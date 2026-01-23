Denboralea

Errepideak moztuta, ferryak eta hegaldiak bertan behera, eta klaseak etenda, Ingrid ekaitzaren ondorioz

Denboraleak elurra utziko du 300 metrotik behera penintsulako ipar-mendebaldean, eta 9 metrorainoko olatuak izango dira igandera bitartean.

Nevada caída sobre la ciudad, a 23 de enero de 2026, en León, Castilla y León (España). La Xunta suspende las clases en gran parte de Lugo por la borrasca Ingrid. La provincia se cubre de nieve a causa de la borrasca Ingrid, En zonas elevadas, el manto supera los 20 centímetros de espesor. Fernando Otero / Europa Press 23/1/2026

Elurra egin du penintsulako hainbat lekutan. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ingrid ekaitzak askotariko eraginak utzi ditu ostiral honetan Espainiako Estatu osoan: errepideak moztuta daude, trafiko astunerako murrizketak ezarri dira, garraio-zerbitzuak bertan behera utzi dituzte eta eskolak etenda daude hainbat erkidegotan. Asteburuan penintsula zeharkatuko duen denboralea Andaluziatik Galiziara nabaritzen hasi da, elurra, euria eta olatu handiak lagun.

DGT Trafikoko Zuzendaritza Nagusiaren arabera, elurrak 64 errepideri eragin die; horietatik bost sare nagusikoak dira. Oraingoz, penintsulako iparraldea da eremu kaltetuenetako bat, baina Andaluzian ere arazoak daude garraiobideetan. Errepide batzuetan derrigorrezkoa da kateak erabiltzea, eta beste batzuetan, berriz, trafiko astuna mugatu dute. Gutxienez 1.600 kamioi geldirik daude, batez ere Leonen eta Zamoran. DGTren aginduz, 7,5 tonatik gorako kamioien zirkulazioa murriztu da, salbuespenik gabe, ezta produktu galkorrak garraiatzen dituztenean ere.

Trenbide-trafikoa ere kaltetuta dago. Adifek jakinarazi du zerbitzua eten dela hainbat lineatan, ura pilatu delako, zuhaitzak erori direlako eta katenarian tentsio-arazoak sortu direlako, besteak beste, Andaluzian, Galizian eta Katalunian. Gainera, Renfek ordezko zerbitzuak jarri ditu Kordoba eta Jaen arteko distantzia ertaineko ibilbide batzuetan.

A MEZQUITA (OURENSE), 23/01/2026.- Nieve este viernes en el municipio de A Mezquita (Ourense). MeteoGalicia activó el aviso naranja en todo el territorio provincial, vigente hasta la madrugada del sábado, ante la previsión de nevadas generalizadas que podrían descender por debajo de los 300 metros. EFE / Brais Lorenzo

Itsasoari eta aireari dagokienez, Tarifa eta Tanger arteko ferryak bertan behera geratu dira itsasoaren egoera txarragatik, eta Galizian hainbat hegaldi ere bertan behera utzi dituzte, orduko 110 kilometroko haize-boladengatik. A Coruña inguruko kostaldean abisu gorria indarrean dago, eta bederatzi metroko olatuak espero dira.

Denboralearen ondorioak hezkuntza-arloan ere nabaritu dira. Galizian, Xuntak eskola-jarduera eten du erkidegoko hainbat eremutan; Gaztela eta Leonen, berriz, 3.300 ikasle baino gehiago gelditu dira eskolarik gabe, eskola-garraioa bertan behera geratu delako.

Penintsula ipar-mendebaldeko hainbat errepidetan kamioiei zirkulatzea debekatu diete, elurte arriskuagatik

Hornidura-arazoak

Asedas supermerkatuen patronalak ohartarazi du hornidura-arazoak sor daitezkeela penintsulako iparraldeko zenbait tokitan, merkantzien garraioa prebentzioz eteteak eta kamioiei ezarritako mugek eraginda.

Maila hidrologikoan, prezipitazioen ondorioz, prebentziozko hustuketak egin behar izan dituzte hainbat urtegitan; besteak beste, Segoviako Pontoi Garaikoan, elurra pilatu delako eta izotza azkar urtzeak ibaien emaria handitzeko arriskua duelako. Andaluzian, berriz, Juntak Uholde Arriskuari Aurre Egiteko Planaren aurrelarrialdi-fasea aktibatu du, eta herritarrei kontu handiz ibiltzeko eskatu die.

FOTODELDIA SAN ESTEBAN DE BOCAMAR (ESPAÑA), 23/01/2026.- Grandes olas golpean la linterna de faro de San Esteban de Bocamar este jueves. El alto impacto de la borrasca Ingrid, cuyos días álgidos serán hoy y mañana, está dejando carreteras cortadas, choques de vehículos y desabastecimiento en la mitad norte del país, por nevadas desde cotas muy bajas, copiosas también en zonas del centro, además de un temporal marítimo en Galicia y el Cantábrico, con olas de 9 metros. EFE/ Eloy Alonso

Aemet Estatuko Meteorologia Agentziaren aurreikuspenen arabera, denboraleak asteburuan ere jarraituko du: tenperaturak nabarmen jaitsiko dira, eta elurra oso kota baxuetan egingo du, ipar-mendebaldean 300-500 metrotik behera ere bai. Ekaitzak indartsu jarraituko du gutxienez igandera arte, eta 8 metrotik gorako olatuak espero dira Galiziako kostaldean eta Kantauri itsasoan. 

