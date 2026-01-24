Zumaia eta Zarautz arteko N-634 errepidea itxita dago itsasbazterreko arrisku maila handiagatik
Itsasbazterrean olatuek gogor joko dutela eta, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak itxi egin du N-634 errepidea Zumaia eta Zarautz artean. Beraz, Getariatik ere ezingo da errepide hori erabili.
Elurraren eraginari dagokionez, Herrera itxita dago, eta arreta eskatzen da Kurtzetan, Opakuan eta Urduñan.
Nafarroan, Belaguako NA-137 errepidea itxita dago Juan Pitotik aurrera, NA-2011a Zaraitzutik iparraldera, eta NA-2012a Otsagabitik Iratira.
Zure interesekoa izan daiteke
Fiskaltzak artxibatu egin ditu Julio Iglesiasen aurkako eginbideak Auzitegi Nazionalaren "eskumen faltagatik"
Ezin da helegiterik aurkeztu erabakiaren kontra. Biktimek "borrokatzen" jarraituko dutela azpimarratu dute. Women's Link elkartearen eta Amnistia Internazionalaren arabera, "tamalgarria" da ikerketa artxibatzea.
Rodalies zerbitzua etenda egongo da berriro larunbat honetan Katalunia osoan
Renfek jakinarazi du azpiegituran berrikuspen gehiago egiteko neurria izango dela.
Gaur 1.448 hautagaik egingo dute MIR azterketa Hego Euskal Herrian, 771 postuetako bat lortzeko asmoz
Medikuntzako BAME (Barneko Mediku Egoiliar) edo MIR (Médico Interno Residente) azterketaz gain, erizaintza (BAEE), psikologia (BEP), farmazia (FIR), biologia edo fisikako ikasleentzako azterketak ere egingo dira.
Puenteren esanetan, Adamuzeko trenbideko prebentzio-sistemek ez zuten inoiz alarma-maila gainditu
Gainera, bidea berritzerakoan kalitate-kontrol guztiak gainditu zituela egiaztatzen duten ziurtagiriak erakutsi ditu.
10 urteko kartzela-zigorra berretsi dute hipikako irakasle batentzat, ikasle adingabe bati sexu-abusuak egitea egotzita
Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren arabera, adingabeak 13 eta 15 urte bitartean zituenean jasan zituen sexu-abusuak, etengabe, eta "ez zuen gaitasun eta heldutasun nahikorik" egoera horri aurre egiteko. Gainera, "manipulazio afektiboa" antzeman du, "berezi" sentiarazi nahi zuelakoan.
Errepideak moztuta, ferryak eta hegaldiak bertan behera, eta klaseak etenda, Ingrid ekaitzaren ondorioz
Denboraleak elurra utziko du 300 metrotik behera penintsulako ipar-mendebaldean, eta 9 metrorainoko olatuak izango dira igandera bitartean.
Lekuko batek deklaratu du ertzain bat ikusi zuela Amaya Zabarteri ostiko bat ematen
Zabarteren abokatuak uste du testigantza "oso garrantzitsua" eta "funtsezkoa" dela auzirako.
Puente ministroak adierazi du ezbeharraren atariko tesiaren azkartasunak "nolabaiteko lasaitasuna" ematen duela
Oscar Puente Garraio ministroak ziurtatu duenez, Trenbide Istripuen Ikerketa Batzordearen (CIAF) lehen ondorioek "argi uzten dute teknikarien ustez onargarrienak diren tesia", nahiz eta behin betikoak ez izan.
Penintsula ipar-mendebaldeko hainbat errepidetan kamioiei zirkulatzea debekatu diete, elurte arriskuagatik
Garraiolariak ordezkatzen dituzten erakunde nagusiak murrizketa horien aurka agertu dira, "beharrezko aurreikuspenik gabe" inposatu direla eta kamioilari asko "errepidean botata geratzea" eragingo dutela iritzita. Gainera, Asedas supermerkatuen patronalak salatu du murrizketa horiek supermerkatuetan hornidura arazoak eragiten hasi direla.