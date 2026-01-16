BIZKAIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Foru Berria Gizateriaren Ondare izendatzea eskatuko dute Bizkaiko Batzar Nagusiek eta Foru Aldundiak

Foru Berria onartu zenetik 500 urte betetzen diren honetan egingo dute eskaera.  Bizkaiko Batzar Nagusiek 1526an onartu zuten eta urtebete geroago berretsi zuen Karlos I.a enperadoreak.

Foro Nuevo Elixabete Etxanobe, Ana Otadui y Gregorio Monreal
Elixabete Etxanobe, Ana Otadui eta Gregorio Monreal, gaur, Foru Berriarekin
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bizkaiko Batzar Nagusiek Unescori eskatuko diote Foru Berria Gizateriaren Ondarearen Erregistroan sartzea. 

Hala iragarri du Elixabete Etxanone Bizkaiko ahaldun nagusiak ostiral honetan, Foru Berriaren V. mendeurrenari lotutako ospakizunak aurkezteko Gernikako Juntetxean egindako aurkezpen ekitaldian. Halaber, bertan izan dira Ana Otadui Batzar Nagusietako lehendakaria eta Gregorio Monreal legelari eta unibertsitateko irakaslea ere. 

Aurkezpenean azpimarratu dutenez, Foru Berria bere berrikuntzagatik eta berdintasuna, askatasunak, paktismoa eta nortasun kolektiboa bezalako printzipio aurreratuak aurkezteagatik nabarmendu zen, hasiera-hasieratik. 

Otaduiren arabera, "Foruak Bizkaiko autogobernuaren sistema historiko eta tradizionala dira, gure nortasuna, ituna, poderearen mugaketa eta eskubideen bermea oinarri dituela". Gaineratu duenez, Bizkaiko Batzar Nagusien jatorria ere Foru Berrian dago. 

Azkenik, Gregorio Monrealek "sistema politiko propioaren muina bizkaitarrek Batzar Nagusiaren eta haren organo delegatuen, Erregimentuaren eta Diputazio Nagusiaren ordezkaritza-batzarraren bidez beren kabuz gobernatzeko zuten eskubidean zegoela." esan du.

Ospakizunak

500. urteurrena ospatzeko, ekitaldi sorta antolatu dute "Izan zirelako gara" lelopean. 

Denetariko ekitaldiak izango dira: akademikoak, instituzionalak, kulturalak eta hezkuntzakoak barne. Jarduera horien helburua Foruaren garrantzi historikoa eta garaikidea herritarrei hurbiltzea da.

Era berean, EHUren udako ikastaroak nabarmentzen dira, Bizkaiko Foruak Europako askatasunaren historian duen garrantzia ardatz hartuta; ikastaro horiek ekainean izango dira.

Eguneko Titularrak Bizkaiko Foru Aldundia Bizkaia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Aumentan los ataques de lobo en el Valle de Carranza
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Otsoen erasoak nabarmen ugaritu dira Karrantzan

Karrantzako (Bizkaia) herritarrak oso kezkatuta daude azken asteotan nabarmen ugaritu baitira otsoek inguruan eragindako erasoak. Ildo horretatik, Kantabrian, otso batek, gutxienez, berriki zauritutako asto bat erakusten dituzten irudiak jaso ditu EITBk. Halaber, Karrantzarekin mugan dagoen Ramales de la Victoria udalerrian (Kantabria) otso bat grabatu dute, Ancillo mendian. Animalia horiek kalte handiak eragin dizkiete inguruko abeltzainei aspaldidanik; izan ere, dozenaka ardi, moxal eta zekor hil edo zauritu dituzte han. Aspaldiko gertaerei, azken aste hauetako erasoak gehitu behar zaizkie. Gertaera horiek eztabaida sortu dute animalien aldeko taldeen eta abeltzainen artean, batzuek otsoa espezie mehatxatuen euskal zerrendan gehitzea eskatzen dutelako, besteek eraso horiei aurre egiteko neurri zehatzak eskatzen dituzten bitartean.

Adinekoen egoitza residencia mayores. GFA.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gipuzkoako adinekoen egoitza publikoetako garbitzaileek euskararen hizkuntza-eskakizunik ez dutela behar ebatzi du epaitegi batek

Euskadiko CCOOk ohar batean azaldu duenez, hautagaiek "hamarkadak zeramatzaten egoitzetan lanean, aldi baterako kontratuekin eta lan ordutegiaren barruan euskara ikasteko aukerarik gabe, bitarteko langileak zirelako". Sindikatuarentzat "hizkuntza eta lan eskubideak guztiz bateragarriak dira proportzionaltasun soziolinguistikoak errespetatuz".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X