La ciudadanía de Bizkaia está, en general, satisfecha con su vida, pero no pierde la perspectiva de los problemas presentes y futuros

La Diputación Foral de Bizkaia ha publicado hoy la encuesta de opinión pública 2025, basada en encuestas realizadas a 3000 personas mayores de 18 años sobre temas sociales, económicos y políticos.

Según esta encuesta, la ciudadanía de Bizkaia, en general, dice vivir bastante o muy bien, ya que le han dado una puntuación de 7,6 sobre 10. Sin embargo, aunque son optimistas sobre el presente, de cara al futuro, cuatro de cada diez creen que la situación general de las y los vizcaínos será peor o mucho peor en un periodo de 5-10 años. A pesar de ello, la mayoría espera que su situación continúe igual de cara a su futuro. Los más optimistas son los que tienen entre 18 y 34 años, que han expresado su esperanza de que a 10 años su situación personal sea mejor o mucho mejor.

Los ciudadanos y ciudadanas de bizkaia tienen muy claro cuáles son los principales problemas de Bizkaia: la vivienda (61 %), el empleo (44 %), la delincuencia y la seguridad ciudadana (33 %) y la salud (23 %). A cinco-diez años vista, el 12 % sitúa también la inmigración entre los problemas más acuciantes.

En cuanto a la situación económica, el 47 % de las personas encuestadas la considera bastante buena, mientras que el 40 % la considera ni buena ni mala, y tres de cada diez son pesimistas sobre la evolución de la situación económica.

En cuanto al empleo, el 44 % opina que la situación no es ni buena ni mala, el 37 % dice que es bastante buena y el 13 % considera que la situación del empleo es mala o muy mala. Cuatro de cada diez creen que la situación del empleo será peor en el plazo de 10 años.

Sobre el ámbito político

Preguntados por la situación política y los posibles cambios que se puedan producir en el ámbito político, en Bizkaia cinco de cada diez esperan cambios, al menos no se esperan grandes cambios; y, en caso de producirse, están igualados los que creen que esos cambios serán positivos y los que dicen que serán negativos, en torno al 37 % en ambos casos.

La falta de interés por la política se ha puesto de manifiesto en este sociómetro, ya que el 54 % de la población afirma tener poco o ningún interés en la política, los que sucede, sobre todo, en las franjas de edad más bajas.

A pesar del poco interés, la valoración de la situación política de Bizkaia y la CAV es positiva por parte de más del 70 % de la población, lejos de la opinión que tienen sobre la política estatal, ya que el 79 % de las personas encuestadas afirma que la situación en España es mala o muy mala.

Cuatro de cada diez vizcaínos creen que la gestión de la Diputación es bastante buena, y ocho de cada diez se fían, en mayor o menor medida, de su actuación.

Preguntados por la valoración de la Diputada General, los que consideran que la labor y gestión de Elixabete Etxanobe es bastante buena son el 28 %, el mismo número que los que no la han valorado ni bien ni mal. Sin embargi, a falta de un año para que finalice la legislatura, más de la mitad de las personas encuestadas dice no conocer a la Diputada General.

PNV y EH Bildu son los únicos que aprueban, con una valoración de 5,7 y 5,3 sobre diez, respectivamente. El PSE-EE obtiene una nota de 4,7 y Elkarrekin Podemos de 4,2. El Partido Popular es el que peor valoración obtiene, con 2,5.





