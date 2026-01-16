Un incendio calcina parte del tejado de un caserío en Bitoriano, en el concejo de Zuia

Vecinas y vecinos del Valle de Carranza (Bizkaia) están en alerta ante el notable aumento de ataques producidos por lobos en las últimas semanas. EITB ha tenido acceso a unas imágenes que muestran las heridas ocasionadas recientemente, por al menos uno de ellos, a un burro en Cantabria. También se ha captado a un lobo en el municipio cántabro de Ramales de la Victoria, que limita con el Valle de Carranza. En concreto, este ejemplar ha sido grabado en el monte Ancillo. Los daños que causan estos animales a los ganaderos de la zona se vienen repitiendo desde hace años, con gran cantidad de ovejas, potros y becerros muertos o heridos. A los sucesos ocurridos anteriormente, se les suman los ataques constantes de estas últimas semanas. Estos hechos han generado un conflicto entre agrupaciones animalistas, que defienden la inclusión del lobo en el catálogo vasco de especies amenazadas, y ganaderos, que piden medidas concretas para combatir estos ataques, ya que tienen en el ganado su medio de vida.