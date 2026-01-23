Una testigo dice haber visto a un agente de la Ertzaintza propinar una patada a Amaya Zabarte

Una joven que asistió a Amaya Zabarte, la seguidora de la Real Sociedad herida en la cabeza e ingresada en la UCI tras los altercados previos al partido de marzo de 2024 ante el París Saint Germain, ha asegurado haber visto cómo la aficionada recibió una patada por parte de la Ertzaintza durante estos incidentes. El abogado de Zabarte, Iker Sarriegi, ha considerado el testimonio como “muy importante" y "fundamental" para la causa.

Este viernes se ha realizado en el Juzgado de Instrucción de San Sebastián que investiga estos hechos la toma de declaración a esta testigo.

Tras la sesión en el juzgado, Sarriegi ha indicado que la testigo ha recordado que aquel día se encontraba junto a otra chica, esperando a una tercera amiga en las proximidades de la estación del topo de Anoeta, cuando escuchó una detonación y seguidamente vio a una mujer que se había caído. La declaración ha continuado afirmando que la mujer se levantó y se acercó a donde estaban ellas. Ha asegurado que Zabarte estaba "como aturdida" y que en ese momento, "llegan los ertzainas, la empujan y le dan una patada”.

Ante esa situación, la testigo y su amiga acudieron a "atenderla" y, según Sarriegi, la testigo ha declarado que Zabarte les comentó que "le habían dado un pelotazo en la cabeza", al tiempo que se señalaba "el lateral izquierdo, donde tuvo las lesiones".

Además de la citada testigo, este viernes también han declarado seis agentes, en calidad de investigados, en el caso de una segunda mujer que en su momento denunció haber recibido otro pelotazo en estos mismos altercados, en la zona de la calle Olaeta, a causa del cual le han quedado secuelas oculares.

Según ha indicado Sarriegi, estos seis comparecientes son agentes que estuvieron encargados de los lanzamientos de pelotas durante los incidentes. Algunos han dicho no recordar el lugar en el que realizaron lanzamientos y otros han indicado que en la zona de la calle Olaeta únicamente dispararon salvas.