Carreteras y vías cortadas, ferris y vuelos cancelados y clases suspendidas, efectos de la borrasca Ingrid

El temporal dejará nieve por debajo de 300 metros en el cuadrante noroccidental peninsular y olas de más de 9 metros hasta el domingo.
Nevada caída sobre la ciudad, a 23 de enero de 2026, en León, Castilla y León (España). La Xunta suspende las clases en gran parte de Lugo por la borrasca Ingrid. La provincia se cubre de nieve a causa de la borrasca Ingrid, En zonas elevadas, el manto supera los 20 centímetros de espesor. Fernando Otero / Europa Press 23/1/2026
La nieve está causando estragos en varias zonas de la península. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Errepideak moztuta, ferryak eta hegaldiak bertan behera, eta klaseak etenda, Ingrid ekaitzaren ondorioz
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La borrasca Ingrid está teniendo una fuerte incidencia este viernes en el conjunto de Estado, con carreteras cortadas, restricciones al tráfico pesado, cancelaciones en el transporte y la suspensión de las clases en varias comunidades. El temporal, que cruzará la península durante el fin de semana, ya se deja notar desde Andalucía hasta Galicia, pasando por Castilla y león, con nieve, lluvia y fuerte oleaje.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), la nieve afecta a 64 carreteras, cinco de ellas de la red principal. La zona más afectada por el momento es la mitad norte peninsular, pero también hay carreteras afectadas en Andalucía. En algunas vías es obligatorio el uso de cadenas, y se en otras se ha restringido la circulación al transporte pesado, que ha provocado importantes embolsamientos. Al menos 1600 camiones permanecen retenidos, con especial incidencia en León y Zamora. Por instrucción de la DGT, se ha restringido la circulación de vehículos de mercancías de más de 7,5 toneladas, sin conceder autorizaciones, ni siquiera para transporte de productos perecederos.

A MEZQUITA (OURENSE), 23/01/2026.- Nieve este viernes en el municipio de A Mezquita (Ourense). MeteoGalicia activó el aviso naranja en todo el territorio provincial, vigente hasta la madrugada del sábado, ante la previsión de nevadas generalizadas que podrían descender por debajo de los 300 metros. EFE / Brais Lorenzo

El tráfico ferroviario también se está resintiendo, y Adif ha informado de interrupciones del servicio por acumulación de agua, caída de árboles y problemas de tensión en la catenaria en líneas de Andalucía, Galicia y Cataluña. Además, Renfe ha establecido servicios alternativos por carretera en algunos trayectos de Media Distancia que discurren entre Córdoba y Jaén.

En el ámbito marítimo y aéreo, se han cancelado ferris entre Tarifa y Tánger debido al mal estado de la mar, mientras que en Galicia varios vuelos han sido suspendidos por rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora. La comunidad gallega mantiene activo el aviso rojo en el litoral de A Coruña, con olas que pueden alcanzar los nueve metros.

Las consecuencias del temporal también se han hecho sentir en el ámbito educativo. En Galicia, la Xunta ha suspendido la actividad lectiva en varias zonas de la comunidad, y en Castilla y León, más de 3300 alumnos y alumnas se han quedado sin clase por la suspensión del transporte escolar.

Prohíben la circulación de camiones en más de 3000 kilómetros de carreteras de la Península por el riesgo de nevadas

Problemas de abastecimiento

Las restricciones al tráfico están empezando a afectar al abastecimiento. La patronal de supermercados Asedas ha advertido de posibles problemas de suministro en algunas zonas del norte peninsular, como consecuencia del paro preventivo del transporte de mercancías en la meseta norte y de las limitaciones impuestas a los camiones.

En el plano hidrológico, las precipitaciones han obligado a realizar desembalses preventivos, como en el pantano del Pontón Alto, en Segovia, ante la acumulación de nieve y el riesgo de un deshielo rápido que incremente el caudal de los ríos. En Andalucía, la Junta ha activado la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo de Inundaciones y ha pedido a la población extremar las precauciones.

FOTODELDIA SAN ESTEBAN DE BOCAMAR (ESPAÑA), 23/01/2026.- Grandes olas golpean la linterna de faro de San Esteban de Bocamar este jueves. El alto impacto de la borrasca Ingrid, cuyos días álgidos serán hoy y mañana, está dejando carreteras cortadas, choques de vehículos y desabastecimiento en la mitad norte del país, por nevadas desde cotas muy bajas, copiosas también en zonas del centro, además de un temporal marítimo en Galicia y el Cantábrico, con olas de 9 metros. EFE/ Eloy Alonso

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que el temporal continuará durante el fin de semana, con un acusado descenso de las temperaturas y nieve en cotas muy bajas, incluso por debajo de los 300 a 500 metros en el cuadrante noroccidental. El temporal marítimo seguirá siendo intenso al menos hasta el domingo, con olas de más de 8 metros en los litorales gallegos y en el Cantábrico. Las autoridades recomiendan seguir con atención la evolución de los avisos y extremar la prudencia en los desplazamientos.

Eguraldia Galicia Andalucia Nieve Sociedad

Camiones parados en Zamora
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Prohíben la circulación de camiones en más de 3000 kilómetros de carreteras de la Península por el riesgo de nevadas

Las principales organizaciones empresariales que representan a los transportistas ha mostrado su rechazo a esas restricciones, al considerar que se han impuesto "sin la previsión necesaria" y que provocarán que muchos camioneros "se queden tirados en medio de las carreteras". Además, la patronal de supermercados Asedas, denuncia que estas restricciones empiezan a provocar el desabastecimiento en los supermercados.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Detenido en Bilbao tras provocar un accidente al huir con su hijo menor de edad pese a tener orden de alejamiento

Un vehículo se ha saltado varios semáforos pasadas las 05:00 horas de este viernes y cuando su conductor se ha percatado de la presencia policial se ha dado a la fuga a gran velocidad a la altura de la calle Julian Gaiarre, llegando a chocar con tres coches. Al final, el conductor que huía ha quedado atrapado dentro de su vehículo y ha tenido que ser excarcelado de su interior.
Audiencia de Gipuzkoa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Condenado a 14 años y 4 meses por violar y maltratar a su esposa y vejar a un hijo con una discapacidad del 65 % por trastorno de inestabilidad emocional

El varón ha sido considerado autor de un delito de agresión sexual, de dos delitos de maltrato habitual, de un delito de maltrato no habitual y de dos delitos de vejaciones injustas por la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa, donde este viernes se le ha comunicado estas penas en una sesión convocada para dar a conocer la sentencia a las partes.
SAN SEBASTIÁN, 23/01/2026.- La corporación municipal donostiarra se ha concentrado este viernes para condenar la última agresión sexual registrada en San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Investigan una agresión sexual a una mujer en San Sebastián

Según el Departamento vasco de Seguridad, los hechos ocurrieron anoche en la capital guipuzcoana y la víctima interpuso una denuncia por agresión sexual, al parecer, una violación, por lo que la Policía autonómica ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias de lo sucedido y localizar al presunto autor o autores. El Ayuntamiento donostiarra ha convocado este mediodía una concentración de repulsa.
