La Diputación recuerda que el servicio de Bizkaibizi es solo para mayores de 16 y cederlo a menores conlleva responsabilidad de daños para los titulares

La Diputación Foral de Bizkaia ha apelado a la responsabilidad en el uso de Bizkaibizi tras un atropello mortal en Portugalete (Bizkaia), en el que falleció un varón arrollado por una bicicleta eléctrica con la que circulaba, al parecer, un menor de 15 años de edad, y ha advertido que el servicio está destinado "exclusivamente" a personas mayores de 16 años.



En un comunicado, la Diputación Foral de Bizkaia ha expresado, en primer lugar, su respeto y condolencias a la familia y al entorno de la persona fallecida en el atropello ocurrido en Portugalete. El suceso está siendo investigado por la Policía Municipal de la villa y, hasta que se establezcan conclusiones oficiales, la Diputación considera "imprescindible mantener la máxima prudencia, evitando valoraciones prematuras".



Tras indicar que se el atropello mortal estuvo relacionado con "un uso indebido del servicio Bizkaibizi por parte de un menor, una circunstancia que obliga a insistir con claridad en la responsabilidad individual y familiar asociada al uso del sistema", la Diputación ha precisado que el servicio Bizkaibizi dispone de un informe interno con los datos técnicos y operativos disponibles y se encuentra a la espera del atestado oficial.

Normas de uso de Bizkaibizi

Diputación ha recordado que Bizkaibizi cuenta con medidas de control y seguridad plenamente vigentes, entre ellas, "normas de uso claras que establecen que el servicio está destinado exclusivamente a personas mayores de 16 años, la prohibición expresa de la cesión de cuentas, especialmente a menores de esa edad mínima, circulares informativas que recuerdan las condiciones de uso y la responsabilidad de cada persona usuaria y sistemas de control y seguimiento del uso del servicio, en coordinación con el operador".



En aplicación de estas normas, las cuentas utilizadas de forma indebida por menores de 16 años que se detectan son bloqueadas, en este caso durante un periodo de tres años, como medida "preventiva y ejemplarizante", ha precisado.



La Diputación Foral de Bizkaia ha advertido a las familias de que "ceder una cuenta de Bizkaibizi a un menor de 16 años no está permitido y tiene consecuencias graves". En ese sentido, ha recordado que Bizkaibizi es un servicio diseñado para personas a partir de una edad mínima fijada en sus condiciones de uso y el seguro del servicio no cubre accidentes ni daños derivados de un uso indebido, incluido el de menores a través de cuentas cedidas.



En ese sentido, ha advertido de que "la persona adulta titular de la cuenta que es usada de manera indebida asume plenamente la responsabilidad de los daños personales o materiales que puedan producirse, ya que el seguro del servicio no cubre los malos usos" y, como madre, padre o tutor legal, "puede enfrentarse a consecuencias legales" y "responderá económicamente de los perjuicios causados a terceros". Además, ha señalado que "pone en riesgo la seguridad de su hijo o hija, tutelado y del conjunto de la ciudadanía".