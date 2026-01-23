OTSAILAREN 3TIK AURRERA

Artxandako tunela itxita egongo da, Ugasko eta Txorierri artean, sei hilabetez

2. tunela (Ugasko-Txorierri) itxita dagoen bitartean, Bilbo eta Txorierri arteko lotura bermatuta egongo da 1. tunelaren bidez (La Salve-Txorierri), baita Enekuriko eta Egirletako ohiko sarbideetatik ere.

ARTXANDA-PEAJE-DIPUTACION.JPG
Artxandako bidesaria. Artxiboko argazkia: Bizkaiko Foru Aldundia
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Artxandako tunelaren Ugasko–Txorierri tartea itxita egongo da, sei hilabetez, otsailaren 3tik aurrera, azpiegitura berritzeko lanak direla eta. 

Bizkaiko Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Foru Sailak jakinarazi duenez, Bilbotiko lotura bermatuko da 1. tunelaren bidez (La Salve–Txorierri) eta Enekuriko eta Egirletako ohiko sarbideetatik barrena. 

Azpiegitura berritu eta egokitzeko lanen bigarren faseak zazpi hilabete iraungo du, baina lehen sei hilabeteetan izango du eragin handiena zirkulazioan. 

Interbiak autobidea kudeatzen duen enpresa publikoa arduratuko da lanak gauzatzeaz. Guztira, 12,8 milioi euroko inbertsioa aurreikusi da lan horietarako, eta helburua azpiegitura horretan segurtasuna, efizientzia eta jasangarritasuna indartzea da. 

Bigarren fase horren baitan hainbat lan egingo dira: estaldura hobetu, aireztapen- eta argiteria-sistemak berritu, kontsumo txikiko LED teknologia ezarri, eta segurtasun sistema berriak gehitu.

Artxandako tunelak Bilbo Txorierri eskualdearekin, aireportuarekin eta Bizkaiko Teknologia Parkearekin lotzen dute eta 30.000 ibilgailuk erabiltzen dituzte egunero, batez beste.

