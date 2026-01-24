TRÁFICO
La carretera N-634 entre Zumaia y Zarautz permanece cortada por el alto riesgo marítimo-costero

El Departamento de Seguridad ha tomado la medida porque el oleaje golpeará con fuerza. Además, Herrera permanece cerrado por nieve, y se pide precaución en Kurtzeta, Opakua y Orduña.

alberto_andreu_olatua_zumaia
Ola en Zumaia. Foto: Alberto Andreu
Euskaraz irakurri: Zumaia eta Zarautz arteko N-634 errepidea itxita dago itsasbazterreko arrisku maila handiagatik
author image

EITB

Última actualización

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha cortado la carretera N-634 entre Zumaia y Zarautz debido al fuerte oleaje en la costa, por lo que tampoco se podrá utilizar esta carretera desde Getaria.

En cuanto a la incidencia de la nieve, Herrera permanece cerrada, y se pide precaución en Kurtzeta, Opakua y Orduña.

En Navarra, la NA-137 de Belagua está cortada a partir de Juan Pito, la NA-2011 al norte de Salazar, y la NA-2012 desde Ochagavía a Irati.

Gipuzkoa

