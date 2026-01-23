Errepideak moztuta, ferryak eta hegaldiak bertan behera, eta klaseak etenda, Ingrid ekaitzaren ondorioz
Denboraleak elurra utziko du 300 metrotik behera penintsulako ipar-mendebaldean, eta 9 metrorainoko olatuak izango dira igandera bitartean.
Ingrid ekaitzak askotariko eraginak utzi ditu ostiral honetan Espainiako Estatu osoan: errepideak moztuta daude, trafiko astunerako murrizketak ezarri dira, garraio-zerbitzuak bertan behera utzi dituzte eta eskolak etenda daude hainbat erkidegotan. Asteburuan penintsula zeharkatuko duen denboralea Andaluziatik Galiziara nabaritzen hasi da, elurra, euria eta olatu handiak lagun.
DGT Trafikoko Zuzendaritza Nagusiaren arabera, elurrak 64 errepideri eragin die; horietatik bost sare nagusikoak dira. Oraingoz, penintsulako iparraldea da eremu kaltetuenetako bat, baina Andaluzian ere arazoak daude garraiobideetan. Errepide batzuetan derrigorrezkoa da kateak erabiltzea, eta beste batzuetan, berriz, trafiko astuna mugatu dute. Gutxienez 1.600 kamioi geldirik daude, batez ere Leonen eta Zamoran. DGTren aginduz, 7,5 tonatik gorako kamioien zirkulazioa murriztu da, salbuespenik gabe, ezta produktu galkorrak garraiatzen dituztenean ere.
Trenbide-trafikoa ere kaltetuta dago. Adifek jakinarazi du zerbitzua eten dela hainbat lineatan, ura pilatu delako, zuhaitzak erori direlako eta katenarian tentsio-arazoak sortu direlako, besteak beste, Andaluzian, Galizian eta Katalunian. Gainera, Renfek ordezko zerbitzuak jarri ditu Kordoba eta Jaen arteko distantzia ertaineko ibilbide batzuetan.
Itsasoari eta aireari dagokienez, Tarifa eta Tanger arteko ferryak bertan behera geratu dira itsasoaren egoera txarragatik, eta Galizian hainbat hegaldi ere bertan behera utzi dituzte, orduko 110 kilometroko haize-boladengatik. A Coruña inguruko kostaldean abisu gorria indarrean dago, eta bederatzi metroko olatuak espero dira.
Denboralearen ondorioak hezkuntza-arloan ere nabaritu dira. Galizian, Xuntak eskola-jarduera eten du erkidegoko hainbat eremutan; Gaztela eta Leonen, berriz, 3.300 ikasle baino gehiago gelditu dira eskolarik gabe, eskola-garraioa bertan behera geratu delako.
Hornidura-arazoak
Asedas supermerkatuen patronalak ohartarazi du hornidura-arazoak sor daitezkeela penintsulako iparraldeko zenbait tokitan, merkantzien garraioa prebentzioz eteteak eta kamioiei ezarritako mugek eraginda.
Maila hidrologikoan, prezipitazioen ondorioz, prebentziozko hustuketak egin behar izan dituzte hainbat urtegitan; besteak beste, Segoviako Pontoi Garaikoan, elurra pilatu delako eta izotza azkar urtzeak ibaien emaria handitzeko arriskua duelako. Andaluzian, berriz, Juntak Uholde Arriskuari Aurre Egiteko Planaren aurrelarrialdi-fasea aktibatu du, eta herritarrei kontu handiz ibiltzeko eskatu die.
Aemet Estatuko Meteorologia Agentziaren aurreikuspenen arabera, denboraleak asteburuan ere jarraituko du: tenperaturak nabarmen jaitsiko dira, eta elurra oso kota baxuetan egingo du, ipar-mendebaldean 300-500 metrotik behera ere bai. Ekaitzak indartsu jarraituko du gutxienez igandera arte, eta 8 metrotik gorako olatuak espero dira Galiziako kostaldean eta Kantauri itsasoan.
