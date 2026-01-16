Scrapie foku bat antzeman dute Zestoako baserri batean
Entzefalopatia espongiforme transmitigarri (EET) gisa sailkatutako gaixotasuna da, eta ardiei eta ahuntzei eragiten die. Dermatosi nodular kutsakorra edo mingain urdina gisako gaixotasunetan ez bezala, Europako araudiak ez du eskatzen ustiategia guztiz sakrifikatzea kasu bakar baten aurrean.
Scrapie foku bat antzeman dute ostiral honetan Zestoako (Gipuzkoa) baserri batean, ENBA sindikatuak jakitera eman duenez.
Animalia-gaixotasun horrek mugimendu espasmodikoak eta dardarak eragiten die animaliei, baina ez du azken hilabeteetan hedatu diren beste gaixotasun batzuen larritasun bera, hala nola dermatosi nodular kutsakorra edo mingain urdina. Bi kasu horietan ez bezala, Europako araudiak ez du eskatzen ustiategia guztiz sakrifikatzea kasu bakar baten aurrean.
Urtero bi kasu edo foku antzeman ohi dira Gipuzkoan, baina iaz Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) ez zen bat bera ere izan. Nafarroan, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioaren Albaitaritzako Osasun Alertako Sareak (EAES) bi kasu baino ez zituen baieztatu iaz.
2024an, EAEn bi kasu jazo ziren: lehena, Zumaian (Gipuzkoa), otsailean; bigarrena, berriz, Arrasaten (Gipuzkoa), maiatzean.
Entzefalopatia espongiforme transmitigarri (EET) gisa sailkatutako gaixotasuna da, eta ardiei eta ahuntzei eragiten die. Proteina anormal infekzioso transmitigarri bat nerbio-ehunean metatzea dute ezaugarri, hain zuzen, proteina prioikoa edo prioia.
