VALENTZIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Urriaren 29ko 21:05ean SOS Deiak-ek bazekien GOIDIak gutxienez 2 hildako utzi zituela Valentzian

Uholdeak hasi zirenean, emakume batek Zegamatik (Gipuzkoa) deitu zuen, Catarrojan zaintzaile lanetan ari zen bere lagun batek ezin izan zuelako bere ardurapean zuen adineko pertsona bat eskaileretatik igo, eta hura ito egin zela jakinarazi zuen.

(Foto de ARCHIVO) Vistas de la reconstrucción de Picanya un año después de la tragedia de la dana, a 14 de noviembre de 2025, en Picanya, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Reapertura de la Plaza de España y el entorno del Mercado, una actuación financiada inicialmente con fondos del Plan de Recuperación. Rober Solsona / Europa Press 14/11/2025
Dana batek eragindako uholdeak Valentzian. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Valentzia hegoaldean izandako uholdeekin lotuta telefono bidezko 32 laguntza-eskaerari erantzun zien larrialdi deiak artatzeko SOS Deiak 112 zerbitzuak 2024ko urriaren 29an. Ildo horretatik, 21:05ean bazekiten gutxienez bi pertsona hil zirela goi-geruzetako depresio isolatuak eragindako uholdeen ondorioz.

Informazio hori jasotzen duen txostena Catarrojako Instrukzioko 3. Epaitegira bidali da, larrialdiaren kudeaketa ikertzen ari dena, eta Joseba Zorrilla Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako zuzendariak sinatu du.

Catarrojako epaile instruktoreak txosten bat eskatu zion Eusko Jaurlaritzari, egun hartan Euskadiko  SOS Deiak 112 zerbitzuak jasotako deiei buruzkoa. Izan ere, 230 pertsona hil ziren goi-geruzetako depresio isolatuak eragindako uholdeen ondorioz.

Jaurlaritzak azaldu duenez, horrekin lotutako lehen deia urriaren 29ko 18:15ean jaso zuen. Bilbon bizi zen gizon batek bere emaztea urpean geratzen ari zen Picassenteko txalet batean zegoela esateko deitu zuen. Gertaera tragiko horrekin lotutako azken deia, berriz, urriaren 30ean jaso zuten, 17:18an. Pertsona batek Ispasterretik deitu zuen, ezin zuelako une hartan Valentziako Erkidegoan zegoen haren alabarekin kontaktuan jarri.

Uholdeak hasi zirenean, emakume batek Zegamatik (Gipuzkoa) deitu zuen,  20:26ean, Catarrojan zaintzaile lanetan ari zen bere lagun batek ezin izan zuelako bere ardurapean zuen adineko pertsona bat eskaileretatik igo, eta hura ito egin zela jakinarazi zuen.

SOS Deiak-eko teknikariek jakin zuten gutxienez beste pertsona bat hil zela 21:05ean, Gasteiztik deitutako pertsona batek Loriguillako industriagune batean pertsona bat hil zela jakinarazi zuenean.

Horrekin lotutako dei gehienak Valentziako Erkidegoan senideak edo lagunak zituzten eta egoera estuan edo desagertuta zeuden pertsonei zegozkien

Eusko Jaurlaritzaren txostenak zehaztu duenez, kasu askotan ezinezkoa izan zen deiak Valentziako Erkidegoko larrialdi-zerbitzuei bideratzea, une hartan gainezka zeudelako.

Valentzia Erkidegoa Goialdeko depresioa Hondamendi naturalak Euskal Autonomia Erkidegoa SOS Deiak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Aumentan los ataques de lobo en el Valle de Carranza
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Otsoen erasoak nabarmen ugaritu dira Karrantzan

Karrantzako (Bizkaia) herritarrak oso kezkatuta daude azken asteotan nabarmen ugaritu baitira otsoek inguruan eragindako erasoak. Ildo horretatik, Kantabrian, otso batek, gutxienez, berriki zauritutako asto bat erakusten dituzten irudiak jaso ditu EITBk. Halaber, Karrantzarekin mugan dagoen Ramales de la Victoria udalerrian (Kantabria) otso bat grabatu dute, Ancillo mendian. Animalia horiek kalte handiak eragin dizkiete inguruko abeltzainei aspaldidanik; izan ere, dozenaka ardi, moxal eta zekor hil edo zauritu dituzte han. Aspaldiko gertaerei, azken aste hauetako erasoak gehitu behar zaizkie. Gertaera horiek eztabaida sortu dute animalien aldeko taldeen eta abeltzainen artean, batzuek otsoa espezie mehatxatuen euskal zerrendan gehitzea eskatzen dutelako, besteek eraso horiei aurre egiteko neurri zehatzak eskatzen dituzten bitartean.

Adinekoen egoitza residencia mayores. GFA.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gipuzkoako adinekoen egoitza publikoetako garbitzaileek euskararen hizkuntza-eskakizunik ez dutela behar ebatzi du epaitegi batek

Euskadiko CCOOk ohar batean azaldu duenez, hautagaiek "hamarkadak zeramatzaten egoitzetan lanean, aldi baterako kontratuekin eta lan ordutegiaren barruan euskara ikasteko aukerarik gabe, bitarteko langileak zirelako". Sindikatuarentzat "hizkuntza eta lan eskubideak guztiz bateragarriak dira proportzionaltasun soziolinguistikoak errespetatuz".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X