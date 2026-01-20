Día de San Sebastián
Un emocionado Xabier Anduaga recibe el Tambor de Oro 2026

Xabier Anduaga recibe el Tambor de Oro. Foto: EFE.
El tenor donostiarra Xabier Anduaga ha recibido el Tambor de Oro 2026 de manos del alcalde de la ciudad, Jon Insausti, en un acto solemne que ha tenido lugar este mediodía en el salón de plenos del Ayuntamiento de la capital guipuzcoana en el que el regidor ha descrito al galardonado como "un espejo de los jóvenes referentes de las y los donostiarras".

SAN SEBASTIÁN, 19/01/2026.- Izada a medianoche de la bandera de San Sebastián, que da inicio a la fiesta grande de la capital guipuzcoana en la que durante 24 horas 23.000 donostiarras de 167 tamborradas y 5.500 escolares llevarán la música a todos los rincones de la ciudad y el tenor Xabier Anduaga recibirá el Tambor de Oro 2026. EFE/Javier Etxezarreta ***POOL***
Emocionante 'Marcha de San Sebastián' en la izada de bandera, con el tenor Xabier Anduaga, Tambor de Oro, y el Orfeón Donostiarra

La izada de la bandera de San Sebastián ha dado inicio a la tradicional Tamborrada, que cumple 100 años de historia y dejará 24 horas de fiesta ininterrumpidas en la capital guipuzcoana. En esta imprescindible cita para los donostiarras, el tenor Xabier Anduaga ha interpretado la Marcha de San Sebastián, que ha acompañado a Jon Isausti en su primera izada como alcalde. La tamborrada de Gaztelubide, junto a más de un centenar de integrantes de otras tamborradas, se han congregado en la Plaza de la Constitución para dar el pistoletazo de salida a la tradicional Tamborrada de San Sebastián.
GRAFCAV8731. BILBAO, 19/01/2026.-La consejera de educación María Begoña Pedrosa este lunes durante su intervención en el acto de Estrategia Formación Profesional Euskadi 2030.EFE/Luis Tejido
Euskadi destinará 340 millones hasta 2030 a una FP más inclusiva y conectada con la empresa

Bajo el lema "Una Formación Profesional al servicio de las personas y la sociedad", la estrategia dada a conocer este lunes se enmarca en cinco ejes, con 20 objetivos estratégicos y 37 acciones, según ha desgranado la consejera vasca de Educación, Begoña Pedrosa.  Euskadi cuenta en la actualidad con 51 600 estudiantes inscritos, con un incremento en la matriculación de un 33 % en los últimos diez años.

