Cerrados los paseos marítimos de San Sebastián por la alerta naranja de impacto de olas

El litoral de San Sebastián entrará este miércoles por la tarde en alerta naranja por impacto de olas, por lo que hasta que no concluya este aviso permanecerán cerrados el Paseo Nuevo, la pasarela peatonal del Paseo Salamanca y los accesos al Peine del Viento y al espigón de la Zurriola.

El Ayuntamiento donostiarra ha precisado en una nota que el Paseo Nuevo estará cerrado tanto para vehículos como peatones a partir de las 20:00 horas y que quedará suspendido también el servicio de transporte a la isla Santa Clara.

"Las personas que accedan al medio acuático lo harán bajo su exclusiva responsabilidad", ha advertido el consistorio, que precisa estas medidas estarán en vigor hasta el 23 de enero.

Por otra parte, la carretera N-634 permanece cerrada en ambos sentidos a la altura de Getaria (Gipuzkoa) desde las 18:25 horas de este miércoles, coincidiendo con la pleamar, por el riesgo de impacto de olas, según informa el Departamento vasco de Seguridad.