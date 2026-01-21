Bizkaitarrak pozik daude oro har euren bizi-egoerarekin, baina jakitun dira oraingo eta etorkizuneko arazoez
Iritzi publikoari buruzko 2025eko inkesta argitaratu du gaur Bizkaiko Foru Aldundiak, gai sozial, ekonomiko eta politikoei buruz 18 urtez gorako 3.000 pertsonari egindako galdeketetan oinarritua.
Inkesta horren arabera, bizkaitarrek, oro har, nahiko edo oso ondo bizi direla diote, izan ere 10etik 7,6ko puntuazioa eman diote euren bizimoduar. Orainaldiaz baikor diren arren, etorkizunera begira, 5-10 urteko epean, bizkaitarren egoera orokorra txarragoa edo askoz txarragoa izango dela uste dute hamarretik lauk, nahiz eta nork bere etorkizunari begiratuta berdintsu jarraitzea espero duten gehienek. 18 eta 34 urte bitartekoak dira baikorrenak, 10 urtera euren egoera pertsonala hobea edo askoz hobea izateko itxaropena adierazi baitute.
Bizkaiak gaur egun dituen arazo nagusienak oso argi dituzte bizkaitarrek: etxebizitza (%61), enplegua (%44), delinkuentzia eta herritarren segurtasuna (% 33), eta osasuna (%23). 5-10 urteko epera immigrazioa ere arazo nagusien artean kokatu dute galdekatutakoen % 12 inguruk.
Egoera ekonomikoari dagokionez, bizkaitarren %47-k uste dute nahiko ona dela. %40-ak, berriz, ez ona ez txarra. Egoera ekonomikoak izango duen bilakaeraz, ezkor dira hamarretik hiru.
Enpleguari dagokionean, % 44 egoera ez da ona ez txarra ere, % 37rentzat nahiko ona eta % 13arentzat, berriz, enpleguaren egoera txarra edo oso txarra da. Etorkizunean, 10 urteko epean, enpleguaren egoera okerrera joango dela uste du hamarretik lauk.
Arlo politikoaz
Egoera politikoaz eta arlo politikoan egon daitezkeen balizko aldaketez galdetuta, Bizkaian hamarretik bostek ez dute aldaketarik. ez behintzat, aldaketa handirik espero. Gainera, aldaketak izatekotan, parekatuta daude aldaketa horiek positiboak izango direla uste dutenen eta negatiboak izango direla diotenen kopuruak, % 37 inguru bi kasuetan ere.
Politikarekiko interes falta agerian geratu da soziometro honetan, izan ere, herritarren % 54k adierazi dute interes gutxi dutela edo batere ez; adin-tarte baxuenetan, batez ere.
Hala ere, Bizkaiko eta EAEko egoera politikoa ontzat jotzen dute herritarren % 70ek baino gehiagok; Estatukoaz duten iritziaz urrun, izan ere, Espainiako egoera txarra edo oso txarra dela diote galdekatutakoen % 79k.
Hamar bizkaitarretik lauk uste dute Foru Aldundiaren kudeaketa nahiko ona dela, eta hamarretik zortzi, fio dira haren jardunaz, neurri handiagoan ala txikiagoan.
Ahaldun Nagusiaren balorazioaz galdetuta, Elixabete Etxanoberen lana eta kudeaketa nahiko ona dela uste dutenak %28 dira. Ez ondo ez txarto erantzun dutenen kopuru bera, alegia. Dena den, legealdia amaitzeko urtebete falta denean, bizkaitarren erdiak baino gehiagok ez dute Ahaldun Nagusia ezagutzen.
EAJ eta EH Bildu dira gainditu duten bakarrak, hamarretik 5,7 eta 5,3ko balorazioekin, hurrenez hurren. 4,7ko nota jaso du PSE-EEk eta 4,2koa Elkarrekin Podemosek. Alderdi Popularrak jaso du balorazio okerrena, 2,5ekoa.
Zure interesekoa izan daiteke
Adamuzen istripua izan zuen Iryoko treneko makinistak "krokadura" baten berri eman eta zirkulazioa gelditzeko eskatu zuen
"Krokadura bat izan dut Adamuz parean", ohartarazi zuen 6189 izeneko konboiaren gidariak. Kontrol-zentrotik erantzun zioten: "A, ikusten zaitut. Ados".
Lore Bilbao: "Egunean 2.000 pertsona inguru ez dira joaten Lehen Arretan duten hitzordura"
Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak azaldu duenez, urtean 500.000 hitzordu inguru dira.
Semaf makinisten sindikatuak greba deitu du sektorean izandako istripuen ostean
Semafek aurreratu du erantzukizun penala eskatuko diela trenbide-azpiegituraren segurtasuna bermatzeaz arduratzen diren pertsonei, eta zerbitzua zirkulaziorako segurtasun-berme nahikorik gabe ez irekitzea Katalunian.
Albiste izango dira: Iryo trenaren kutxa beltzen audioak, abisu horia haizeagatik eta Euskadiko lehen zentro soziosanitarioa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Banderaren jaitsierak amaiera eman dio 24 orduko jaiari Donostian
Banderaren jaitsiera izan da Gipuzkoako hiriburuko egun handiaren azken ekitaldia, 24 orduz hiria danbor eta upel hotsez bete ondoren. Jon Insausti alkateak jaitsi du bandera.
Makinista bat hil da, tren istripuz, Bartzelonako Gelida herrian
Gainera, 37 pertsona zauritu dira, horietako bost larri. Euste-horma bat trenbidearen gainera erori da Rodaliesetako R4 linean, eta han zebilen tren batek horren kontra talka egin du. Rodalieseko trenen zirkulazioa etenda dago Katalunia osoan.
67 urteko gizon bat hil da Zornotzan, auto baten eta kamioi baten arteko istripuan
Larrabetzuko Horma Ondo jatetxeko Mikel Bustinza sukaldari ezaguna da hildakoa. Aparkatuta zegoen kamioi baten azpira sartu da autoarekin.
Xabier Anduagak hunkituta jaso du 2026ko Urrezko Danborra
Xabier Anduaga tenor donostiarrak Jon Insausti Donostiako alkatearen eskutik jaso du 2026ko Urrezko Danborra, gaur eguerdian Gipuzkoako hiriburuko udaletxeko osoko bilkuren aretoan egin den ekitaldian. Bertan, Anduaga "donostiarren erreferente diren gazteen ispilu" gisa deskribatu du alkateak.
Mastektomia egin dieten emakume batzuek "presio estetikoak" eraginda erabakitzen dute bularra berreraikitzea
Hori da Emakunderen beka jaso duen ikerketa baten ondorioetako bat. Zehazki, bularreko minbiziaren ondorioz mastektomia egin behar dieten emakumeen aukera kirurgikoen aurrean erabakiak hartzeko prozesua eta kalitatea aztertu ditu.