El túnel de Artxanda desde la calle Ugasko de Bilbao al corredor del Txorierri estará cerrado al tráfico durante seis meses a partir del 3 de febrero, por obras de remodelación de esta infraestructura.

El departamento foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial ha informado de que durante ese periodo seguirá operativa la conexión desde Bilbao por el túnel 1 desde La Salve al Txorierri y por los accesos habituales de Enekuri y Santo Domingo.

El motivo del cierre del túnel desde Ugasko es el inicio de la segunda fase de los trabajos de renovación y adecuación de la infraestructura que se prolongará durante siete meses, aunque las principales afecciones al tráfico se concentrarán en los seis primeros.

La sociedad Interbiak será la encargada de ejecutar los trabajos, que contarán con una inversión prevista de 12,8 millones de euros y cuyo objetivo es reforzar la seguridad, eficiencia y sostenibilidad de una infraestructura estratégica para la movilidad del entorno metropolitano.

La actuación contempla la mejora de la impermeabilización del revestimiento, la renovación integral de los sistemas de ventilación y alumbrado, sustituyendo la iluminación actual por tecnología LED de bajo consumo, así como la incorporación de nuevos sistemas de seguridad.

Los túneles de Artxanda, conectan Bilbao con la comarca del Txorierri, el aeropuerto y el Parque Tecnológico de Bizkaia, y son utilizados diariamente por una media de 30 000 vehículos.

