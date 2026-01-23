Lekuko batek deklaratu du ertzain bat ikusi zuela Amaya Zabarteri ostiko bat ematen
2024ko martxoko Paris Saint Germain partidaren aurreko istiluen ondorioz, buruan zaurituta eta ZIUn ingresatuta egon zen Realeko jarraitzaile Amaya Zabarteri laguntza eman zion gazte batek epaitegian deklaratu duenez, zaletuak Ertzaintzaren ostikada bat jaso zuen gertakari horietan. Iker Sarriegi Zabarteren abokatuak testigantza "oso garrantzitsutzat" eta "funtsezkotzat" jo du auzirako.
Ostiral honetan egin da Donostiako Instrukzioko Epaitegian, lekuko horri deklarazioa hartzea ikertzen ari den epaitegian.
Epaitegiko saioaren ostean, Zabarteren abokatuak adierazi du lekukoak arratsalde hartan gertatutakoa oroitu duela epaitegian: Esan du beste neska batekin zegoela, Anoetako geltokitik gertu hirugarren lagun baten zain. Leherketa bat entzun zutela eta emakume bat lurrean ikusi zutela. Ondoren, emakume hori altxa eta haiek zeuden ingurura gerturatu zela. Emakumea "zorabiatu itxura" zuela gehitu du eta, une horretan, "ertzainak iritsi, bultzatu eta ostiko bat ematen ziotela".
Horren aurrean, emakumea "artatzera" joan zirela azaldu du lekukoak. Amaya Zabartek "pilotakada bat eman ziotela buruan" esan omen zien, eta, aldi berean, "ezker hegala, lesioak izan zituen tokia" erakutsi omen zien.
Aipatutako lekukoaz gain, ostiral honetan sei agentek deklaratu dute, ikertu gisa. Istilu horietan, Olaeta kalean, beste pilotakada bat jaso zuela eta begietan ondorioak gelditu zaizkiola salatu zuen bigarren emakume baten kasuan deklaratu dute ertzainek.
Sarriegik adierazi duenez, seirak istiluetan zehar pilotak jaurtitzeaz arduratu ziren agenteak dira. Batzuek esan dute ez dutela gogoratzen non jaurti zituzten, eta beste batzuek adierazi dute Olaeta kalean salbak baino ez zituztela jaurti.
