Emocionante 'Marcha de San Sebastián' en la izada de bandera, con el tenor Xabier Anduaga, Tambor de Oro, y el Orfeón Donostiarra

SAN SEBASTIÁN, 19/01/2026.- El tambor mayor Mendi (d) y el tenor Xabier Anduaga (i) durante la Izada a medianoche de la bandera de San Sebastián, que da inicio a la fiesta grande de la capital guipuzcoana en la que durante 24 horas 23.000 donostiarras de 167 tamborradas y 5.500 escolares llevarán la música a todos los rincones de la ciudad. EFE/Javier Etxezarreta ***POOL***
Euskaraz irakurri: San Sebastian martxa 'hunkigarria bandera igoeran, Xabier Anduaga tenorra, Urrezko Danborra, eta Donostiako Orfeoiarekin
La izada de la bandera de San Sebastián ha dado inicio a la tradicional Tamborrada, que cumple 100 años de historia y dejará 24 horas de fiesta ininterrumpidas en la capital guipuzcoana. En esta imprescindible cita para los donostiarras, el tenor Xabier Anduaga ha interpretado la Marcha de San Sebastián, que ha acompañado a Jon Isausti en su primera izada como alcalde. La tamborrada de Gaztelubide, junto a más de un centenar de integrantes de otras tamborradas, se han congregado en la Plaza de la Constitución para dar el pistoletazo de salida a la tradicional Tamborrada de San Sebastián.

