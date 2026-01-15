TRAFIKOA
Lur-jausi batek GI-631 errepidea itxiarazi du, Zumarraga eta Azkoitia artean

Errepidean egiten ari diren bide-lanetan egindako leherketa kontrolatu batek eragin du luizia. Trafikoa GI-3750tik, Elosutik, ari dira bideratzen.
Azkoitiatik Aizpurutxo auzora bitarteko tartean izan da lur jausia. Utzitako argazkia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Azkoitia Zumarraga eta Urretxurekin (Gipuzkoa) lotzen duen GI-631 errepidea erabat moztu behar izan dute, lur-jausi baten ondorioz. Trafikoa GI-3750 errepidetik, Elosuko gainetik, ari dira bideratzen. 

Errepidea zabaltzeko lanak egiten ari diren gunean izan da luizia. Goizean zehar hainbat leherketa kontrolatu egin dituzte. Horietako batek harri eta lur kopuru handi bat mugiarazi du, babes hesia apurtu du eta errepidera erori da, eta bi erreiak erabat hartu ditu. Errepidea eta Urola ibaia banatzen dituen petrila ere hautsi du lur-jausiak.

Errepidea zabaldu arte, trafikoa GI-3750 errepidetik bideratzen ari dira, Elosuko mendatetik. Garraio publikoari dagokionez, Zumaiatik Zumarragarako bidea egiten duen autobusak A-636, AP-1 eta AP-8 errepideetatik egingo du Urretxu eta Azkoitia arteko tartea. 

Segurtasun Sailak ez daki noiz zabaldu ahal izango den berriz ere errepidea. Bide-lanak egiten ari diren enpresako langileak garbiketa-lanetan arituko dira ondorengo orduetan, gunean segurtasunez ibili ahal dela bermatu arte.

Aurretik ere izan da lur-jausirik errepide horretan egiten ari den lanetan. Azkena abuztuaren 27an izan zen, eta errepidea hainbat orduz egon zen itxita. 

