El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha cortado la carretera N-634 entre Zumaia y Zarautz debido al fuerte oleaje en la costa, por lo que tampoco se podrá utilizar esta carretera desde Getaria.

En cuanto a la incidencia de la nieve, Herrera permanece cerrada, y se pide precaución en Kurtzeta, Opakua y Orduña.

En Navarra, la NA-137 de Belagua está cortada a partir de Juan Pito, la NA-2011 al norte de Salazar, y la NA-2012 desde Ochagavía a Irati.