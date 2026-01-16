Urriaren 29ko 21:05ean SOS Deiak-ek bazekien GOIDIak gutxienez 2 hildako utzi zituela Valentzian
Uholdeak hasi zirenean, emakume batek Zegamatik (Gipuzkoa) deitu zuen, Catarrojan zaintzaile lanetan ari zen bere lagun batek ezin izan zuelako bere ardurapean zuen adineko pertsona bat eskaileretatik igo, eta hura ito egin zela jakinarazi zuen.
Valentzia hegoaldean izandako uholdeekin lotuta telefono bidezko 32 laguntza-eskaerari erantzun zien larrialdi deiak artatzeko SOS Deiak 112 zerbitzuak 2024ko urriaren 29an. Ildo horretatik, 21:05ean bazekiten gutxienez bi pertsona hil zirela goi-geruzetako depresio isolatuak eragindako uholdeen ondorioz.
Informazio hori jasotzen duen txostena Catarrojako Instrukzioko 3. Epaitegira bidali da, larrialdiaren kudeaketa ikertzen ari dena, eta Joseba Zorrilla Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako zuzendariak sinatu du.
Catarrojako epaile instruktoreak txosten bat eskatu zion Eusko Jaurlaritzari, egun hartan Euskadiko SOS Deiak 112 zerbitzuak jasotako deiei buruzkoa. Izan ere, 230 pertsona hil ziren goi-geruzetako depresio isolatuak eragindako uholdeen ondorioz.
Jaurlaritzak azaldu duenez, horrekin lotutako lehen deia urriaren 29ko 18:15ean jaso zuen. Bilbon bizi zen gizon batek bere emaztea urpean geratzen ari zen Picassenteko txalet batean zegoela esateko deitu zuen. Gertaera tragiko horrekin lotutako azken deia, berriz, urriaren 30ean jaso zuten, 17:18an. Pertsona batek Ispasterretik deitu zuen, ezin zuelako une hartan Valentziako Erkidegoan zegoen haren alabarekin kontaktuan jarri.
Uholdeak hasi zirenean, emakume batek Zegamatik (Gipuzkoa) deitu zuen, 20:26ean, Catarrojan zaintzaile lanetan ari zen bere lagun batek ezin izan zuelako bere ardurapean zuen adineko pertsona bat eskaileretatik igo, eta hura ito egin zela jakinarazi zuen.
SOS Deiak-eko teknikariek jakin zuten gutxienez beste pertsona bat hil zela 21:05ean, Gasteiztik deitutako pertsona batek Loriguillako industriagune batean pertsona bat hil zela jakinarazi zuenean.
Horrekin lotutako dei gehienak Valentziako Erkidegoan senideak edo lagunak zituzten eta egoera estuan edo desagertuta zeuden pertsonei zegozkien
Eusko Jaurlaritzaren txostenak zehaztu duenez, kasu askotan ezinezkoa izan zen deiak Valentziako Erkidegoko larrialdi-zerbitzuei bideratzea, une hartan gainezka zeudelako.
