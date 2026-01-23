Iruzurra
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Iruñeko bidaia agentzia bateko jabea atxilotu dute, bezeroei iruzur egin dielakoan

Polizia Nazionalak ohar baten bidez jakitera eman duenez, Madrilgo Barajas aireportuan bi herritarrek jarritako salaketa baten ondotik hasi zuten ikerketa; izan ere, fakturatzera joan zirenean, euren izenean bidaiatzeko txartelik ez zutela jakinarazi zieten.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Polizia Nazionalak Nafarroako hiriburuko bidaia agentzia bateko jabea atxilotu du Iruñean, gutxienez lau bezerori iruzur egitea egotzita.

Polizia Nazionalak ohar baten bidez jakitera eman duenez, Madrilgo Barajas aireportuan bi herritarrek jarritako salaketa baten ondotik hasi zuten ikerketa; izan ere, fakturatzera joan zirenean, euren izenean bidaiatzeko txartelik ez zutela jakinarazi zieten.

Bikote horrek 3.000 euro baino gehiago ordaindu zizkion ustezko iruzurgileari, agentzia horrekin Asiako herrialde batean kontratatutako hotel eta garraioen truke.

Geroago, Madrilen jarritako bigarren salaketa baten berri izan zuten. Kasu horretan 4.000 eurotik gorako iruzurra zen, bikote batek atzerrirako kontratutako bidaia batengatik.

Iruñeko epaitegi batean aurkeztutako beste bi salaketa ere Polizia Judizialera bidali zituzten, eta ustezko iruzur jarraituaren zantzuak pilatzen saiatu ziren ikerketan.

Gertakarien ustezko egilea aurrez aurre egon zen bezero horiekin, bere enpresak egoitza fisikoa izan baitzuen garai batean, nahiz eta denbora batera bulegoa itxi zuen.

Iruzurrak Iruñea Gizartea Nafarroa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X