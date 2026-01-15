Condenan a tres años y medio de prisión a un vecino de Tierra Estella por traficar con drogas y lesionar a dos policías
La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a un total de tres años y cinco meses de prisión a un vecino de una localidad de Tierra Estella por traficar con drogas y lesionar a dos policías durante su detención.
Los hechos tuvieron lugar el 13 de julio de 2024 en Pamplona. Tras ser interceptado en plena calle por un agente de la Policía Nacional, el procesado de 33 se dio a la fuga y fue alcanzado por otro policía. Según la sentencia, puso gran resistencia, golpeando al policía en varias ocasiones en la cara, y con la ayuda de otros dos agentes, fue reducido y esposado. En el cacheo del detenido, los policías se incautaron de 1,66 gramos de anfetamina, 0,61 gramos de cocaína y 10 pastillas de éxtasis, así como de dinero proveniente de la venta de sustancias estupefacientes.
La sentencia ha sido dictada de conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía, la acusación particular y la defensa. Al condenado se le acusa de tráfico de drogas, atentado a agente de la autoridad y lesiones. En todos los delitos concurre la atenuante de trastorno mental por consumo de drogas y, en los delitos de atentado y lesiones, se aprecia la atenuante de reparación del daño.
Las partes han acordado la suspensión de la pena de prisión por un plazo de tres años a condición de que el condenado continúe con el tratamiento en un centro de salud mental.
El acusado también ha sido condenado a indemnizar a uno de los agentes con 90 euros y al otro con 4400.
Te puede interesar
Casi 23.000 personas desfilarán en San Sebastián en la tamborrada de adultos "más paritaria de la historia"
Las melodías de Sarriegi y el sonido de los tambores sonará durante 24 horas, gracias a las 167 tamborradas que saldrán a las calles donostiarras. El tenor Xabier Anduaga, Tambor de Oro 2026, interpretará la Marcha de San Sebastián en la izada de la Plaza de la Constitución, acto que cumple 100 años.
Un desprendimiento cierra totalmente la carretera GI-631 entre Zumarraga y Azkoitia
El desprendimiento ha sido provocado por una explosión controlada en las obras del vial que se están llevando a cabo en ese punto. El tráfico está siendo desviado por la GI-3750, por el alto de Elosua.
Víctimas de abusos en el colegio Maristas de Pamplona rompen su silencio y denuncian las "barbaridades" sufridas
A pesar de que piensan que "no hay dinero en el mundo para poder pagar la barbaridad que nos hicieron a nosotros cuando éramos unos niños", las indemnizaciones que les han concedido los Maristas, ha denunciado Marcos Leyún, presidente de AVIPIREN, "no llegan a una tercera parte de las indemnizaciones equivalentes en abusos de otras congregaciones".
Las fuertes rachas de viento obligan a desviar cuatro vuelos con destino Bilbao
El viento está soplando este jueves con fuerza en Bizkaia, donde se han superado los 100 kilómetros por hora en varios puntos del territorio.
¿Qué pasó con el palacete Irurak Bat de Getxo?
La empresa encargada de construir 12 viviendas en el solar del edificio tenía licencia para restaurarlo, manteniendo sus fachadas originales, que contaban con un grado de protección especial local. Sin embargo, las derribó sin el consentimiento del Ayuntamiento de Getxo.
Xabier Anduaga, Tambor de Oro 2026, preparado para la fiesta
El tenor donostiarra Xabier Anduaga recibirá el Tambor de Oro de este año y cantará la Marcha de San Sebastián en la izada, junto al Orfeón Donostiarra, en la Plaza de la Constitución. Disfrutará del momento con familia y amigos.
La Fiscalía abre una investigación sobre la muerte de dos pacientes oncológicos en Burgos
Este miércoles han procedido a abrir diligencias de investigación preprocesales, después de que el centro hospitalario admitiera que un fallo humano había derivado en la muerte de dos pacientes y afectado a tres más que se encuentran bajo vigilancia.
¡Comienza la temporada del txotx en Gipuzkoa!
Este año la selección vasca de pelota ha abierto el primer barril de sidra en la sidrería Petritegi de Astigarraga. En total se han producido 10 millones de litros de sidra, de los cuales 3,1 millones son Euskal Sagardoa, elaborada con manzana autóctona. Celebran la buena cosecha.
El TS ratifica la prisión permanente revisable al acusado del crimen de Aizarnazabal
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación interpuesto por la defensa del condenado, quien fue declarado culpable de un delito de asesinato hiperagravado.