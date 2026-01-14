Condena
El TS ratifica la prisión permanente revisable al acusado del crimen de Aizarnazabal

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación interpuesto por la defensa del condenado, quien fue declarado culpable de un delito de asesinato hiperagravado.
Juicio Aintzane PUjana EFE
Juicio por el asesinato de Aintzane Pujana. EFE.
Euskaraz irakurri: Auzitegi Gorenak espetxealdi iraunkor berrikusgarria berretsi du Aizarnazabalgo krimenaren akusatuarentzat
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la pena de prisión permanente revisable impuesta al hombre condenado por el asesinato de la donostiarra Aintzane Pujana en Aizarnazabal en enero de 2021.

La Sala de lo Penal ha rechazado rechaza el recurso del hombre contra el aval del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a la sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, donde se celebró el juicio con jurado. 

"El esfuerzo argumental que despliega la defensa para ofrecer a nuestra consideración una versión alternativa de los hechos tropieza con un abundante material incriminatorio que ya ha sido valorado por el tribunal del jurado y validado por el Tribunal Superior de Justicia al conocer del recurso de apelación", razona.

El hombre fue condenado como autor de un delito de asesinato a la pena de prisión permanente revisable. También se le castigó como autor de un delito de inducción a la prostitución a dos años de prisión y a otros cuatro años por el de detención ilegal.

Por este caso también fue declarada culpable de asesinato una mujer, pareja del hombre, con la eximente incompleta de alteración psíquica y la atenuante de confesión, siendo condenada a 10 años de prisión

