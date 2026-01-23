Puenteren esanetan, Adamuzeko trenbideko prebentzio-sistemek ez zuten inoiz alarma-maila gainditu
Gainera, bidea berritzerakoan kalitate-kontrol guztiak gainditu zituela egiaztatzen duten ziurtagiriak erakutsi ditu.
Oscar Puente Garraio eta Mugikortasun Jasangarriko ministroak ziurtatu duenez, trenbide-sarean anomaliak atzematen dituzten sentsore automatizatu guztiek "ez zuten inola ere alarma-maila gainditu" Adamuzeko (Kordoba) zatian. Aldi berean, Madril-Andaluzia linearen berritzeko lanek kalitate-kontrol guztiak gainditu zituztela frogatzen duten ziurtagiriak erakutsi ditu.
Joan den igandeko istripua azaltzeko deitutako prentsaurrekoan, Jose Antonio Santano Ministerioko Estatu idazkariarekin eta Pedro Marco de la Peña Adifeko presidentearekin batera, adierazi du orain arte bildutako datu guztien ondorioetako bat dela "agian beste kontrol mota batzuk" egin behar direla, prebentzio-sistemek ez zutela ezohiko ezer antzeman eta ziurtatu zitekeen guztia ziurtatu egin zela.
Ministroak azaldu duenez, linea horretan lehenago ibili ziren trenen anomaliak detektatzeko sistemak ikuskatu dituzte, baina horiek batutako datuek ez dituzte inola ere gainditu neurriak hartzeko ezarritako alerta-mailak. Hain zuzen ere, igande horretako tren batek, 17:40an, istripua baino bi ordu lehenago, protuberantzia bat jaurti zuen sistemetan, baina "ez zuen, urrutitik ere, alerta horia aktibatu".
"Horrek zerbait gerta daitekeela ohartarazten du, baina ez alarma-maila horia edo gorria gainditzen duen azelerazio bat sortzeko bezain garrantzitsua", gaineratu du.
18:01ean, protuberantzia hori pixka bat handiagoa izan zen, baina oraindik ere maila horitik urrun zegoen, eta 19:09an beste tren batek anomaliak detektatzeko grafikoa igo zuen. "Bidean zerbait eboluzionatzen ari zen, baina oraindik zehazteke dago hori ustez istripua gertatu den puntuarekin bat datorren ala ez, edo aurreko edo ondorengo beste puntu batean den", argudiatu du.
10 urteko kartzela-zigorra berretsi dute hipikako irakasle batentzat, ikasle adingabe bati sexu-abusuak egitea egotzita
Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren arabera, adingabeak 13 eta 15 urte bitartean zituenean jasan zituen sexu-abusuak, etengabe, eta "ez zuen gaitasun eta heldutasun nahikorik" egoera horri aurre egiteko. Gainera, "manipulazio afektiboa" antzeman du, "berezi" sentiarazi nahi zuelakoan.
Errepideak moztuta, ferryak eta hegaldiak bertan behera, eta klaseak etenda, Ingrid ekaitzaren ondorioz
Denboraleak elurra utziko du 300 metrotik behera penintsulako ipar-mendebaldean, eta 9 metrorainoko olatuak izango dira igandera bitartean.
Lekuko batek deklaratu du ertzain bat ikusi zuela Amaya Zabarteri ostiko bat ematen
Zabarteren abokatuak uste du testigantza "oso garrantzitsua" eta "funtsezkoa" dela auzirako.
Puente ministroak adierazi du ezbeharraren atariko tesiaren azkartasunak "nolabaiteko lasaitasuna" ematen duela
Oscar Puente Garraio ministroak ziurtatu duenez, Trenbide Istripuen Ikerketa Batzordearen (CIAF) lehen ondorioek "argi uzten dute teknikarien ustez onargarrienak diren tesia", nahiz eta behin betikoak ez izan.
Penintsula ipar-mendebaldeko hainbat errepidetan kamioiei zirkulatzea debekatu diete, elurte arriskuagatik
Garraiolariak ordezkatzen dituzten erakunde nagusiak murrizketa horien aurka agertu dira, "beharrezko aurreikuspenik gabe" inposatu direla eta kamioilari asko "errepidean botata geratzea" eragingo dutela iritzita. Gainera, Asedas supermerkatuen patronalak salatu du murrizketa horiek supermerkatuetan hornidura arazoak eragiten hasi direla.
Gizon bat atxilotu dute Bilbon, urruntze-agindua izan arren adingabeko semearekin ihes egiten saiatu eta istripua eragin ostean
Ibilgailu batek hainbat semaforo gorrian pasa ditu ostiral honetako 05:00 inguruan, eta ertzainak atzetik zituela ikusi duenean, ihes egin du abiadura handian Julian Gaiarre kalearen parean, hiru autorekin talka egin duen arte. Azkenean, azken talkaren ostean, gidaria ibilgailuaren barruan harrapatuta geratu da, eta atera egin behar izan dute.
14 urteko zigorra, emaztea bortxatu eta tratu txarrak emateagatik eta buru-nahasmenduagatik % 65eko desgaitasuna duen seme bat iraintzeagatik
Gipuzkoako Auzitegiko Hirugarren Sekzioak sexu-eraso delitu baten, ohiko tratu txarren bi delituren, ohikoa ez den tratu txarren delitu baten eta bidegabeko laidoen bi delituren egiletzat jo du gizona. Ostiral honetan jakinarazi dizkiote zigor horiek, aldeei epaia ezagutarazteko deitutako saio batean.
Emakume bati Donostian egindako sexu-eraso bat ikertzen ari dira
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren arabera, erasoa bart gertatu zen Gipuzkoako hiriburuan, eta biktimak sexu-erasoagatik salaketa jarri zuen, bortxaketagatik, antza. Hori dela eta, Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoaren nondik norakoak argitzeko eta ustezko egilea edo egileak aurkitzeko. Donostiako Udalak deituta elkarretaratzea egin dute eguerdian, erasoa salatzeko.
Iruñeko bidaia agentzia bateko jabea atxilotu dute, bezeroei iruzur egin dielakoan
Polizia Nazionalak ohar baten bidez jakitera eman duenez, Madrilgo Barajas aireportuan bi herritarrek jarritako salaketa baten ondotik hasi zuten ikerketa; izan ere, fakturatzera joan zirenean, euren izenean bidaiatzeko txartelik ez zutela jakinarazi zieten.