Detenido el dueño de una agencia de viajes de Pamplona por presuntas estafas a clientes
La Policía Nacional ha detenido en Pamplona al propietario de una agencia de viajes de la capital navarra como presunto autor de al menos cuatro estafas a clientes, en el marco de la denominada Operación Luxor.
La investigación, ha informado la Policía Nacional en un comunicado, se inició al tenerse conocimiento de una denuncia interpuesta por dos ciudadanos en el aeropuerto de Barajas de Madrid que, en el momento de ir a facturar, fueron informados de que no tenían billetes a su nombre.
El importe pagado por esta pareja al supuesto estafador superó los 3000 euros, ya que el viaje contratado con esta agencia incluía hoteles y transportes en un país asiático.
Posteriormente se tuvo conocimiento de otra denuncia interpuesta en la comisaría local de una localidad madrileña, por importe superior a 4000 euros en la que de nuevo una pareja contrató un viaje completo al extranjero, incluyendo alojamientos, traslados y excursiones, no llegando siquiera a iniciarlo ni a serles reintegrado el dinero.
Otras dos denuncias presentadas en un juzgado de Pamplona fueron remitidas a la Policía Judicial, incorporándose a una investigación que ha intentado acumular indicios de la presunta estafa continuada.
El presunto autor de los hechos atendió a varios de los clientes de manera presencial y tuvo durante un tiempo sede física de la empresa, si bien posteriormente cerró la oficina.
Te puede interesar
En Álava se fusionarán dos centros el próximo curso y en Gipuzkoa al menos uno
En Bizkaia, la caída de matriculaciones de alumnos ha llevado a Educación a impulsar el próximo curso seis "procesos de integración" en doce colegios públicos, que supondrán el cierre de instalaciones para cuatro de ellos.
La investigación apunta a que la fractura del carril en Adamuz se produjo antes del paso del Iryo
La principal hipótesis de la CIAF es una fractura de carril como causante del descarrile del Iryo.
Siete personas heridas en la salida de vía y vuelco de una furgoneta en Ribaforada
El aviso del accidente ocurrido en la A-68 se ha recibido sobre las 08:30 horas. Dos de las personas han quedado atrapadas en el interior de la furgoneta accidentada y han tenido que ser liberados por los bomberos. Las siete personas heridas han sido trasladadas Hospital Reina Sofia de Tudela.
Investigan una agresión sexual a una mujer en San Sebastián
Según el Departamento vasco de Seguridad, los hechos ocurrieron anoche en la capital guipuzcoana y la víctima interpuso una denuncia por agresión sexual, al parecer, una violación, por lo que la Policía autonómica ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias de lo sucedido y localizar al presunto autor o autores. El Ayuntamiento donostiarra ha convocado este mediodía una concentración de repulsa.
Rodalies restablece por completo el servicio de cercanías en Cataluña
El servicio de Rodalies de Cataluña ha recuperado a primeras horas de este viernes su operatividad en la totalidad de las líneas, suspendida durante dos días a raíz del accidente de Gelida (Barcelona), aunque algunas de ellas, como la R1, la R2 Sur y la R4, circulan con retrasos de unos 30 minutos.
El viento obliga a cancelar un vuelo y desviar otros seis en Loiu
El vuelo cancelado tenía previsto aterrizar en el aeropuerto parisino de Charles de Gaulle. Está previsto que operen desde Biarritz.
Presentan Kirolakeitb.eus, el nuevo escaparate digital de nuestro deporte
El nuevo portal deportivo de EITB es más amplio, intuitivo y audiovisual, que ofrece una experiencia visual redonda, con más retransmisiones deportivas y la posibilidad de crear nuestra propia oferta personalizada en la sección 'Para ti'.
Vitoria-Gasteiz rinde homenaje a José Ángel Cuerda, primer alcalde de la democracia
Vitoria-Gasteiz ha rendido esta tarde un sentido homenaje a José Ángel Cuerda, quien fue alcalde de la ciudad durante dos décadas y primero de la democracia. El acto, organizado por la asociación Celedones de Oro, ha incluido un monográfico dedicado a su figura y a su legado político y social.
Cierra el colegio de Betharram, tras más de 200 denuncias por abusos sexuales y violencia física
La clausura debe ser ratificada por el Vaticano, pero se prevé que será en verano, tras finalizar este curso. Las víctimas aplauden la decisión.