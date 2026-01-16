VALENCIA
SOS Deiak supo que había al menos 2 víctimas mortales de la dana a las 21:05 horas del 29-O

En los primeros momentos de las inundaciones, una mujer llamó desde Zegama (Gipuzkoa) para informar de que una amiga suya que trabajaba como cuidadora en Catarroja no había podido subir por las escaleras a una persona dependiente de la que se hacía cargo, y que ésta se había ahogado.
(Foto de ARCHIVO) Vistas de la reconstrucción de Picanya un año después de la tragedia de la dana, a 14 de noviembre de 2025, en Picanya, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Reapertura de la Plaza de España y el entorno del Mercado, una actuación financiada inicialmente con fondos del Plan de Recuperación. Rober Solsona / Europa Press 14/11/2025

Zona afectada por la dana en Valencia. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Urriaren 29ko 21:05ean SOS Deiak-ek bazekien GOIDIak gutxienez 2 hildako utzi zituela Valentzian
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El servicio de emergencias 112, SOS Deiak, atendió 32 peticiones telefónicas de auxilio el 29 de octubre de 2024 relacionadas con las riadas que asolaron el sur de la provincia de Valencia y supo de la existencia de al menos dos víctimas mortales a las 21:05 horas.

El informe, remitido al Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la emergencia, está firmado por Joseba Zorrilla, director de Atención de Emergencias y Meteorología.

La jueza instructora de Catarroja solicitó al Gobierno Vasco un informe relativo a las llamadas recibidas en el 112 de Euskadi en aquella jornada trágica, que se saldó con 230 víctimas mortales.

En su respuesta, el Gobierno Vasco detalla cada una de las llamadas que se recibieron entre las 18:15 horas del 29 de octubre, cuando un hombre residente en Bilbao llamó para decir que su mujer estaba en un chalé de Picassent que se estaba anegando, y las 17:18 del 30, cuando una persona llamó desde Ispaster porque no podía contactar con su hija en la Comunitat Valenciana.

En los primeros momentos de las inundaciones, una mujer llamó desde Zegama (Gipuzkoa) a las 20:26 horas para informar de que una amiga suya que trabajaba como cuidadora en Catarroja no había podido subir por las escaleras a una persona dependiente de la que se hacía cargo y que ésta se había ahogado.

El siguiente fallecido del que tuvieron constancia los técnicos que atendían SOS Deiak fue a las 21:05 horas, cuando un comunicante que hablaba desde Vitoria informaba del fallecimiento de una persona en una nave industrial de Loriguilla.

La mayoría de las comunicaciones corresponde a personas que tienen familiares o amigos en la Comunitat Valenciana que están en apuros o desaparecidos.

El informe del Gobierno Vasco detalla que en muchos casos fue imposible transferir las llamadas a los servicios de emergencias de la Comunitat Valenciana, ni al 112, ni a la Guardia Civil o las policías locales de los municipios afectados por las riadas.

Comunidad Valenciana DANA Desastres naturales Comunidad Autonóma Vasca SOS Deiak Sociedad

