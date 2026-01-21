La ciudadanía de Bizkaia está, en general, satisfecha con su vida, pero no pierde la perspectiva de los problemas presentes y futuros
La Diputación Foral de Bizkaia ha publicado hoy la encuesta de opinión pública 2025, basada en encuestas realizadas a 3000 personas mayores de 18 años sobre temas sociales, económicos y políticos.
Según esta encuesta, la ciudadanía de Bizkaia, en general, dice vivir bastante o muy bien, ya que le han dado una puntuación de 7,6 sobre 10. Sin embargo, aunque son optimistas sobre el presente, de cara al futuro, cuatro de cada diez creen que la situación general de las y los vizcaínos será peor o mucho peor en un periodo de 5-10 años. A pesar de ello, la mayoría espera que su situación continúe igual de cara a su futuro. Los más optimistas son los que tienen entre 18 y 34 años, que han expresado su esperanza de que a 10 años su situación personal sea mejor o mucho mejor.
Los ciudadanos y ciudadanas de bizkaia tienen muy claro cuáles son los principales problemas de Bizkaia: la vivienda (61 %), el empleo (44 %), la delincuencia y la seguridad ciudadana (33 %) y la salud (23 %). A cinco-diez años vista, el 12 % sitúa también la inmigración entre los problemas más acuciantes.
En cuanto a la situación económica, el 47 % de las personas encuestadas la considera bastante buena, mientras que el 40 % la considera ni buena ni mala, y tres de cada diez son pesimistas sobre la evolución de la situación económica.
En cuanto al empleo, el 44 % opina que la situación no es ni buena ni mala, el 37 % dice que es bastante buena y el 13 % considera que la situación del empleo es mala o muy mala. Cuatro de cada diez creen que la situación del empleo será peor en el plazo de 10 años.
Sobre el ámbito político
Preguntados por la situación política y los posibles cambios que se puedan producir en el ámbito político, en Bizkaia cinco de cada diez esperan cambios, al menos no se esperan grandes cambios; y, en caso de producirse, están igualados los que creen que esos cambios serán positivos y los que dicen que serán negativos, en torno al 37 % en ambos casos.
La falta de interés por la política se ha puesto de manifiesto en este sociómetro, ya que el 54 % de la población afirma tener poco o ningún interés en la política, los que sucede, sobre todo, en las franjas de edad más bajas.
A pesar del poco interés, la valoración de la situación política de Bizkaia y la CAV es positiva por parte de más del 70 % de la población, lejos de la opinión que tienen sobre la política estatal, ya que el 79 % de las personas encuestadas afirma que la situación en España es mala o muy mala.
Cuatro de cada diez vizcaínos creen que la gestión de la Diputación es bastante buena, y ocho de cada diez se fían, en mayor o menor medida, de su actuación.
Preguntados por la valoración de la Diputada General, los que consideran que la labor y gestión de Elixabete Etxanobe es bastante buena son el 28 %, el mismo número que los que no la han valorado ni bien ni mal. Sin embargi, a falta de un año para que finalice la legislatura, más de la mitad de las personas encuestadas dice no conocer a la Diputada General.
PNV y EH Bildu son los únicos que aprueban, con una valoración de 5,7 y 5,3 sobre diez, respectivamente. El PSE-EE obtiene una nota de 4,7 y Elkarrekin Podemos de 4,2. El Partido Popular es el que peor valoración obtiene, con 2,5.
Te puede interesar
El maquinista del tren de Iryo accidentado en Adamuz avisó de un "enganchón" y pidió parar la circulación
"Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz", alertó el conductor del convoy identificado como 6189. Desde el centro de control respondieron: "Ah, ya, ya te veo. Venga, de acuerdo".
Lore Bilbao: "Hay aproximadamente 2000 inasistencias al día en Atención Primaria"
En una entrevista en Radio Euskadi, la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, ha asegurado que son unas 500 000 inasistencias al año. En este sentido, ha señalado que en muchos casos no saben por qué esas personas no acuden a las citas.
El sindicato de maquinistas Semaf convoca una huelga en el sector tras los accidentes
Semaf ha avanzado que va a exigir responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria y que la apertura del servicio en el ámbito de Cataluña no se realice sin las garantías de seguridad suficientes para la circulación.
La Arriada de la Bandera pone fin a 24 horas de fiesta en San Sebastián
La Arriada de la Bandera ha sido el acto final del gran día de la capital guipuzcoana, tras 24 horas al son de los tambores y barriles. El alcalde, Jon Insausti, ha sido el encargado de arriar la bandera.
Será noticia: Grabaciones de la caja negra del Iryo, aviso amarillo por viento y primer centro sociosanitario de Euskadi
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Muere un maquinista en Gelida, Barcelona, tras descarrilar un tren de Rodalies
Además, otras 37 personas han resultado heridas, cinco de ellas de gravedad. El tren de Rodalies ha descarrilado tras chocar contra un muro de contención que ha caído a la vía, a causa del temporal. Adif mantiene suspendida la circulación de trenes de Rodalies en toda Cataluña.
Fallece un hombre de 67 años en un accidente entre un turismo y un camión en Amorebieta
El fallecido es el conocido cocinero Mikel Bustinza, del restaurante Horma Ondo de Larrabetzu. Por razones que de momento se desconocen, su coche ha chocado contra un camión que estaba aparcado.
Un emocionado Xabier Anduaga recibe el Tambor de Oro 2026
El tenor donostiarra Xabier Anduaga ha recibido el Tambor de Oro 2026 de manos del alcalde de la ciudad, Jon Insausti, en un acto solemne que ha tenido lugar este mediodía en el salón de plenos del Ayuntamiento de la capital guipuzcoana en el que el regidor ha descrito al galardonado como "un espejo de los jóvenes referentes de las y los donostiarras".
Un estudio revela que hay mujeres con mastectomía que deciden reconstruirse el pecho por presión estética
Esta es una de las conclusiones de una investigación, becada por Emakunde, sobre el proceso y la calidad de la toma de decisiones ante diferentes opciones quirúrgicas de mujeres que deben someterse a una mastectomía.