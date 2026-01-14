Artxibatu egin dute Iruñeko unibertsitateko karparen inguruan egindako sexu-erasoagatiko salaketa
Erasoa urriaren 23ko gauean gertatu zen, Iruñeko unibertsitate-karpatik gertu. Emakume gazte bat bortxatu zuten, eta Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman zuten. Ustez inplikatuta zeuden lau gizon atxilotu eta espetxeratu zituzten, baina, DNA probak haien profil genetikoarekin bat ez zetozela egiaztatu ondoren, epaileak aske utzi zituen lau espetxeratuak.
Emakumearen Aurkako Indarkeriaren Arloko Iruñeko 1 zenbakiko Epaitegiko titularrak artxibatu egin du, egile ezagunik ez delako, joan den urrian Nafarroako hiriburuko unibertsitate-festa baten inguruan izandako sexu-erasoaren salaketa. Atxilotutako lau gizonak errugabe direla baieztatu dute DNA frogek.
Diario de Navarra egunkariak aurreratu du informazioa, eta iturri judizialek EFEri baieztatu.
Erasoa urriaren 23ko gauean gertatu zen, Iruñeko unibertsitateko karpatik gertu. Emakume gazte bat bortxatu zuten, eta Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman zuten.
Ondoren, Udaltzaingoak lau gizon atxilotu zituen, inplikatuta zeudelakoan, eta Emakumeen aurkako Indarkeriaren arloko Epaitegiak behin-behinean espetxeratzea agindu zuen, urrian, komunikatuta eta fidantzarik gabe, sexu-erasoa (bortxaketa) eta lapurreta delituak egotzita.
Abenduaren 19an, DNA frogak gizon horien profil genetikoekin bat ez zetozela egiaztatu zuen, eta epaileak aske utzi zituen lau espetxeratuak.
Ebazpen judizialean, magistratuak azaldu zuen DNA proben emaitza jaso ondoren hartu zuela erabakia, "profil maskulino bat badago, baina ez dator bat ikertutako inorekin", dio.
Zure interesekoa izan daiteke
2025. urtea inoizko hirugarren beroena izan zen, eta 2023tik izandako batez bestekoak 1,5 °C-ko muga gainditu du
2025ean, munduko batez besteko tenperatura 14,97 °C-koa izan zen, 1991-2020 erreferentziako aldiko batez bestekoa baino 0,59 °C beroagoa. Europan ere 2025a hirugarren urte beroena izan zen, batez besteko tenperatura 10,41 °C-koa izan baitzen, 2024ko errekorra baino 0,30 °C baxuagoa baina batez bestekoa baino 1,17 °C altuagoa.
Urtebete igaro da Iruñeko Planetarioan sutea gertatu zenetik
Nafarroako Gobernuak eta Planetarioaren kudeatzen duen NICDO enpresa publikoak azaldu dutenez, azpiegitura eraberritu eta zientzia eta astronomiako dibulgaziorako gune bilakatu nahi dute.
Aldundiak gogorarazi du Bizkaibizi zerbitzua 16 urtetik gorakoentzat dela soilik, eta adingabeei uzteak erantzukizun ekonomikoak dakartzala
Portugaleteko Udaltzaingoa gizon baten heriotza ikertzen ari da; bizikleta elektriko batek harrapatu zuen. Antza denez, 15 urteko adingabe bat zihoan harekin. Aldundiak ohartarazi duenez, Bizkaibizi zerbitzuaren "kontuaren titularra den pertsona helduak ekonomikoki erantzungo die hirugarrenei eragindako kalteei".
Gaur abiatuko da sagardo denboraldia Gipuzkoan
Sagardun Patzuergoa erakundeak antolatuta, Astigarragako Petritegi sagardotegian emango diote hasiera txotx denboraldiari, eguerdian.
Adin txikiko bat atxilotu du Ertzaintzak Agurainen, jihadismo erradikalean murgildu delakoan
EITBk jakin duenez, gaztea, Aguraingo institutuko ikaslea, aurpegia estalita eta motxila batekin ibili zen ikastetxearen inguruetan. Haren jarrerak zentroko langileen susmoak piztu zituen, eta Ertzaintzari deitu zioten. Gaur gaztearen etxebizitza miatu du Poliziak.
Aizepe izango da Donostian gizonezkoen danborrada bakarra
Club Cantabrico taldeak aurten emakumeak danbor jole izango dituela jakinarazi du eta, horrenbestez, Aizepe bakarrik geldituko da gizonezkoekin.
Larreinetako funikularrak 100 urte bete ditu
Bizkaiko burdin meategi handienetara errazago heltzeko eraiki zuten, Larreineta eta Zugaztieta auzoak hobeto komunikatuta egon zitezen. Egun ez dago meategirik, baina funikularrak bere lana egiten segitzen du, mendea beteta.
Julio Iglesiasen etxeko langile ohiek sexu-erasoak eta irain fisikoak leporatu dizkiote abeslariari
2021ean izandako sexu-abusuak, zaplaztekoak, ukituak, irainak eta umiliazioak salatu dituzte langile ohiek, artista espainiarrak 77 urte zituenean, etengabeko beldur eta jazarpen giro batean, elDiario.es kazetak argitaratutakoaren arabera. Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak eginbideak ireki ditu urtarrilaren 5ean Julio Iglesias abeslariaren aurka albisteetan deskribatutako gertaerengatik jarritako salaketa aztertzeko.
Eusko Jaurlaritzak 8,4 milioi euro bideratu ditu indarkeria matxistaren biktimak laguntzeko 2022tik
Ordainketa bakarreko dirulaguntza da, independizatzeko eta bizitza autonomo bati ekiteko prozesuan indarkeria jasan duten emakumeei laguntzera bideratua.