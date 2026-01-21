Denboralea

Donostiako itsas pasealekuak itxiko dituzte, olatu denboralearen ondorioz

N-634 errepidea itxita dago, bi noranzkoetan, Getaria parean (Gipuzkoa), asteazken honetako 18:25etik, olatuek talka egiteko arriskuagatik.

Paseo nuevo, Donostia. EFE
Pasealeku Berria, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donostiako kostaldea alerta laranjan sartu da asteazken arratsaldean olatuen inpaktuagatik, eta, beraz, abisu hori amaitu arte itxita egongo dira Pasealeku Berria, Salamanca pasealekuko oinezkoentzako pasabidea eta Haizearen Orrazirako eta Zurriolako kai-muturrerako sarbideak.

Donostiako Udalak ohar batean zehaztu duenez, Pasealeku Berria itxita egongo da bai ibilgailuentzat bai oinezkoentzat 20:00etatik aurrera, eta Santa Klara uharterako garraio-zerbitzua ere bertan behera geratuko da.

"Ingurune urtarrean sartzen diren pertsonek beren erantzukizunpean soilik egingo dute", ohartarazi du Udalak, eta urtarrilaren 23ra arte egongo dira indarrean neurri horiek.

Bestalde, N-634 errepidea itxita dago, bi noranzkoetan, Getaria parean (Gipuzkoa), asteazken honetako 18:25etik, itsasgorarekin batera, olatuek talka egiteko arriskuagatik, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

