Zumaia eta Zarautz arteko N-634 errepidea itxita dago itsasbazterreko arrisku maila handiagatik

Olatuek gogor joko dutelako hartu du neurria Segurtasun Sailak. Gainera, Herrera itxita dago elurragatik, eta arreta eskatzen da Kurtzetan, Opakuan eta Urduñan.
Olatua Zumaian. Argazkia: Alberto Andreu
EITB

Azken eguneratzea

Itsasbazterrean olatuek gogor joko dutela eta, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak itxi egin du N-634 errepidea Zumaia eta Zarautz artean. Beraz, Getariatik ere ezingo da errepide hori erabili.

Elurraren eraginari dagokionez, Herrera itxita dago, eta arreta eskatzen da Kurtzetan, Opakuan eta Urduñan.

Nafarroan, Belaguako NA-137 errepidea itxita dago Juan Pitotik aurrera, NA-2011a Zaraitzutik iparraldera, eta NA-2012a Otsagabitik Iratira.

