Carreteras y vías cortadas, ferris y vuelos cancelados y clases suspendidas, efectos de la borrasca Ingrid

La borrasca Ingrid está teniendo una fuerte incidencia este viernes en el conjunto de Estado, con carreteras cortadas, restricciones al tráfico pesado, cancelaciones en el transporte y la suspensión de las clases en varias comunidades. El temporal, que cruzará la península durante el fin de semana, ya se deja notar desde Andalucía hasta Galicia, pasando por Castilla y león, con nieve, lluvia y fuerte oleaje.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), la nieve afecta a 64 carreteras, cinco de ellas de la red principal. La zona más afectada por el momento es la mitad norte peninsular, pero también hay carreteras afectadas en Andalucía. En algunas vías es obligatorio el uso de cadenas, y se en otras se ha restringido la circulación al transporte pesado, que ha provocado importantes embolsamientos. Al menos 1600 camiones permanecen retenidos, con especial incidencia en León y Zamora. Por instrucción de la DGT, se ha restringido la circulación de vehículos de mercancías de más de 7,5 toneladas, sin conceder autorizaciones, ni siquiera para transporte de productos perecederos.