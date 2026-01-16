ENFERMEDAD ANIMAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Detectado un foco de scrapie en un caserío con ovejas de Zestoa

Se trata de una enfermedad clasificada como una encefalopatía espongiforme transmisible (EET), que afecta a ovejas y a cabras. A diferencia de los casos de dermatosis nodular contagiosa, la normativa europea no exige el sacrificio total de la explotación ante un solo caso detectado.
Oveja captada en un caserío de Euskadi. Imagen obtenida de un vídeo emitido en EITB Media
author image

EITB

Última actualización

Un foco primario de scrapie ha sido detectado este viernes en un caserío con ovejas de Zestoa (Gipuzkoa), según ha informado el sindicato ENBA (Euskal Nekazarien Batasuna). Se trata del primer foco en Euskal Herria del que se tiene constancia este año, y solamente habría afectado a una sola oveja.

Esta enfermedad animal, también conocida como tembladera, no reviste la misma gravedad que otras que se han expandido en los últimos meses, como la dermatosis nodular contagiosa o la lengua azul. A diferencia de estos dos casos, la normativa europea no exige el sacrificio total de la explotación ante un solo caso detectado.

Anualmente se detectan dos casos o focos en el territorio guipuzcoano, si bien el año pasado no se detectó ninguno en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV). En Navarra, la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) únicamente confirmó dos casos el año pasado.

En 2024, en la CAV se detectaron dos casos: el primero de ellos en Zumaia (Gipuzkoa), en el mes de febrero, mientras que el segundo se dio en Arrasate (Gipuzkoa), en el mes de mayo.

Se trata de una enfermedad clasificada como una encefalopatía espongiforme transmisible (EET), que afecta a ovejas y a cabras. Se caracteriza por la acumulación en el tejido nervioso de una proteína anormal infecciosa transmisible, denominada proteína priónica o prión.

Animales Enfermedades Bizkaia Gipuzkoa Vitoria-Gasteiz Comunidad Autonóma Vasca Navarra Agricultura Ganadería Sociedad

Te puede interesar

Aumentan los ataques de lobo en el Valle de Carranza
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Aumentan los ataques de lobo en el Valle de Carranza

Vecinas y vecinos del Valle de Carranza (Bizkaia) están en alerta ante el notable aumento de ataques producidos por lobos en las últimas semanas. EITB ha tenido acceso a unas imágenes que muestran las heridas ocasionadas recientemente, por al menos uno de ellos, a un burro en Cantabria. También se ha captado a un lobo en el municipio cántabro de Ramales de la Victoria, que limita con el Valle de Carranza. En concreto, este ejemplar ha sido grabado en el monte Ancillo. Los daños que causan estos animales a los ganaderos de la zona se vienen repitiendo desde hace años, con gran cantidad de ovejas, potros y becerros muertos o heridos. A los sucesos ocurridos anteriormente, se les suman los ataques constantes de estas últimas semanas. Estos hechos han generado un conflicto entre agrupaciones animalistas, que defienden la inclusión del lobo en el catálogo vasco de especies amenazadas, y ganaderos, que piden medidas concretas para combatir estos ataques, ya que tienen en el ganado su medio de vida.
Adinekoen egoitza residencia mayores. GFA.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Anulan la exigencia de perfiles lingüísticos para las limpiadoras de las residencias públicas de mayores de Gipuzkoa

En un comunicado, CCOO de Euskadi ha explicado que las trabajadoras aspirantes "llevaban décadas con contratos temporales en la residencia, sin opciones para estudiar euskera dentro de su horario laboral por ser personal interino". "Este personal, además, no tiene relación con la ciudadanía en el desempeño de sus tareas", ha añadido. Para el sindicato "los derechos lingüísticos y laborales son perfectamente compatibles respetando las proporcionalidades sociolingüísticas".
Cargar más
Publicidad
X