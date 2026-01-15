TRÁFICO
Un desprendimiento cierra totalmente la carretera GI-631 entre Zumarraga y Azkoitia

El desprendimiento ha sido provocado por una explosión controlada en las obras del vial que se están llevando a cabo en ese punto. El tráfico está siendo desviado por la GI-3750, por el alto de Elosua.

El desprendimiento se ha producido en el tramo comprendido entre Azkoitia y el barrio de Aizpurutxo. Fotografía cedida.
Un desprendimiento ha obligado a cortar totalmente la carretera GI-631 que comunica Azkoitia con Urretxu y Zumarraga (Gipuzkoa). El tráfico está siendo desviado por la carretera GI-3750, por el alto de Elosua. 

El desprendimiento se ha producido en la zona en la que se están realizando las obras de ampliación de la carretera. A lo largo de la mañana, han realizado varias explosiones controladas y una de ellas ha movido una gran cantidad de piedras y tierra. El material caído ha roto la barrera de protección y ocupado totalmente los dos carriles de la calzada. El desprendimiento también ha roto el pretil de hormigón que separa la carretera y el río Urola.

El corte está debidamente señalizado en Urretxu y en Azkoitia y, por el momento, el tráfico se está desviando por la carretera GI-3750, por el alto de Elosua. En lo que respecta al transporte público, el autobús que cubre el trayecto entre Zumaia y Zumarraga realizará el tramo entre Urretxu y Azkoitia por las carreteras A-636, AP-1 y AP-8

El Departamento de Seguridad desconoce cuándo se podrá reabrir la carretera. Los operarios de la obra trabajarán en las próximas horas en labores de limpieza hasta garantizar que el tráfico pueda transcurrir con seguridad por ese punto.

Esta no ha sido la primera vez que se produce un desprendimiento en esta obra de ampliación de la carretera. La última tuvo lugar el 27 de agosto y la vía permaneció cortada durante varias horas. 

