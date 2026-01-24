La Fiscalía archiva las diligencias contra Julio Iglesias por "la falta de competencia" de la Audiencia Nacional

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado archivar las diligencias de investigación contra el cantante Julio Iglesias por las agresiones sexuales contra dos exempleadas de su servicio doméstico ante la "falta de competencia" del tribunal para conocer de hechos que habrían ocurrido en el Caribe.



En un decreto de archivo, el Ministerio Público toma esta decisión destacando la "falta de jurisdicción de los tribunales españoles y, por lo tanto, la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados".



Según fuentes jurídicas, la decisión no es recurrible. En la resolución, el Ministerio Fiscal explica a las denunciantes que la vía que deben de seguir ahora, si así lo consideran, es la de "reproducir su denuncia ante los órganos judiciales".

La Fiscalía recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, "no corresponde a España investigar hechos cometidos allende sus fronteras cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva para ello, y no existe motivo para no iniciar las correspondientes acciones penales en el mismo".



El decreto recuerda que, aunque el delito de trata de seres humanos —uno de los denunciados— se persigue extraterritorialmente, el mismo necesita que el procedimiento se dirija contra un español y que existan elementos de conexión material con España, como que las víctimas sean nacionales o residan en el país. En este sentido, el Ministerio Fiscal recuerda, al respecto, que "las víctimas son extranjeras", que "no residen en España" y que "los hechos se atribuyen a países plenamente competentes" para conocer los mismos. Además, indica que los denunciados —además de Iglesias, un ciudadano brasileño y otro colombiano— tampoco residen en España.



Las víctimas "seguirán luchando"

Ante el archivo de la investigación, las dos extrabajadoras que denunciaron a Julio Iglesias han avanzado más acciones legales ante el archivo de la investigación. "Seguirán luchando por justicia", han asegurado Women's Link (asociación que asesora a las denunciantes legalmente) y Amnistía Internacional, que también han criticado como "lamentable" que la decisión de la Fiscalía.



En un comunicado conjunto, ambas asociaciones han denunciado que la Fiscalía no ha realizado "un análisis de fondo sobre la culpabilidad o no del denunciado". Han expresado, además, que el Ministerio Público tenía seis meses para conducir la etapa preprocesal, pero han tomado una decisión "en menos de dos semanas, sin tener en consideración todos los elementos probatorios".



Las asociaciones se han remitido al Convenio de Varsovia y el Convenio de Estambul, que obligan a los Estados a investigar violaciones de derechos humanos cuando el presunto autor es nacional del país, incluso si los hechos ocurrieron fuera del territorio. "La justicia debe ser posible más allá de las fronteras", han reiterado.