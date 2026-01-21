Temporal
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Cerrados los paseos marítimos de San Sebastián por la alerta naranja de impacto de olas

La carretera N-634 permanece cerrada en ambos sentidos a la altura de Getaria (Gipuzkoa) desde las 18:25 horas de este miércoles, coincidiendo con la pleamar, por el riesgo de impacto de olas.
Paseo nuevo, Donostia. EFE
El Paseo Nuevo, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Donostiako itsas pasealekuak itxiko dituzte, olatu denboralearen ondorioz
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El litoral de San Sebastián entrará este miércoles por la tarde en alerta naranja por impacto de olas, por lo que hasta que no concluya este aviso permanecerán cerrados el Paseo Nuevo, la pasarela peatonal del Paseo Salamanca y los accesos al Peine del Viento y al espigón de la Zurriola.

El Ayuntamiento donostiarra ha precisado en una nota que el Paseo Nuevo estará cerrado tanto para vehículos como peatones a partir de las 20:00 horas y que quedará suspendido también el servicio de transporte a la isla Santa Clara.

"Las personas que accedan al medio acuático lo harán bajo su exclusiva responsabilidad", ha advertido el consistorio, que precisa estas medidas estarán en vigor hasta el 23 de enero.

Por otra parte, la carretera N-634 permanece cerrada en ambos sentidos a la altura de Getaria (Gipuzkoa) desde las 18:25 horas de este miércoles, coincidiendo con la pleamar, por el riesgo de impacto de olas, según informa el Departamento vasco de Seguridad.

Eguraldia Donostia-San Sebastián Temporales Sociedad

Te puede interesar

adineko pertsonak
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Aretxabaleta inaugura el primer centro sociosanitario de Euskadi con un modelo pionero para personas mayores

El proyecto pilotu POBA (Pertsonen Ongizatea Begirada Anitzetik Aretxabaleta), impulsado por el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Aretxabaleta, apuesta por la prevención, la coordinación y la atención personalizada de las personas mayores de 70 años, y cuenta con la vocación de extenderse a otros municipios de Euskadi.
Cargar más
Publicidad
X