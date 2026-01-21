Bizkaiko soziometroa
Bizkaitarrak pozik daude oro har euren bizi-egoerarekin, baina jakitun dira oraingo eta etorkizuneko arazoez

Etxebizitza, enplegua segurtasuna eta osasuna dira bizkaitarrentzat arazo nagusiena gaur egun, bai eta epe-ertainean ere, Bizkaiko Foru Aldundiak egindako azken soziometroak agerian utzi duenez.
Olatz Prat | EITB

Iritzi publikoari buruzko 2025eko inkesta argitaratu du gaur Bizkaiko Foru Aldundiak, gai sozial, ekonomiko eta politikoei buruz 18 urtez gorako 3.000 pertsonari egindako galdeketetan oinarritua. 

Inkesta horren arabera, bizkaitarrek, oro har, nahiko edo oso ondo bizi direla diote, izan ere 10etik 7,6ko puntuazioa eman diote euren bizimoduar. Orainaldiaz baikor diren arren, etorkizunera begira, 5-10 urteko epean, bizkaitarren egoera orokorra txarragoa edo askoz txarragoa izango dela uste dute hamarretik lauk, nahiz eta nork bere etorkizunari begiratuta berdintsu jarraitzea espero duten gehienek. 18 eta 34 urte bitartekoak dira baikorrenak, 10 urtera euren egoera pertsonala hobea edo askoz hobea izateko itxaropena adierazi baitute.

Bizkaiak gaur egun dituen arazo nagusienak oso argi dituzte bizkaitarrek: etxebizitza (%61), enplegua (%44), delinkuentzia eta herritarren segurtasuna (% 33), eta osasuna (%23). 5-10 urteko epera immigrazioa ere arazo nagusien artean kokatu dute galdekatutakoen % 12 inguruk.

Egoera ekonomikoari dagokionez, bizkaitarren %47-k uste dute nahiko ona dela. %40-ak, berriz, ez ona ez txarra. Egoera ekonomikoak izango duen bilakaeraz, ezkor dira hamarretik hiru.

Enpleguari dagokionean, % 44 egoera ez da ona ez txarra ere, % 37rentzat nahiko ona eta % 13arentzat, berriz, enpleguaren egoera txarra edo oso txarra da. Etorkizunean, 10 urteko epean, enpleguaren egoera okerrera joango dela uste du hamarretik lauk.

Arlo politikoaz

Egoera politikoaz eta arlo politikoan egon daitezkeen balizko aldaketez galdetuta, Bizkaian hamarretik bostek ez dute aldaketarik. ez behintzat, aldaketa handirik espero. Gainera, aldaketak izatekotan, parekatuta daude aldaketa horiek positiboak izango direla uste dutenen eta negatiboak izango direla diotenen kopuruak, % 37 inguru bi kasuetan ere.

Politikarekiko interes falta agerian geratu da soziometro honetan, izan ere, herritarren % 54k adierazi dute interes gutxi dutela edo batere ez; adin-tarte baxuenetan, batez ere.

Hala ere, Bizkaiko eta EAEko egoera politikoa ontzat jotzen dute herritarren % 70ek baino gehiagok; Estatukoaz duten iritziaz urrun, izan ere, Espainiako egoera txarra edo oso txarra dela diote galdekatutakoen % 79k.

Hamar bizkaitarretik lauk uste dute Foru Aldundiaren kudeaketa nahiko ona dela, eta hamarretik zortzi, fio dira haren jardunaz, neurri handiagoan ala txikiagoan. 

Ahaldun Nagusiaren balorazioaz galdetuta, Elixabete Etxanoberen lana eta kudeaketa nahiko ona dela uste dutenak %28 dira. Ez ondo ez txarto erantzun dutenen kopuru bera, alegia. Dena den, legealdia amaitzeko urtebete falta denean, bizkaitarren erdiak baino gehiagok ez dute Ahaldun Nagusia ezagutzen.

EAJ eta EH Bildu dira gainditu duten bakarrak, hamarretik 5,7 eta 5,3ko balorazioekin, hurrenez hurren. 4,7ko nota jaso du PSE-EEk eta 4,2koa Elkarrekin Podemosek. Alderdi Popularrak jaso du balorazio okerrena, 2,5ekoa. 

