexual en el entorno de la carpa universitaria de Pamplona

La agresión ocurrió la noche del 23 de octubre cerca de la 'carpa universitaria' de Pamplona, donde una joven fue víctima de una violación y fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra. Se detuvo y encarceló a cuatro hombres presuntamente implicados pero, tras comprobar que las pruebas de ADN no coincidían con su perfil genético, la jueza dejó en libertad a los cuatro encarcelados.
Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Euskaraz irakurri: Artxibatu egin dute Iruñeko unibertsitateko karparen inguruan egindako sexu-erasoagatiko salaketa
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Pamplona ha archivado por falta de autor conocido la denuncia por la agresión sexual en el entorno de una fiesta universitaria en la capital navarra el pasado mes de octubre por la que fueron detenidos cuatro hombres que fueron exculpados por la pruebas de ADN.

Así lo ha adelantado 'Diario de Navarra' y confirmado a EFE fuentes judiciales.

La agresión ocurrió la noche del 23 de octubre cerca de la 'carpa universitaria' de Pamplona, donde una joven fue víctima de una violación y fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra.

Posteriormente, la Policía Municipal detuvo a cuatro hombres como presuntos implicados y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer decretó en octubre su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, imputándoles un delito de agresión sexual (violación) y otro de robo.

El 19 de diciembre, tras comprobar que las pruebas de ADN no coincidían con su perfil genético, la jueza dejó en libertad a los cuatro encarcelados.

En la resolución judicial, la magistrada explicaba que había adoptado la decisión tras recibir el resultado de las pruebas de ADN, en el que “hay un perfil masculino que no coincide con ninguno de los investigados".

X