Condenan a tres años y medio de prisión a un vecino de Tierra Estella por traficar con drogas y lesionar a dos policías

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a un total de tres años y cinco meses de prisión a un vecino de una localidad de Tierra Estella por traficar con drogas y lesionar a dos policías durante su detención.



Los hechos tuvieron lugar el 13 de julio de 2024 en Pamplona. Tras ser interceptado en plena calle por un agente de la Policía Nacional, el procesado de 33 se dio a la fuga y fue alcanzado por otro policía. Según la sentencia, puso gran resistencia, golpeando al policía en varias ocasiones en la cara, y con la ayuda de otros dos agentes, fue reducido y esposado. En el cacheo del detenido, los policías se incautaron de 1,66 gramos de anfetamina, 0,61 gramos de cocaína y 10 pastillas de éxtasis, así como de dinero proveniente de la venta de sustancias estupefacientes.

La sentencia ha sido dictada de conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía, la acusación particular y la defensa. Al condenado se le acusa de tráfico de drogas, atentado a agente de la autoridad y lesiones. En todos los delitos concurre la atenuante de trastorno mental por consumo de drogas y, en los delitos de atentado y lesiones, se aprecia la atenuante de reparación del daño.

Las partes han acordado la suspensión de la pena de prisión por un plazo de tres años a condición de que el condenado continúe con el tratamiento en un centro de salud mental.

El acusado también ha sido condenado a indemnizar a uno de los agentes con 90 euros y al otro con 4400.