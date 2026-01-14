Kondena
Auzitegi Gorenak espetxealdi iraunkor berrikusgarria ezarri dio Aizarnazabalgo krimenaren akusatuari

Auzitegi Gorenak atzera bota du kondenatuaren defentsak jarritako kasazio-errekurtsoa, eta hilketa hiperastunduaren delitu baten errudun jo du.

Juicio Aintzane PUjana EFE
Aintzane Pujanaren hilketari buruzko epaiketa. EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Auzitegi Gorenak berretsi egin du 2021eko urtarrilean Aizarnazabalen Aintzane Pujana donostiarra hiltzeagatik zigortutako gizonari ezarritako espetxealdi iraunkor berrikusgarria.

Zigor Arloko Salak errefusatu egin du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak Gipuzkoako Probintzia Auzitegiaren epaiari emandako abalaren aurka gizonak jarritako errekurtsoa.

"Defentsak egitateen bertsio alternatibo bat eskaintzeko egiten duen argudio-ahaleginak material inkriminatzaile ugariarekin egin du topo, eta material hori epaimahaiak baloratu eta Justizia Auzitegi Nagusiak baliozkotu du apelazio-errekurtsoaren berri izan duenean", arrazoitu du.

Gizona hilketa-delitu baten egile gisa zigortu zuten espetxealdi iraunkor berrikusgarrira. Halaber, prostituziora indukzio-delitu baten egile gisa bi urteko espetxe-zigorra ezarri zioten, eta lau urtekoa, legez kanpoko atxikitzeagatik.

Kasu horretan bertan hilketaren errudun jo zuten emakume bat, gizonaren bikotekidea. Haren kasuan, nahasmendu psikikoaren salbuesle osatugabea eta aitorpenaren aringarria ezarri zitzaizkion, eta 10 urteko espetxe-zigorrera kondenatu zuten.

