Lur-jausi batek GI-631 errepidea itxiarazi du, Zumarraga eta Azkoitia artean
Azkoitia Zumarraga eta Urretxurekin (Gipuzkoa) lotzen duen GI-631 errepidea erabat moztu behar izan dute, lur-jausi baten ondorioz. Trafikoa GI-3750 errepidetik, Elosuko gainetik, ari dira bideratzen.
Errepidea zabaltzeko lanak egiten ari diren gunean izan da luizia. Goizean zehar hainbat leherketa kontrolatu egin dituzte. Horietako batek harri eta lur kopuru handi bat mugiarazi du, babes hesia apurtu du eta errepidera erori da, eta bi erreiak erabat hartu ditu. Errepidea eta Urola ibaia banatzen dituen petrila ere hautsi du lur-jausiak.
Errepidea zabaldu arte, trafikoa GI-3750 errepidetik bideratzen ari dira, Elosuko mendatetik. Garraio publikoari dagokionez, Zumaiatik Zumarragarako bidea egiten duen autobusak A-636, AP-1 eta AP-8 errepideetatik egingo du Urretxu eta Azkoitia arteko tartea.
Segurtasun Sailak ez daki noiz zabaldu ahal izango den berriz ere errepidea. Bide-lanak egiten ari diren enpresako langileak garbiketa-lanetan arituko dira ondorengo orduetan, gunean segurtasunez ibili ahal dela bermatu arte.
Aurretik ere izan da lur-jausirik errepide horretan egiten ari den lanetan. Azkena abuztuaren 27an izan zen, eta errepidea hainbat orduz egon zen itxita.
Zure interesekoa izan daiteke
Bilbon lur hartzekoak ziren lau hegaldi desbideratu dituzte, haize ufaden ondorioz
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarri du, 100 km/h-tik gorako haize-boladak daudelako Bizkaiko haizeguneetan, mendebaldeko mendiguneetan bereziki.
Iruñeko Maristen ikastetxeko abusuen biktimek isiltasuna eten eta jasandako "astakeriak" salatu dituzte
Haurrak zirenean egin zieten "astakeria" ordaintzeko dirurik ez dagoela uste duten arren, Marcos Leyun AVIPIRENen presidenteak salatu duenez, maristek eman dizkieten kalte-ordainak "ez dira iristen beste kongregazio batzuek eman dituztenen herenera".
Zer gertatu da Getxoko Irurak Bat jauregi txikiarekin?
Eraikinaren orubean 12 etxebizitza eraikitzeaz arduratzen zen enpresak hura zaharberritzeko lizentzia zuen, jatorrizko fatxadak mantenduz, tokiko babes maila berezia zuten eta. Hala ere, eraitsi egin zituen, Getxoko Udalaren baimenik gabe.
Xabier Anduaga, 2026ko Urrezko Danborra, festarako prest
Xabier Anduaga tenor donostiarrak aurtengo Urrezko Danborra jasoko du eta San Sebastian Martxa abestuko du, Donostiako Orfeoiarekin batera, Konstituzio Plazan. Familiarekin eta lagunekin gozatuko du momentuaz.
Burgoseko bi paziente onkologikoren heriotzari buruzko ikerketa abiatu du Fiskaltzak
Asteazken honetan, prozesatu aurreko ikerketa-eginbideak abiarazi dituzte, ospitaleak onartu ostean giza akats baten ondorioz bi paziente hil eta zaintzapean dauden hiruri kalteak eragin zitzaizkiela.
Hasi da txotx denboraldia Gipuzkoan!
Petritegi sagardotegian, euskal pilota selekzioa lagun, ireki dute aurtengo sagardoaren lehenengo upela. 3,1 milioi tona dira guztira, eta ezaugarriei dagokienez, arinxeagoa. 46 sagardotegi prest dira gaurtik aurrera bisitariak jasotzeko.
Auzitegi Gorenak espetxealdi iraunkor berrikusgarria ezarri dio Aizarnazabalgo krimenaren akusatuari
Auzitegi Gorenak atzera bota du kondenatuaren defentsak jarritako kasazio-errekurtsoa, eta hilketa hiperastunduaren delitu baten errudun jo du.
Hamaika urteko espetxe-zigorra ezarri diote gizon bati, Zizur Nagusian hilketa saiakera batean biktima paraplegiko uzteagatik
Auzipetuak, Iruñekoa eta nahasmendu psikiko bat diagnostikatuta duenak, 3 milioi euroko kalte-ordaina eman beharko dio biktimari. Gertakarien egunetik behin-behineko espetxealdian egon da, eta, aurrerantzean, ezingo du kaltetuarekin komunikatu ez eta harengana 200 metro baino gutxiagora hurbildu ere, 20 urtez. Gainera, espetxetik atera ostean, zaintzapean egongo da, aske, 10 urte gehiago.
Martxan da Hernanin txotx denboraldian autobusentzako aparkalekua erreserbatzeko sistema
Txotx denboraldiaren kudeaketa hobetzea du helburu erreserba sistema berriak. Autobus pribatuek 60 euroko tasa ordaindu beharko dute (9 eta 34 plaza artean) eta 100 eurokoa, 35 plaza baino gehiagokoek. Dena dela, lehen hiru larunbatetan (urtarrilaren 24an eta 31n eta otsailaren 7an) doan izango da, baina derrigorrez erreserba eginda.