Puente asegura que los sistemas de prevención en la vía de Adamuz nunca superaron el nivel de alarma

Ha mostrado los certificados que constatarían que la renovación de la vía pasó todos los controles de calidad.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, atiende a los medios en una rueda de prensa, en la sede del Ministerio de Transportes, a 23 de enero de 2026, en Madrid (España). Puente actualiza los últimos datos sobre la investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 45 personas. Matias Chiofalo / Europa Press 23 ENERO 2026 ACCIDENTE DE TREN;ACCIDENTE FERROVIARIO 23/1/2026
18:00 - 20:00
Óscar Puente. Foto: Europa Press.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que todos los sensores automatizados que detectan anomalías en la red ferroviaria "en ningún caso rebasaron el nivel de alarma" en el tramo de Adamuz (Córdoba), al mismo tiempo que ha mostrado los certificados que demostrarían que la renovación de la línea Madrid-Andalucía superó todos los controles de calidad.

En una rueda de prensa convocada para explicar el accidente del pasado domingo, junto al secretario de Estado del Ministerio, José Antonio Santano, y el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, ha señalado que una de las conclusiones de todos los datos recabados hasta el momento es que "quizá hay que hacer otro tipo de controles", al reiterar que los sistemas de prevención no detectaron nada lo suficientemente anómalo y que todo lo que se podía certificar, se certificó.

El ministro ha explicado que se han inspeccionado los sistemas que detectan anomalías de los trenes que circularon antes por esa línea, pero en ningún caso superaron los niveles de alerta fijados para tomar medidas. En concreto, un tren de ese domingo de las 17:40 horas, dos horas antes del accidente, disparó una protuberancia en los sistemas, pero "que ni de lejos llegó a activar el nivel de alerta amarillo".

"Esto avisa de que algo puede pasar, pero no de suficiente entidad como para producir una aceleración que supere los niveles amarillo o rojo de alarma", ha añadido.

A las 18:01 horas, esta protuberancia adquirió un tamaño un poco superior, pero todavía seguía lejos del nivel amarillo, y a las 19:09 otro tren elevó la gráfica de detección de anomalías. "Algo había en la vía evolucionando, pero queda por determinar si eso es coincidente o no con el punto donde supuestamente se ha producido el accidente o es en otro punto anterior o posterior", ha argumentado.

