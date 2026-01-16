Detectado un foco de scrapie en un caserío con ovejas de Zestoa

Un foco primario de scrapie ha sido detectado este viernes en un caserío con ovejas de Zestoa (Gipuzkoa), según ha informado el sindicato ENBA (Euskal Nekazarien Batasuna). Se trata del primer foco en Euskal Herria del que se tiene constancia este año, y solamente habría afectado a una sola oveja.

Esta enfermedad animal, también conocida como tembladera, no reviste la misma gravedad que otras que se han expandido en los últimos meses, como la dermatosis nodular contagiosa o la lengua azul. A diferencia de estos dos casos, la normativa europea no exige el sacrificio total de la explotación ante un solo caso detectado.

Anualmente se detectan dos casos o focos en el territorio guipuzcoano, si bien el año pasado no se detectó ninguno en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV). En Navarra, la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) únicamente confirmó dos casos el año pasado.

En 2024, en la CAV se detectaron dos casos: el primero de ellos en Zumaia (Gipuzkoa), en el mes de febrero, mientras que el segundo se dio en Arrasate (Gipuzkoa), en el mes de mayo.

Se trata de una enfermedad clasificada como una encefalopatía espongiforme transmisible (EET), que afecta a ovejas y a cabras. Se caracteriza por la acumulación en el tejido nervioso de una proteína anormal infecciosa transmisible, denominada proteína priónica o prión.