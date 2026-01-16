SOS Deiak supo que había al menos 2 víctimas mortales de la dana a las 21:05 horas del 29-O
El servicio de emergencias 112, SOS Deiak, atendió 32 peticiones telefónicas de auxilio el 29 de octubre de 2024 relacionadas con las riadas que asolaron el sur de la provincia de Valencia y supo de la existencia de al menos dos víctimas mortales a las 21:05 horas.
El informe, remitido al Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la emergencia, está firmado por Joseba Zorrilla, director de Atención de Emergencias y Meteorología.
La jueza instructora de Catarroja solicitó al Gobierno Vasco un informe relativo a las llamadas recibidas en el 112 de Euskadi en aquella jornada trágica, que se saldó con 230 víctimas mortales.
En su respuesta, el Gobierno Vasco detalla cada una de las llamadas que se recibieron entre las 18:15 horas del 29 de octubre, cuando un hombre residente en Bilbao llamó para decir que su mujer estaba en un chalé de Picassent que se estaba anegando, y las 17:18 del 30, cuando una persona llamó desde Ispaster porque no podía contactar con su hija en la Comunitat Valenciana.
En los primeros momentos de las inundaciones, una mujer llamó desde Zegama (Gipuzkoa) a las 20:26 horas para informar de que una amiga suya que trabajaba como cuidadora en Catarroja no había podido subir por las escaleras a una persona dependiente de la que se hacía cargo y que ésta se había ahogado.
El siguiente fallecido del que tuvieron constancia los técnicos que atendían SOS Deiak fue a las 21:05 horas, cuando un comunicante que hablaba desde Vitoria informaba del fallecimiento de una persona en una nave industrial de Loriguilla.
La mayoría de las comunicaciones corresponde a personas que tienen familiares o amigos en la Comunitat Valenciana que están en apuros o desaparecidos.
El informe del Gobierno Vasco detalla que en muchos casos fue imposible transferir las llamadas a los servicios de emergencias de la Comunitat Valenciana, ni al 112, ni a la Guardia Civil o las policías locales de los municipios afectados por las riadas.
Te puede interesar
Euskadi obtiene 64,3 donantes de órganos por millón de población en 2025 y Navarra 88,2
Durante el pasado año, 144 ciudadanos y ciudadanas donaron sus órganos tras su fallecimiento en Euskadi. En Navarra lo hicieron 60 personas.
Un incendio calcina parte del tejado de un caserío en Bitoriano, en el concejo de Zuia
Un importante incendio ha destruido este viernes el tejado de un caserío en Bitoriano, una pequeña localidad del concejo de Zuia, en Álava. La planta superior del edificio, de más de 400 años de antigüedad, se ha visto afectada, pese a la rápida actuación de los bomberos. El incendio no ha dejado heridos.
La AP-8 en Mendaro, sentido Bilbao, permanecerá cerrada desde hoy hasta el sábado por la tarde
A partir de las 22:00 horas, habilitarán un 'bypass' para desviar el tráfico dirección Bilbao por el carril izquierdo del sentido Behobia.
Las JJ. GG. de Bizkaia y la Diputación piden que el Fuero Nuevo sea Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
La solicitud llega cuando se cumplen 500 años de la aprobación del Fuero Nuevo, ya que fue aprobado por las Juntas Generales de Bizkaia en 1526 y confirmado, posteriormente, por el emperador Carlos I en 1527.
Aumentan los ataques de lobo en el Valle de Carranza
Vecinas y vecinos del Valle de Carranza (Bizkaia) están en alerta ante el notable aumento de ataques producidos por lobos en las últimas semanas. EITB ha tenido acceso a unas imágenes que muestran las heridas ocasionadas recientemente, por al menos uno de ellos, a un burro en Cantabria. También se ha captado a un lobo en el municipio cántabro de Ramales de la Victoria, que limita con el Valle de Carranza. En concreto, este ejemplar ha sido grabado en el monte Ancillo. Los daños que causan estos animales a los ganaderos de la zona se vienen repitiendo desde hace años, con gran cantidad de ovejas, potros y becerros muertos o heridos. A los sucesos ocurridos anteriormente, se les suman los ataques constantes de estas últimas semanas. Estos hechos han generado un conflicto entre agrupaciones animalistas, que defienden la inclusión del lobo en el catálogo vasco de especies amenazadas, y ganaderos, que piden medidas concretas para combatir estos ataques, ya que tienen en el ganado su medio de vida.
Anulan la exigencia de perfiles lingüísticos para las limpiadoras de las residencias públicas de mayores de Gipuzkoa
En un comunicado, CCOO de Euskadi ha explicado que las trabajadoras aspirantes "llevaban décadas con contratos temporales en la residencia, sin opciones para estudiar euskera dentro de su horario laboral por ser personal interino". "Este personal, además, no tiene relación con la ciudadanía en el desempeño de sus tareas", ha añadido. Para el sindicato "los derechos lingüísticos y laborales son perfectamente compatibles respetando las proporcionalidades sociolingüísticas".
La arriada de la bandera en directo
En directo la arriada de la bandera de San Sebastián, que da fin a 24 horas de fiesta y redoble de tambores.
La tamborrada infantil, en directo
¡Sigue en directo la tamborrada infantil de Donostia-San Sebastián!
La tamborrada de Azpeitia, en directo
Sigue en directo la tamborrada de Azpeitia.