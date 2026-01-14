Bizikleta elektrikoen zerbitzu publikoa
Aldundiak gogorarazi du Bizkaibizi zerbitzua 16 urtetik gorakoentzat dela soilik, eta adingabeei uzteak erantzukizun ekonomikoak dakartzala

Portugaleteko Udaltzaingoa gizon baten heriotza ikertzen ari da; bizikleta elektriko batek harrapatu zuen. Antza denez, 15 urteko adingabe bat zihoan harekin. Aldundiak ohartarazi duenez, Bizkaibizi zerbitzuaren "kontuaren titularra den pertsona helduak ekonomikoki erantzungo die hirugarrenei eragindako kalteei".

(Foto de ARCHIVO) Bicicletas del servicio BizkaiaBizi REMITIDA / HANDOUT por DIPUTACIÓN DE BIZKAIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 23/10/2023
Bizkaibizi zerbitzuko bizikleta batzuen irudia. Argazkia: Orain
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaibizi erabiltzeko erantzukizuna eskatu du, Portugaleten (Bizkaia) izandako harrapaketa hilgarri baten ondorioz. Antza denez, 15 urteko adingabe bat bizikleta elektriko batek harrapatuta hil zen, eta ohartarazi du zerbitzua 16 urtetik gorakoentzat soilik dela.

Ohar baten bidez, Bizkaiko Foru Aldundiak, lehenik eta behin, errespetua eta doluminak adierazi dizkie Portugaleten izandako harrapaketan hildako pertsonaren familiari eta ingurukoei. Herriko Udaltzaingoa ari da gertakaria ikertzen, eta, ondorio ofizialak ezarri arte, Aldundiaren ustez "ezinbestekoa da ahalik eta zuhurren jokatzea, eta hobe de goizegi baloraziorik ez egitea".
   
Harrapaketa hilgarria "adingabe batek Bizkaibizi zerbitzua behar bezala ez erabiltzearekin" lotuta egon zela adierazi ondoren, eta horren ondorioz, argi eta garbi azpimarratu behar dela sistemaren erabilerari lotutako banakako eta familiako erantzukizuna", Aldundiak zehaztu du Bizkaibizi zerbitzuak eskura dituen datu teknikoak eta operatiboak jasotzen dituen barne-txosten bat duela, eta atestatu ofizialaren zain dagoela.

Bizkaibiziko erabilera-arauak

Aldundiak gogorarazi du Bizkaibiziko kontrol- eta segurtasun-neurriak, indarrean daudela, besteak beste, zerbitzua 16 urtetik gorako pertsonentzat soilik dela eta kontuak inori lagatzea debekatuta dagoela, batez ere gutxieneko adin horretatik beherakoei.

Arau horiek aplikatuz, 16 urtetik beherakoek bidegabe erabilitako kontuak blokeatu egiten dira, kasu honetan hiru urtez, neurri "prebentibo eta eredugarri" gisa.

Bizkaiko Foru Aldundiak familiei ohartarazi dienez, "16 urtetik beherako adingabe bati Bizkaibiziko kontu bat lagatzea ez dago baimenduta, eta ondorio larriak ditu". Zentzu horretan, gogorarazi du Bizkaibizi pertsonentzako diseinatutako zerbitzua dela, bere erabilera-baldintzetan finkatutako gutxieneko adinetik aurrera, eta zerbitzuaren aseguruak ez duela behar ez bezalako erabileratik eratorritako istripurik edo kalterik hartzen, inork adingabeei lagatakoek eragindakoak barne.
   
Horren ildotik, ohartarazi duenez, "behar ez bezala erabiltzen den kontuaren titularra den helduak bere gain hartuko du gerta daitezkeen kalte pertsonal edo materialen erantzukizuna, zerbitzuaren aseguruak ez baititu erabilera txarrak estaltzen", eta, ama, aita edo legezko tutore gisa "legezko ondorioei aurre egin diezaieke", eta "hirugarrenei eragindako kalteen erantzukizun ekonomikoa izango du". Gainera, "seme-alabaren, tutoretzapekoaren eta herritar guztien segurtasuna arriskuan" jartzen duela adierazi du.

Garraio publikoa Bizkaia Bizkaiko Foru Aldundia Portugalete Gazteak Gizartea

