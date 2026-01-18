Huesca
Pertsona bat hil da Benasquen, elur-jausi batek harrapatuta

Cerler eski estazioan gertatu da ezbeharra. Dirudienez, hainbat elur-jausi izan dira gaur pistetatik kanpo.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pertsona bat hil da gaur Puimestreko amildegian sortutako elur-jausi batek harrapatuta, Cerler eski-estazioan. Pistetatik kanpo gertatu da ezbeharra, Benasquen (Huesca).

Huescako Guardia Zibileko iturriek jakitera eman dutenez, Cerler estazioko langileek deitu dute Aragoiko 112 larrialdi zenbakira, 14:00ak aldera, amildegi horretan bi elur-jausi txiki izan direla jakinarazteko, pertsona bat elurpean erdi lurperatuta geratu baita.

Benasqueko erreskate-taldeetako langileak eta eski-estazioko beharginak bertaratu dira, eta konorterik gabe erreskatatu dute mendizalea. Handik gutxira hil da.

Elurra Mendiko istripuak Aragoi Gizartea

