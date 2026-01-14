2026ko txotx denboraldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Martxan da Hernanin txotx denboraldian autobusentzako aparkalekua erreserbatzeko sistema

Txotx denboraldiaren kudeaketa hobetzea du helburu erreserba sistema berriak. Autobus pribatuek 60 euroko tasa ordaindu beharko dute (9 eta 34 plaza artean) eta 100 eurokoa, 35 plaza baino gehiagokoek. Dena dela, lehen hiru larunbatetan (urtarrilaren 24an eta 31n eta otsailaren 7an) doan izango da, baina derrigorrez erreserba eginda.

20211117184046_sidra-txotx-cambio_
Txotx denboraldia urtarriletik maiatzera luzatzen da. Argazkia: Orain
author image

EITB

Azken eguneratzea

Hernaniko Udalak martxan jarri du txotx denboraldirako autobus antolatuak aparkatzeko sistema berria. Sistema hori urtarrilaren 24tik maiatzaren 9ra arteko larunbatetan egongo da indarrean.

Ohar batean, Hernaniko Udalak gogorarazi du joan den abenduan iragarri zuela 2026ko txotx denboraldiko larunbatetan herri horretara doazen autobus pribatuek plaza erreserbatu beharko dutela.
   
Zentzu horretan, erreserba dagoeneko egin daitekeela adierazi du, www.hernani.eus udal orriko estekaren bidez, edo zuzenean aparkalekuerreserba.hernani.eus gunera sartuta.
   
Urtarrileko azken-aurreko larunbatetik (urtarrilak 24) maiatzeko bigarren larunbatera (maiatzak 9) Hernanira autobus pribatuan hurbiltzen direnek erreserba egin beharko dute, nahitaez, bisitariak utzi eta hartzeko edo autobusa aparkatzeko. Udalak Ibaiondo industrialdean kontrolatutako eremu bat egokitu du horretarako, eta 60 autobus pribaturi emango die zerbitzua.
   
Gainera, Udalak gogorarazi duenez, "erabat debekatuta egongo da autobus pribatuak Ibaiondoko gunetik kanpo gelditzea, aparkatzea eta zirkulatzea". Neurria berria denez eta sistema proba-fasean dagoenez, aparkatzea doakoa izango da lehenengo hiru larunbatetan (urtarrilaren 24an eta 31n, eta otsailaren 7an), baina erreserba egitea derrigorrezkoa izango da.

Ekitaldi jendetsua

Gainera, iturri berdinek azaldu dutenez, neurri horrek txotx denboraldiaren "kudeaketa hobetzea" du helburu, duela hamarkada batetik "ekitaldi jendetsua" bihurtu baita.

Ildo horretan, "Hernaniko herritar askok eguneroko bizitza egiteko zailtasunak" dituztela deitoratu dute, eta sistema horrekin eta "ekintza integraleko plan" batean bildutako beste neurri batzuekin "txotx denboraldian Hernaniko hirigunean izaten den jende joan-etorria antolatzea eta Hernaniko herritarrek espazio publikoa berreskuratzea" bilatzen dela.

Sagardotegietan jateko erreserbek ez dute eraginik izango sistema honetan, establezimenduetatik bertatik kudeatzen baitira, zuzenean. Autobus pribatuek 60 euroko tasa ordaindu beharko dute (9 eta 34 plaza artean) eta 100 eurokoa, 35 plaza baino gehiagokoek. Erreserbetan aldaketak egin ahal izango dira bezperara arte, eta bertan behera utzi, astebete lehenago arte. 

2026ko sagardotegi denboraldia hasi da Gipuzkoan
Sagardoa Hernani Gipuzkoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Zizur Nagusia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Hamaika urteko espetxe-zigorra ezarri diote gizon bati, Zizur Nagusian hilketa saiakera batean biktima paraplegiko uzteagatik

Auzipetuak, Iruñekoa eta nahasmendu psikiko bat diagnostikatuta duenak, 3 milioi euroko kalte-ordaina eman beharko dio biktimari. Gertakarien egunetik behin-behineko espetxealdian egon da, eta, aurrerantzean, ezingo du kaltetuarekin komunikatu ez eta harengana 200 metro baino gutxiagora hurbildu ere, 20 urtez. Gainera, espetxetik atera ostean, zaintzapean egongo da, aske, 10 urte gehiago. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X