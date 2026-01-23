Carreteras y vías cortadas, ferris y vuelos cancelados y clases suspendidas, efectos de la borrasca Ingrid
La borrasca Ingrid está teniendo una fuerte incidencia este viernes en el conjunto de Estado, con carreteras cortadas, restricciones al tráfico pesado, cancelaciones en el transporte y la suspensión de las clases en varias comunidades. El temporal, que cruzará la península durante el fin de semana, ya se deja notar desde Andalucía hasta Galicia, pasando por Castilla y león, con nieve, lluvia y fuerte oleaje.
Según la Dirección General de Tráfico (DGT), la nieve afecta a 64 carreteras, cinco de ellas de la red principal. La zona más afectada por el momento es la mitad norte peninsular, pero también hay carreteras afectadas en Andalucía. En algunas vías es obligatorio el uso de cadenas, y se en otras se ha restringido la circulación al transporte pesado, que ha provocado importantes embolsamientos. Al menos 1600 camiones permanecen retenidos, con especial incidencia en León y Zamora. Por instrucción de la DGT, se ha restringido la circulación de vehículos de mercancías de más de 7,5 toneladas, sin conceder autorizaciones, ni siquiera para transporte de productos perecederos.
El tráfico ferroviario también se está resintiendo, y Adif ha informado de interrupciones del servicio por acumulación de agua, caída de árboles y problemas de tensión en la catenaria en líneas de Andalucía, Galicia y Cataluña. Además, Renfe ha establecido servicios alternativos por carretera en algunos trayectos de Media Distancia que discurren entre Córdoba y Jaén.
En el ámbito marítimo y aéreo, se han cancelado ferris entre Tarifa y Tánger debido al mal estado de la mar, mientras que en Galicia varios vuelos han sido suspendidos por rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora. La comunidad gallega mantiene activo el aviso rojo en el litoral de A Coruña, con olas que pueden alcanzar los nueve metros.
Las consecuencias del temporal también se han hecho sentir en el ámbito educativo. En Galicia, la Xunta ha suspendido la actividad lectiva en varias zonas de la comunidad, y en Castilla y León, más de 3300 alumnos y alumnas se han quedado sin clase por la suspensión del transporte escolar.
Problemas de abastecimiento
Las restricciones al tráfico están empezando a afectar al abastecimiento. La patronal de supermercados Asedas ha advertido de posibles problemas de suministro en algunas zonas del norte peninsular, como consecuencia del paro preventivo del transporte de mercancías en la meseta norte y de las limitaciones impuestas a los camiones.
En el plano hidrológico, las precipitaciones han obligado a realizar desembalses preventivos, como en el pantano del Pontón Alto, en Segovia, ante la acumulación de nieve y el riesgo de un deshielo rápido que incremente el caudal de los ríos. En Andalucía, la Junta ha activado la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo de Inundaciones y ha pedido a la población extremar las precauciones.
Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que el temporal continuará durante el fin de semana, con un acusado descenso de las temperaturas y nieve en cotas muy bajas, incluso por debajo de los 300 a 500 metros en el cuadrante noroccidental. El temporal marítimo seguirá siendo intenso al menos hasta el domingo, con olas de más de 8 metros en los litorales gallegos y en el Cantábrico. Las autoridades recomiendan seguir con atención la evolución de los avisos y extremar la prudencia en los desplazamientos.
