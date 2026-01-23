Tren istripua Kordoban
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Puenteren esanetan, Adamuzeko trenbideko prebentzio-sistemek ez zuten inoiz alarma-maila gainditu

Gainera, bidea berritzerakoan kalitate-kontrol guztiak gainditu zituela egiaztatzen duten ziurtagiriak erakutsi ditu.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, atiende a los medios en una rueda de prensa, en la sede del Ministerio de Transportes, a 23 de enero de 2026, en Madrid (España). Puente actualiza los últimos datos sobre la investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 45 personas. Matias Chiofalo / Europa Press 23 ENERO 2026 ACCIDENTE DE TREN;ACCIDENTE FERROVIARIO 23/1/2026
18:00 - 20:00
Óscar Puente. Argazkia: Europa Press.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Oscar Puente Garraio eta Mugikortasun Jasangarriko ministroak ziurtatu duenez, trenbide-sarean anomaliak atzematen dituzten sentsore automatizatu guztiek "ez zuten inola ere alarma-maila gainditu" Adamuzeko (Kordoba) zatian. Aldi berean, Madril-Andaluzia linearen berritzeko lanek kalitate-kontrol guztiak gainditu zituztela frogatzen duten ziurtagiriak erakutsi ditu.

Joan den igandeko istripua azaltzeko deitutako prentsaurrekoan, Jose Antonio Santano Ministerioko Estatu idazkariarekin eta Pedro Marco de la Peña Adifeko presidentearekin batera, adierazi du orain arte bildutako datu guztien ondorioetako bat dela "agian beste kontrol mota batzuk" egin behar direla, prebentzio-sistemek ez zutela ezohiko ezer antzeman eta ziurtatu zitekeen guztia ziurtatu egin zela.

Ministroak azaldu duenez, linea horretan lehenago ibili ziren trenen anomaliak detektatzeko sistemak ikuskatu dituzte, baina horiek batutako datuek ez dituzte inola ere gainditu neurriak hartzeko ezarritako alerta-mailak. Hain zuzen ere, igande horretako tren batek, 17:40an, istripua baino bi ordu lehenago, protuberantzia bat jaurti zuen sistemetan, baina "ez zuen, urrutitik ere, alerta horia aktibatu".

"Horrek zerbait gerta daitekeela ohartarazten du, baina ez alarma-maila horia edo gorria gainditzen duen azelerazio bat sortzeko bezain garrantzitsua", gaineratu du.

18:01ean, protuberantzia hori pixka bat handiagoa izan zen, baina oraindik ere maila horitik urrun zegoen, eta 19:09an beste tren batek anomaliak detektatzeko grafikoa igo zuen. "Bidean zerbait eboluzionatzen ari zen, baina oraindik zehazteke dago hori ustez istripua gertatu den puntuarekin bat datorren ala ez, edo aurreko edo ondorengo beste puntu batean den", argudiatu du.

Puente ministroak adierazi du ezbeharraren atariko tesiaren azkartasunak "nolabaiteko lasaitasuna" ematen duela
Trenen Istripuak Espainiako gobernua Andaluzia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gizon bat atxilotu dute Bilbon, urruntze-agindua izan arren adingabeko semearekin ihes egiten saiatu eta istripua eragin ostean

Ibilgailu batek hainbat semaforo gorrian pasa ditu ostiral honetako 05:00 inguruan, eta ertzainak atzetik zituela ikusi duenean, ihes egin du abiadura handian Julian Gaiarre kalearen parean, hiru autorekin talka egin duen arte. Azkenean, azken talkaren ostean, gidaria ibilgailuaren barruan harrapatuta geratu da, eta atera egin behar izan dute.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X