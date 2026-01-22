Vitoria-Gasteiz rinde homenaje a José Ángel Cuerda, primer alcalde de la democracia
Vitoria-Gasteiz ha rendido esta tarde un sentido homenaje a José Ángel Cuerda, quien fue alcalde de la ciudad durante dos décadas y primero de la democracia. El acto, organizado por la asociación Celedones de Oro, ha incluido un monográfico dedicado a su figura y a su legado político y social.
