Tren istripua Kordoban
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Puente ministroak adierazi du ezbeharraren atariko tesiaren azkartasunak "nolabaiteko lasaitasuna" ematen duela

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, atiende a los medios en una rueda de prensa, en la sede del Ministerio de Transportes, a 23 de enero de 2026, en Madrid (España). Puente actualiza los últimos datos sobre la investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 45 personas. Matias Chiofalo / Europa Press 23 ENERO 2026 ACCIDENTE DE TREN;ACCIDENTE FERROVIARIO 23/1/2026
18:00 - 20:00
Óscar Puente. Argazkia: Europa Press.

Azken eguneratzea

Oscar Puente Garraio ministroak ziurtatu duenez, Trenbide Istripuen Ikerketa Batzordearen (CIAF) lehen ondorioek "argi uzten dute teknikarien ustez onargarrienak diren tesia", nahiz eta behin betikoak ez izan.

Abidadura Handiko Trena Trenen Istripuak Andaluzia Espainiako gobernua Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gizon bat atxilotu dute Bilbon, urruntze-agindua izan arren adingabeko semearekin ihes egiten saiatu eta istripua eragin ostean

Ibilgailu batek hainbat semaforo gorrian pasa ditu ostiral honetako 05:00 inguruan, eta ertzainak atzetik zituela ikusi duenean, ihes egin du abiadura handian Julian Gaiarre kalearen parean, hiru autorekin talka egin duen arte. Azkenean, azken talkaren ostean, gidaria ibilgailuaren barruan harrapatuta geratu da, eta atera egin behar izan dute.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X