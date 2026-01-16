BIZKAIA
Las JJ. GG. de Bizkaia y la Diputación piden que el Fuero Nuevo sea Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

La solicitud llega cuando se cumplen 500 años de la aprobación del Fuero Nuevo, ya que fue aprobado por las Juntas Generales de Bizkaia en 1526 y confirmado, posteriormente, por el emperador Carlos I en 1527.

Foro Nuevo Elixabete Etxanobe, Ana Otadui y Gregorio Monreal
Elixabete Etxanobe, Ana Otadui y Gregorio Monreal, hoy, con el Fuero Nuevo
Agencias | EITB

Última actualización

La Diputación Foral de Bizkaia y las Juntas Generales de Bizkaia van a pedir la incorporación del Fuero Nuevo al Registro del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Así lo ha adelantado la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, en la presentación celebrada este viernes en la Casa de Juntas de Gernika de las actividades organizadas para conmemorar el V Centenario de la aprobación del Fuero Nuevo (1526–2026) y acercar a la ciudadanía ese texto, "fundamento histórico del autogobierno actual".

Etxanobe, junto a la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, y el profesor universitario Gregorio Monreal, han destacado que el Fuero Nuevo fue innovador al presentar principios avanzados como la igualdad, las libertades, el pactismo y la identidad colectiva.

Según Otadui, "las Juntas Generales son hoy herederas directas de esa tradición foral de autogobierno, de pacto y de defensa de las libertades".

El profesor Monreal ha señalado que con el Fuero Nuevo se puso "el núcleo del sistema político propio" en "el derecho de los vizcaínos a regirse por sí mismos mediante la asamblea representativa de la Junta General y de los órganos delegados de aquella, el Regimiento y la Diputación General" y que así "Bizkaia es un santuario del culto a las libertades públicas".

Celebraciones conmemorativas

El lema de la conmemoración será "Izan zirelako gara" (Porque fueron, somos), para celebrar la continuidad del Fuero Nuevo y su influencia en la identidad y el autogobierno de Bizkaia hasta la actualidad.

De esa manera, las instituciones vizcaínas han previsto diferentes actos académicos, institucionales, culturales y educativos, para acercar a la ciudadanía su significado.

Entre los actos programados destacan los cursos de verano de la Universidad del País Vasco (EHU) centrados en la relevancia del Fuero de Bizkaia en junio, un espectáculo teatralizado callejero itinerante que se realizará en otoño, así como un pleno 'txiki' en Gernika a finales de año.

