Detenido el dueño de una agencia de viajes de Pamplona por presuntas estafas a clientes

La Policía Nacional ha detenido en Pamplona al propietario de una agencia de viajes de la capital navarra como presunto autor de al menos cuatro estafas a clientes, en el marco de la denominada Operación Luxor.



La investigación, ha informado la Policía Nacional en un comunicado, se inició al tenerse conocimiento de una denuncia interpuesta por dos ciudadanos en el aeropuerto de Barajas de Madrid que, en el momento de ir a facturar, fueron informados de que no tenían billetes a su nombre.



El importe pagado por esta pareja al supuesto estafador superó los 3000 euros, ya que el viaje contratado con esta agencia incluía hoteles y transportes en un país asiático.



Posteriormente se tuvo conocimiento de otra denuncia interpuesta en la comisaría local de una localidad madrileña, por importe superior a 4000 euros en la que de nuevo una pareja contrató un viaje completo al extranjero, incluyendo alojamientos, traslados y excursiones, no llegando siquiera a iniciarlo ni a serles reintegrado el dinero.



Otras dos denuncias presentadas en un juzgado de Pamplona fueron remitidas a la Policía Judicial, incorporándose a una investigación que ha intentado acumular indicios de la presunta estafa continuada.



El presunto autor de los hechos atendió a varios de los clientes de manera presencial y tuvo durante un tiempo sede física de la empresa, si bien posteriormente cerró la oficina.

