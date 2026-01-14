El TS ratifica la prisión permanente revisable al acusado del crimen de Aizarnazabal
El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la pena de prisión permanente revisable impuesta al hombre condenado por el asesinato de la donostiarra Aintzane Pujana en Aizarnazabal en enero de 2021.
La Sala de lo Penal ha rechazado rechaza el recurso del hombre contra el aval del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a la sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, donde se celebró el juicio con jurado.
"El esfuerzo argumental que despliega la defensa para ofrecer a nuestra consideración una versión alternativa de los hechos tropieza con un abundante material incriminatorio que ya ha sido valorado por el tribunal del jurado y validado por el Tribunal Superior de Justicia al conocer del recurso de apelación", razona.
El hombre fue condenado como autor de un delito de asesinato a la pena de prisión permanente revisable. También se le castigó como autor de un delito de inducción a la prostitución a dos años de prisión y a otros cuatro años por el de detención ilegal.
Por este caso también fue declarada culpable de asesinato una mujer, pareja del hombre, con la eximente incompleta de alteración psíquica y la atenuante de confesión, siendo condenada a 10 años de prisión
Te puede interesar
Condenado un hombre a once años de prisión por un intento de asesinato en Zizur Mayor que dejó a la víctima parapléjica
El procesado, natural de Pamplona, diagnosticado de un trastorno psíquico, deberá indemnizar a la víctima con 3 millones de euros. En prisión provisional desde el día de los hechos, no podrá comunicarse ni acercarse al perjudicado a menos de 200 metros durante 20 años y, además, deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros 10 años.
En marcha el sistema de reservas de parking para autobuses organizados durante la temporada del txotx en Hernani
El nuevo sistema, que busca "mejorar la gestión" de la temporada, será gratuito los tres primeros sábados (24 y 31 de enero y 7 de febrero), aunque será obligatorio hacer la reserva. Los autobuses privados deberán abonar una tasa de 60 euros (de 9 a 34 plazas) y 100 euros (más de 35 plazas).
Archivada la denuncia por agresión sexual en el entorno de la carpa universitaria de Pamplona
La agresión ocurrió la noche del 23 de octubre cerca de la 'carpa universitaria' de Pamplona, donde una joven fue víctima de una violación y fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra. Se detuvo y encarceló a cuatro hombres presuntamente implicados pero, tras comprobar que las pruebas de ADN no coincidían con su perfil genético, la jueza dejó en libertad a los cuatro encarcelados.
El año 2025 fue el tercero más cálido y el promedio desde 2023 supera el umbral de 1,5 °C
La temperatura media mundial en 2025 fue de 14,97 °C, 0,59 °C por encima del promedio del periodo de referencia 1991-2020. Para Europa 2025 fue también el tercer año más cálido, con una temperatura media de 10,41 °C, 0,30 °C por debajo del récord de 2024 y 1,17 °C por encima de la media.
Se cumple un año del incendio del Planetario de Pamplona
El Gobierno de Navarra y NICDO, la entidad gestora del Planetario, subrayan que la infraestructura no solo será recuperada, sino transformada en un espacio renovado de divulgación científica y astronómica.
La Diputación recuerda que el servicio de Bizkaibizi es solo para mayores de 16 y cederlo a menores conlleva responsabilidad de daños para los titulares
La Policía Municipal de Portugalete investiga la muerte de un varón tras ser arrollado por una bicicleta eléctrica con la que circulaba, al parecer, un menor de 15 años de edad. La Diputación ha advertido que "la persona adulta titular de la cuenta que es usada de manera indebida responderá económicamente de los perjuicios causados a terceros".
Hoy arranca la temporada de sidrerías de 2026 en Gipuzkoa
Organizado por Sagardun Patzuergoa, el tradicional acto de la apertura de la temporada de 'txotx' de esta edición tendrá lugar en la sidrería Petritegi de Astigarraga a las 13:45 horas.
La Ertzaintza detiene a un menor en Agurain, por su presunta radicalización al yihadismo
EITB ha podido saber que el joven, alumno del instituto de Agurain, se presentó en las inmediaciones del centro con un pasamontañas y una mochila. Su actitud levantó las sospechas del personal del centro, que llamaron a la Ertzaintza. Hoy los agentes han procedido a registrar el domicilio del detenido.
El funicular de Larreineta cumple 100 años
Se construyó para facilitar la comunicación con los yacimientos mineros más importantes de Bizkaia, en Larreineta y La Arboleda. El trabajo en las minas ya terminó, pero el funicular sigue cumpliendo con su labor centenaria.