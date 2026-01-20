Emocionante 'Marcha de San Sebastián' en la izada de bandera, con el tenor Xabier Anduaga, Tambor de Oro, y el Orfeón Donostiarra
La izada de la bandera de San Sebastián ha dado inicio a la tradicional Tamborrada, que cumple 100 años de historia y dejará 24 horas de fiesta ininterrumpidas en la capital guipuzcoana. En esta imprescindible cita para los donostiarras, el tenor Xabier Anduaga ha interpretado la Marcha de San Sebastián, que ha acompañado a Jon Isausti en su primera izada como alcalde. La tamborrada de Gaztelubide, junto a más de un centenar de integrantes de otras tamborradas, se han congregado en la Plaza de la Constitución para dar el pistoletazo de salida a la tradicional Tamborrada de San Sebastián.
Te puede interesar
Las redes se llenan de bulos y desinformación tras el accidente de tren en Córdoba
Como ha ocurrido en otras tragedias, se han difundido imágenes generadas con inteligencia artificia o informaciones falsas.
Será noticia: accidente de tren en Córdoba, día de San Sebastián y primer aniversario de Trump como presidente
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Euskadi destinará 340 millones hasta 2030 a una FP más inclusiva y conectada con la empresa
Bajo el lema "Una Formación Profesional al servicio de las personas y la sociedad", la estrategia dada a conocer este lunes se enmarca en cinco ejes, con 20 objetivos estratégicos y 37 acciones, según ha desgranado la consejera vasca de Educación, Begoña Pedrosa. Euskadi cuenta en la actualidad con 51 600 estudiantes inscritos, con un incremento en la matriculación de un 33 % en los últimos diez años.
Sánchez asegura que se sabrá "la verdad" del accidente ferroviario de Adamuz
El presidente del Gobierno español ha expresado el apoyo del Estado a las víctimas del accidente ferroviario de Córdoba y ha destacado la unidad institucional en la respuesta a la tragedia.
Qué se sabe y qué está por aclarar sobre el accidente de tren de Córdoba
Apenas han transcurrido unas horas desde que un tren de alta velocidad descarrilara a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz y provocara la salida de vía de un tren de Renfe. Reunimos la información disponible hasta el momento.
¿Qué sabemos de Iryo, la compañía al que pertenece el tren descarrilado en Córdoba?
La compañía italo-española Iryo es el mayor operador privado de alta velocidad en España donde opera desde noviembre de 2022. Ofrece más de 400 servicios semanales distribuidos en tres grandes corredores: el noreste (Madrid-Zaragoza-Barcelona-Tarragona.), el corredor sur (Madrid-Córdoba- Sevilla/Málaga) y el corredor del Levante (Madrid-Cuenca-Valencia/Alicante/Albacete / Murcia).
Renfe aleja la posibilidad del fallo humano y de exceso de velocidad en el accidente ferroviario
Según ha explicado el presidente de la compañía, Ávaro Fernández Heredia, se trata de un siniestro "en circunstancias extrañas", con lo que "lo peor que podemos hacer ahora es especular".
Herri Norte rechaza las agresiones sexuales y asegura que colaborará en cualquier investigación
Un comunicado del grupo de aficionados del Athletic llega tras la publicación de testimonios en redes sociales y después de que responsables políticas hayan pedido que se esclarezcan los hechos y se proteja a las víctimas.
Estalla la alegría en la comunidad senegalesa de Bilbao tras ganar la Copa de África
Las calles de San Francisco de Bilbao estallaron en una gran fiesta tras finalizar el partido Senegal-Marruecos. La final concluyó con la alegría de los senegaleses y la decepción de los aficionados de Marruecos.