La carretera N-634 entre Zumaia y Zarautz permanece cortada por el alto riesgo marítimo-costero
El Departamento de Seguridad ha tomado la medida porque el oleaje golpeará con fuerza. Además, Herrera permanece cerrado por nieve, y se pide precaución en Kurtzeta, Opakua y Orduña.
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha cortado la carretera N-634 entre Zumaia y Zarautz debido al fuerte oleaje en la costa, por lo que tampoco se podrá utilizar esta carretera desde Getaria.
En cuanto a la incidencia de la nieve, Herrera permanece cerrada, y se pide precaución en Kurtzeta, Opakua y Orduña.
En Navarra, la NA-137 de Belagua está cortada a partir de Juan Pito, la NA-2011 al norte de Salazar, y la NA-2012 desde Ochagavía a Irati.
Te puede interesar
La Fiscalía archiva las diligencias contra Julio Iglesias por "la falta de competencia" de la Audiencia Nacional
La decisión no es recurrible. Las dos víctimas han avanzado más acciones legales, según han informado la asociación Women's Link y Amnistía Internacional, que han calificado de "lamentable" el archivo de la investigación.
El servicio de Rodalies volverá a estar suspendido este sábado en toda Cataluña
Renfe ha informado de que será una medida para realizar nuevas revisiones en la infraestructura.
Hoy se celebran los exámenes MIR con 771 plazas en juego en Hego Euskal Herria
Además de las plazas de medicina (MIR), también hay plazas reservadas para enfermería (EIR), psicología (PIR), farmacia (FIR), biología o física. En total, están convocadas 907 personas en la CAV y 541 en Navarra.
Puente asegura que los sistemas de prevención en la vía de Adamuz nunca superaron el nivel de alarma
Ha mostrado los certificados que constatarían que la renovación de la vía pasó todos los controles de calidad.
Confirman 10 años de cárcel para un profesor de hípica por abusos sexuales a una alumna, menor de edad
El TSJN considera acreditado que los abusos se produjeron de forma continuada cuando la menor tenía entre 13 y 15 años, y “carecía de capacidad y madurez suficientes” para afrontar la situación. Además, aprecia “manipulación afectiva”, al hacerle él sentirse “especial".
Una testigo dice haber visto a un agente de la Ertzaintza propinar una patada a Amaya Zabarte
El abogado de Zabarte ha considerado el testimonio como “muy importante" y "fundamental" para la causa.
Carreteras y vías cortadas, ferris y vuelos cancelados y clases suspendidas, efectos de la borrasca Ingrid
El temporal dejará nieve por debajo de 300 metros en el cuadrante noroccidental peninsular y olas de más de 9 metros hasta el domingo.
El ministro Puente afirma que prontitud de la tesis preliminar del siniestro da "cierta tranquilidad"
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que las primeras conclusiones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) "arrojan luz sobre la tesis que los técnicos consideran más plausibles", pese a no ser definitivas.
Prohíben la circulación de camiones en más de 3000 kilómetros de carreteras de la Península por el riesgo de nevadas
Las principales organizaciones empresariales que representan a los transportistas ha mostrado su rechazo a esas restricciones, al considerar que se han impuesto "sin la previsión necesaria" y que provocarán que muchos camioneros "se queden tirados en medio de las carreteras". Además, la patronal de supermercados Asedas, denuncia que estas restricciones empiezan a provocar el desabastecimiento en los supermercados.