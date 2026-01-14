Servicio público de bicicletas eléctricas
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La Diputación recuerda que el servicio de Bizkaibizi es solo para mayores de 16 y cederlo a menores conlleva responsabilidad de daños para los titulares

La Policía Municipal de Portugalete investiga la muerte de un varón tras ser arrollado por una bicicleta eléctrica con la que circulaba, al parecer, un menor de 15 años de edad. La Diputación ha advertido que "la persona adulta titular de la cuenta que es usada de manera indebida responderá económicamente de los perjuicios causados a terceros".
bizkaibizi bizikleta elektriko publikoak iturria Bizkaiko Foru Aldundia
Imagen de unas bicicletas del servicio Bizkaibizi. Foto: Orain
Euskaraz irakurri: Aldundiak gogorarazi du Bizkaibiziko zerbitzua 16 urtetik gorakoentzat dela soilik, eta adingabeei lagatzeak kalteak eragiten dizkiela titularrei
author image

EITB

Última actualización

La Diputación Foral de Bizkaia ha apelado a la responsabilidad en el uso de Bizkaibizi tras un atropello mortal en Portugalete (Bizkaia), en el que falleció un varón arrollado por una bicicleta eléctrica con la que circulaba, al parecer, un menor de 15 años de edad, y ha advertido que el servicio está destinado "exclusivamente" a personas mayores de 16 años.

En un comunicado, la Diputación Foral de Bizkaia ha expresado, en primer lugar, su respeto y condolencias a la familia y al entorno de la persona fallecida en el atropello ocurrido en Portugalete. El suceso está siendo investigado por la Policía Municipal de la villa y, hasta que se establezcan conclusiones oficiales, la Diputación considera "imprescindible mantener la máxima prudencia, evitando valoraciones prematuras".
   
Tras indicar que se el atropello mortal estuvo relacionado con "un uso indebido del servicio Bizkaibizi por parte de un menor, una circunstancia que obliga a insistir con claridad en la responsabilidad individual y familiar asociada al uso del sistema", la Diputación ha precisado que el servicio Bizkaibizi dispone de un informe interno con los datos técnicos y operativos disponibles y se encuentra a la espera del atestado oficial.

Normas de uso de Bizkaibizi

Diputación ha recordado que Bizkaibizi cuenta con medidas de control y seguridad plenamente vigentes, entre ellas, "normas de uso claras que establecen que el servicio está destinado exclusivamente a personas mayores de 16 años, la prohibición expresa de la cesión de cuentas, especialmente a menores de esa edad mínima, circulares informativas que recuerdan las condiciones de uso y la responsabilidad de cada persona usuaria y sistemas de control y seguimiento del uso del servicio, en coordinación con el operador".

En aplicación de estas normas, las cuentas utilizadas de forma indebida por menores de 16 años que se detectan son bloqueadas, en este caso durante un periodo de tres años, como medida "preventiva y ejemplarizante", ha precisado.

La Diputación Foral de Bizkaia ha advertido a las familias de que "ceder una cuenta de Bizkaibizi a un menor de 16 años no está permitido y tiene consecuencias graves". En ese sentido, ha recordado que Bizkaibizi es un servicio diseñado para personas a partir de una edad mínima fijada en sus condiciones de uso y el seguro del servicio no cubre accidentes ni daños derivados de un uso indebido, incluido el de menores a través de cuentas cedidas.
   
En ese sentido, ha advertido de que "la persona adulta titular de la cuenta que es usada de manera indebida asume plenamente la responsabilidad de los daños personales o materiales que puedan producirse, ya que el seguro del servicio no cubre los malos usos" y, como madre, padre o tutor legal, "puede enfrentarse a consecuencias legales" y "responderá económicamente de los perjuicios causados a terceros". Además, ha señalado que "pone en riesgo la seguridad de su hijo o hija, tutelado y del conjunto de la ciudadanía".

Bilbao estrena hoy el nuevo Bilbaobizi: más bicicletas, incremento de tarifas y mejoras tecnológicas
Transporte público Bizkaia Diputación Foral de Bizkaia Portugalete Jóvenes Sociedad

Te puede interesar

TSJN NAFARROAKO AUZITEGIA SANFERMIN BORTXAKETA EPAIKETA EFE
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Archivada la denuncia por agresión sexual en el entorno de la carpa universitaria de Pamplona

La agresión ocurrió la noche del 23 de octubre cerca de la 'carpa universitaria' de Pamplona, donde una joven fue víctima de una violación y fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra. Se detuvo y encarceló a cuatro hombres presuntamente implicados pero, tras comprobar que las pruebas de ADN no coincidían con su perfil genético, la jueza dejó en libertad a los cuatro encarcelados.
el cantante español julio iglesias fuente efe
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales y vejaciones físicas y verbales

Antiguas trabajadoras han denunciado penetraciones, bofetadas, tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de terror y acoso continuo durante 2021, cuando el artista español tenía 77 años, según una investigación realizada por elDiario.es. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para analizar una denuncia presentada el 5 de enero contra el cantante Julio Iglesias por los hechos descritos en los medios. 

Cargar más
Publicidad
X