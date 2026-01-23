El ministro Puente afirma que prontitud de la tesis preliminar del siniestro da "cierta tranquilidad"
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que las primeras conclusiones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) "arrojan luz sobre la tesis que los técnicos consideran más plausibles", pese a no ser definitivas.
Te puede interesar
Prohíben la circulación de camiones en más de 3000 kilómetros de carreteras de la Península por el riesgo de nevadas
Las principales organizaciones empresariales que representan a los transportistas ha mostrado su rechazo a esas restricciones, al considerar que se han impuesto "sin la previsión necesaria" y que provocarán que muchos camioneros "se queden tirados en medio de las carreteras". Además, la patronal de supermercados Asedas, denuncia que estas restricciones empiezan a provocar el desabastecimiento en los supermercados.
Detenido en Bilbao tras provocar un accidente al huir con su hijo menor de edad pese a tener orden de alejamiento
Un vehículo se ha saltado varios semáforos pasadas las 05:00 horas de este viernes y cuando su conductor se ha percatado de la presencia policial se ha dado a la fuga a gran velocidad a la altura de la calle Julian Gaiarre, llegando a chocar con tres coches. Al final, el conductor que huía ha quedado atrapado dentro de su vehículo y ha tenido que ser excarcelado de su interior.
Condenado a 14 años y 4 meses por violar y maltratar a su esposa y vejar a un hijo con una discapacidad del 65 % por trastorno de inestabilidad emocional
El varón ha sido considerado autor de un delito de agresión sexual, de dos delitos de maltrato habitual, de un delito de maltrato no habitual y de dos delitos de vejaciones injustas por la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa, donde este viernes se le ha comunicado estas penas en una sesión convocada para dar a conocer la sentencia a las partes.
Investigan una agresión sexual a una mujer en San Sebastián
Según el Departamento vasco de Seguridad, los hechos ocurrieron anoche en la capital guipuzcoana y la víctima interpuso una denuncia por agresión sexual, al parecer, una violación, por lo que la Policía autonómica ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias de lo sucedido y localizar al presunto autor o autores. El Ayuntamiento donostiarra ha convocado este mediodía una concentración de repulsa.
Detenido el dueño de una agencia de viajes de Pamplona por presuntas estafas a clientes
La investigación, ha informado la Policía Nacional en un comunicado, se inició al tenerse conocimiento de una denuncia interpuesta por dos ciudadanos en el aeropuerto de Barajas de Madrid que, en el momento de ir a facturar, fueron informados de que no tenían billetes a su nombre.
Educación trabaja en dos procesos de integración en Álava y uno más en Gipuzkoa
En Bizkaia, la caída de matriculaciones de alumnos ha llevado a Educación a impulsar el próximo curso seis "procesos de integración" en doce colegios públicos, que supondrán el cierre de instalaciones para cuatro de ellos.
La investigación apunta a que la fractura del carril en Adamuz se produjo antes del paso del Iryo
Las muescas encontradas en sus ruedas y la deformación observada en el carril "son compatibles con que el carril estuviese fracturado".
Siete personas heridas en la salida de vía y vuelco de una furgoneta en Ribaforada
El aviso del accidente ocurrido en la A-68 se ha recibido sobre las 08:30 horas. Dos de las personas han quedado atrapadas en el interior de la furgoneta accidentada y han tenido que ser liberados por los bomberos. Las siete personas heridas han sido trasladadas Hospital Reina Sofia de Tudela.
Rodalies restablece por completo el servicio de cercanías en Cataluña
El servicio de Rodalies de Cataluña ha recuperado a primeras horas de este viernes su operatividad en la totalidad de las líneas, suspendida durante dos días a raíz del accidente de Gelida (Barcelona), aunque algunas de ellas, como la R1, la R2 Sur y la R4, circulan con retrasos de unos 30 minutos.