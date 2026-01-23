Accidente de tren en Córdoba
El ministro Puente afirma que prontitud de la tesis preliminar del siniestro da "cierta tranquilidad"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, atiende a los medios en una rueda de prensa, en la sede del Ministerio de Transportes, a 23 de enero de 2026, en Madrid (España). Puente actualiza los últimos datos sobre la investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 45 personas. Matias Chiofalo / Europa Press 23 ENERO 2026 ACCIDENTE DE TREN;ACCIDENTE FERROVIARIO 23/1/2026
Óscar Puente. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Puente ministroak adierazi du ezbeharraren atariko tesiaren azkartasunak "nolabaiteko lasaitasuna" ematen duela

Última actualización

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que las primeras conclusiones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) "arrojan luz sobre la tesis que los técnicos consideran más plausibles", pese a no ser definitivas.

Tren de Alta Velocidad Accidentes de Trenes Andalucia Gobierno de España Sociedad

