En marcha el sistema de reservas de parking para autobuses organizados durante la temporada del txotx en Hernani

El Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Hernani ha puesto en marcha su nuevo sistema de reservas de aparcamiento y recogida de personas para autobuses organizados durante la temporada del txotx que estará en vigor durante los sábados del 24 de enero al 9 de mayo.



En un comunicado, el Consistorio de Hernani ha recordado que el pasado diciembre anunció que los sábados de la temporada del txotx de 2026 los autobuses privados que vayan a esta localidad deberán reservar plaza.



En este sentido, ha señalado que ya se puede realizar la reserva desde el enlace en la página municipal 'www.hernani.eus' o accediendo directamente a 'aparkalekuerreserba.hernani.eus'.



Quienes se acerquen a Hernani en autobús privado desde el penúltimo sábado de enero (24 de enero) hasta el segundo sábado de mayo (9 de mayo) deberán hacer la reserva obligatoriamente para dejar y recoger visitantes o estacionar el autobús. El Ayuntamiento ha acondicionado para ello una zona controlada en el polígono industrial Ibaiondo, que dará servicio a 60 autobuses privados.



Además, desde el Consistorio han recordado que "estará totalmente prohibido parar, aparcar y circular autobuses privados fuera de la zona habilitada de Ibaiondo". Dado que la medida es nueva y que el sistema se encuentra en fase de prueba, el estacionamiento será gratuito los tres primeros sábados (24 y 31 de enero, y 7 de febrero), aunque será obligatorio hacer la reserva.

Acto multitudinario

Además, las mismas fuentes han explicado que esta medida busca "mejorar la gestión" de la temporada de txotx, que desde hace una década se ha convertido "en un acto multitudinario".



En este sentido, han lamentado que "gran parte de la ciudadanía de Hernani siente dificultades para llevar adelante su vida cotidiana" y con este sistema y otras medidas incluidas en un "plan de acción integral" se busca "organizar el movimiento de gente que se da en el casco de Hernani durante la temporada del txotx y que la ciudadanía de Hernani recupere el espacio público".

Las reservas para comer en las sidrerías no se verán afectadas por este sistema ya que se gestionan directamente desde los propios establecimientos. Los autobuses privados deberán abonar una tasa de 60 euros (de 9 a 34 plazas) y 100 euros (más de 35 plazas). Se podrán realizar cambios en las reservas hasta la víspera y cancelaciones hasta una semana antes.