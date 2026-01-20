Emocionante 'Marcha de San Sebastián' en la izada de bandera, con el tenor Xabier Anduaga, Tambor de Oro, y el Orfeón Donostiarra

La izada de la bandera de San Sebastián ha dado inicio a la tradicional Tamborrada, que cumple 100 años de historia y dejará 24 horas de fiesta ininterrumpidas en la capital guipuzcoana. En esta imprescindible cita para los donostiarras, el tenor Xabier Anduaga ha interpretado la Marcha de San Sebastián, que ha acompañado a Jon Isausti en su primera izada como alcalde. La tamborrada de Gaztelubide, junto a más de un centenar de integrantes de otras tamborradas, se han congregado en la Plaza de la Constitución para dar el pistoletazo de salida a la tradicional Tamborrada de San Sebastián.