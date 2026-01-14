Aldundiak gogorarazi du Bizkaibizi zerbitzua 16 urtetik gorakoentzat dela soilik, eta adingabeei uzteak erantzukizun ekonomikoak dakartzala
Portugaleteko Udaltzaingoa gizon baten heriotza ikertzen ari da; bizikleta elektriko batek harrapatu zuen. Antza denez, 15 urteko adingabe bat zihoan harekin. Aldundiak ohartarazi duenez, Bizkaibizi zerbitzuaren "kontuaren titularra den pertsona helduak ekonomikoki erantzungo die hirugarrenei eragindako kalteei".
Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaibizi erabiltzeko erantzukizuna eskatu du, Portugaleten (Bizkaia) izandako harrapaketa hilgarri baten ondorioz. Antza denez, 15 urteko adingabe bat bizikleta elektriko batek harrapatuta hil zen, eta ohartarazi du zerbitzua 16 urtetik gorakoentzat soilik dela.
Ohar baten bidez, Bizkaiko Foru Aldundiak, lehenik eta behin, errespetua eta doluminak adierazi dizkie Portugaleten izandako harrapaketan hildako pertsonaren familiari eta ingurukoei. Herriko Udaltzaingoa ari da gertakaria ikertzen, eta, ondorio ofizialak ezarri arte, Aldundiaren ustez "ezinbestekoa da ahalik eta zuhurren jokatzea, eta hobe de goizegi baloraziorik ez egitea".
Harrapaketa hilgarria "adingabe batek Bizkaibizi zerbitzua behar bezala ez erabiltzearekin" lotuta egon zela adierazi ondoren, eta horren ondorioz, argi eta garbi azpimarratu behar dela sistemaren erabilerari lotutako banakako eta familiako erantzukizuna", Aldundiak zehaztu du Bizkaibizi zerbitzuak eskura dituen datu teknikoak eta operatiboak jasotzen dituen barne-txosten bat duela, eta atestatu ofizialaren zain dagoela.
Bizkaibiziko erabilera-arauak
Aldundiak gogorarazi du Bizkaibiziko kontrol- eta segurtasun-neurriak, indarrean daudela, besteak beste, zerbitzua 16 urtetik gorako pertsonentzat soilik dela eta kontuak inori lagatzea debekatuta dagoela, batez ere gutxieneko adin horretatik beherakoei.
Arau horiek aplikatuz, 16 urtetik beherakoek bidegabe erabilitako kontuak blokeatu egiten dira, kasu honetan hiru urtez, neurri "prebentibo eta eredugarri" gisa.
Bizkaiko Foru Aldundiak familiei ohartarazi dienez, "16 urtetik beherako adingabe bati Bizkaibiziko kontu bat lagatzea ez dago baimenduta, eta ondorio larriak ditu". Zentzu horretan, gogorarazi du Bizkaibizi pertsonentzako diseinatutako zerbitzua dela, bere erabilera-baldintzetan finkatutako gutxieneko adinetik aurrera, eta zerbitzuaren aseguruak ez duela behar ez bezalako erabileratik eratorritako istripurik edo kalterik hartzen, inork adingabeei lagatakoek eragindakoak barne.
Horren ildotik, ohartarazi duenez, "behar ez bezala erabiltzen den kontuaren titularra den helduak bere gain hartuko du gerta daitezkeen kalte pertsonal edo materialen erantzukizuna, zerbitzuaren aseguruak ez baititu erabilera txarrak estaltzen", eta, ama, aita edo legezko tutore gisa "legezko ondorioei aurre egin diezaieke", eta "hirugarrenei eragindako kalteen erantzukizun ekonomikoa izango du". Gainera, "seme-alabaren, tutoretzapekoaren eta herritar guztien segurtasuna arriskuan" jartzen duela adierazi du.
Zure interesekoa izan daiteke
Artxibatu egin dute Iruñeko unibertsitateko karparen inguruan egindako sexu-erasoagatiko salaketa
Erasoa urriaren 23ko gauean gertatu zen, Iruñeko unibertsitate-karpatik gertu. Emakume gazte bat bortxatu zuten, eta Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman zuten. Ustez inplikatuta zeuden lau gizon atxilotu eta espetxeratu zituzten, baina, DNA probak haien profil genetikoarekin bat ez zetozela egiaztatu ondoren, epaileak aske utzi zituen lau espetxeratuak.
2025. urtea inoizko hirugarren beroena izan zen, eta 2023tik izandako batez bestekoak 1,5 °C-ko muga gainditu du
2025ean, munduko batez besteko tenperatura 14,97 °C-koa izan zen, 1991-2020 erreferentziako aldiko batez bestekoa baino 0,59 °C beroagoa. Europan ere 2025a hirugarren urte beroena izan zen, batez besteko tenperatura 10,41 °C-koa izan baitzen, 2024ko errekorra baino 0,30 °C baxuagoa baina batez bestekoa baino 1,17 °C altuagoa.
Urtebete igaro da Iruñeko Planetarioan sutea gertatu zenetik
Nafarroako Gobernuak eta Planetarioaren kudeatzen duen NICDO enpresa publikoak azaldu dutenez, azpiegitura eraberritu eta zientzia eta astronomiako dibulgaziorako gune bilakatu nahi dute.
Gaur abiatuko da sagardo denboraldia Gipuzkoan
Sagardun Patzuergoa erakundeak antolatuta, Astigarragako Petritegi sagardotegian emango diote hasiera txotx denboraldiari, eguerdian.
Adin txikiko bat atxilotu du Ertzaintzak Agurainen, jihadismo erradikalean murgildu delakoan
EITBk jakin duenez, gaztea, Aguraingo institutuko ikaslea, aurpegia estalita eta motxila batekin ibili zen ikastetxearen inguruetan. Haren jarrerak zentroko langileen susmoak piztu zituen, eta Ertzaintzari deitu zioten. Gaur gaztearen etxebizitza miatu du Poliziak.
Aizepe izango da Donostian gizonezkoen danborrada bakarra
Club Cantabrico taldeak aurten emakumeak danbor jole izango dituela jakinarazi du eta, horrenbestez, Aizepe bakarrik geldituko da gizonezkoekin.
Larreinetako funikularrak 100 urte bete ditu
Bizkaiko burdin meategi handienetara errazago heltzeko eraiki zuten, Larreineta eta Zugaztieta auzoak hobeto komunikatuta egon zitezen. Egun ez dago meategirik, baina funikularrak bere lana egiten segitzen du, mendea beteta.
Julio Iglesiasen etxeko langile ohiek sexu-erasoak eta irain fisikoak leporatu dizkiote abeslariari
2021ean izandako sexu-abusuak, zaplaztekoak, ukituak, irainak eta umiliazioak salatu dituzte langile ohiek, artista espainiarrak 77 urte zituenean, etengabeko beldur eta jazarpen giro batean, elDiario.es kazetak argitaratutakoaren arabera. Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak eginbideak ireki ditu urtarrilaren 5ean Julio Iglesias abeslariaren aurka albisteetan deskribatutako gertaerengatik jarritako salaketa aztertzeko.
Eusko Jaurlaritzak 8,4 milioi euro bideratu ditu indarkeria matxistaren biktimak laguntzeko 2022tik
Ordainketa bakarreko dirulaguntza da, independizatzeko eta bizitza autonomo bati ekiteko prozesuan indarkeria jasan duten emakumeei laguntzera bideratua.