Gasteizek Jose Angel Cuerda omendu du, demokraziaren lehen alkatea izan zena

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Gasteizek omenaldi hunkigarria egin dio gaur arratsaldean Jose Angel Cuerdari, bi hamarkadatan hiriko alkate izan zenari. Ekitaldia Urrezko Zeledonak elkarteak antolatu du, eta bere figurari eta bere ondare politiko eta sozialari buruzko monografikoa hartu du.

Gasteiz Gizartea

