Fallece una persona tras quedar atrapada en un alud en Benasque

El trágico suceso ha ocurrido en la estación de esquí de Cerler, fuera de pistas.

CERLER
Euskaraz irakurri: Pertsona bat hil da Benasquen, elur-jausi batean harrapatuta
Agencias | EITB

Una persona ha fallecido este domingo tras quedar atrapada en un alud originado en el barranco de Puimestre, fuera de pistas de la estación de esquí de Cerler, en el término municipal de Benasque (Huesca).

Según han informado fuentes de la Guardia Civil de Huesca, ha sido personal de la propia estación de Cerler el que ha comunicado al 112 Aragón, sobre las 14:00 horas, que se habían originado dos pequeños aludes en este barranco, fuera de pistas, y que una persona había quedado semienterrada bajo la nieve.

Hasta el lugar se ha desplazado personal de la estación de esquí y efectivos de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Benasque que han rescatado inconsciente a esta persona aunque finalmente ha fallecido.

