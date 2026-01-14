La Diputación recuerda que el servicio de Bizkaibizi es solo para mayores de 16 y cederlo a menores conlleva responsabilidad de daños para los titulares
La Diputación Foral de Bizkaia ha apelado a la responsabilidad en el uso de Bizkaibizi tras un atropello mortal en Portugalete (Bizkaia), en el que falleció un varón arrollado por una bicicleta eléctrica con la que circulaba, al parecer, un menor de 15 años de edad, y ha advertido que el servicio está destinado "exclusivamente" a personas mayores de 16 años.
En un comunicado, la Diputación Foral de Bizkaia ha expresado, en primer lugar, su respeto y condolencias a la familia y al entorno de la persona fallecida en el atropello ocurrido en Portugalete. El suceso está siendo investigado por la Policía Municipal de la villa y, hasta que se establezcan conclusiones oficiales, la Diputación considera "imprescindible mantener la máxima prudencia, evitando valoraciones prematuras".
Tras indicar que se el atropello mortal estuvo relacionado con "un uso indebido del servicio Bizkaibizi por parte de un menor, una circunstancia que obliga a insistir con claridad en la responsabilidad individual y familiar asociada al uso del sistema", la Diputación ha precisado que el servicio Bizkaibizi dispone de un informe interno con los datos técnicos y operativos disponibles y se encuentra a la espera del atestado oficial.
Normas de uso de Bizkaibizi
Diputación ha recordado que Bizkaibizi cuenta con medidas de control y seguridad plenamente vigentes, entre ellas, "normas de uso claras que establecen que el servicio está destinado exclusivamente a personas mayores de 16 años, la prohibición expresa de la cesión de cuentas, especialmente a menores de esa edad mínima, circulares informativas que recuerdan las condiciones de uso y la responsabilidad de cada persona usuaria y sistemas de control y seguimiento del uso del servicio, en coordinación con el operador".
En aplicación de estas normas, las cuentas utilizadas de forma indebida por menores de 16 años que se detectan son bloqueadas, en este caso durante un periodo de tres años, como medida "preventiva y ejemplarizante", ha precisado.
La Diputación Foral de Bizkaia ha advertido a las familias de que "ceder una cuenta de Bizkaibizi a un menor de 16 años no está permitido y tiene consecuencias graves". En ese sentido, ha recordado que Bizkaibizi es un servicio diseñado para personas a partir de una edad mínima fijada en sus condiciones de uso y el seguro del servicio no cubre accidentes ni daños derivados de un uso indebido, incluido el de menores a través de cuentas cedidas.
En ese sentido, ha advertido de que "la persona adulta titular de la cuenta que es usada de manera indebida asume plenamente la responsabilidad de los daños personales o materiales que puedan producirse, ya que el seguro del servicio no cubre los malos usos" y, como madre, padre o tutor legal, "puede enfrentarse a consecuencias legales" y "responderá económicamente de los perjuicios causados a terceros". Además, ha señalado que "pone en riesgo la seguridad de su hijo o hija, tutelado y del conjunto de la ciudadanía".
Te puede interesar
Archivada la denuncia por agresión sexual en el entorno de la carpa universitaria de Pamplona
La agresión ocurrió la noche del 23 de octubre cerca de la 'carpa universitaria' de Pamplona, donde una joven fue víctima de una violación y fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra. Se detuvo y encarceló a cuatro hombres presuntamente implicados pero, tras comprobar que las pruebas de ADN no coincidían con su perfil genético, la jueza dejó en libertad a los cuatro encarcelados.
El año 2025 fue el tercero más cálido y el promedio desde 2023 supera el umbral de 1,5 °C
La temperatura media mundial en 2025 fue de 14,97 °C, 0,59 °C por encima del promedio del periodo de referencia 1991-2020. Para Europa 2025 fue también el tercer año más cálido, con una temperatura media de 10,41 °C, 0,30 °C por debajo del récord de 2024 y 1,17 °C por encima de la media.
Se cumple un año del incendio del Planetario de Pamplona
El Gobierno de Navarra y NICDO, la entidad gestora del Planetario, subrayan que la infraestructura no solo será recuperada, sino transformada en un espacio renovado de divulgación científica y astronómica.
Hoy arranca la temporada de sidrerías de 2026 en Gipuzkoa
Organizado por Sagardun Patzuergoa, el tradicional acto de la apertura de la temporada de 'txotx' de esta edición tendrá lugar en la sidrería Petritegi de Astigarraga a las 13:45 horas.
La Ertzaintza detiene a un menor en Agurain, por su presunta radicalización al yihadismo
EITB ha podido saber que el joven, alumno del instituto de Agurain, se presentó en las inmediaciones del centro con un pasamontañas y una mochila. Su actitud levantó las sospechas del personal del centro, que llamaron a la Ertzaintza. Hoy los agentes han procedido a registrar el domicilio del detenido.
El funicular de Larreineta cumple 100 años
Se construyó para facilitar la comunicación con los yacimientos mineros más importantes de Bizkaia, en Larreineta y La Arboleda. El trabajo en las minas ya terminó, pero el funicular sigue cumpliendo con su labor centenaria.
Aizepe será la única tamborrada exclusivamente masculina en Donostia
El Club Cantábrico ha roto con la tradición y ha anunciado la incorporación de mujeres tocando el tambor en los festejos del Día de San Sebastián.
Exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales y vejaciones físicas y verbales
Antiguas trabajadoras han denunciado penetraciones, bofetadas, tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de terror y acoso continuo durante 2021, cuando el artista español tenía 77 años, según una investigación realizada por elDiario.es. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para analizar una denuncia presentada el 5 de enero contra el cantante Julio Iglesias por los hechos descritos en los medios.
El Gobierno Vasco ayuda con 8,4 millones de euros a víctimas de violencia de género desde 2022
Se trata de una ayuda económica de pago único para víctimas de la violencia machista para que puedan independizarse de los agresores y retomar un proyecto de vida autónomo.