Fiskaltzak artxibatu egin ditu Julio Iglesiasen aurkako eginbideak Auzitegi Nazionalaren "eskumen faltagatik"

Ezin da helegiterik aurkeztu erabakiaren kontra. Biktimek "borrokatzen" jarraituko dutela azpimarratu dute. Women's Link elkartearen eta Amnistia Internazionalaren arabera, "tamalgarria" da ikerketa artxibatzea. 

AME5210. PUNTA CANA (REPÚBLICA DOMINICANA), 14/01/2026.- Una persona camina frente a un mural con los rostros de los artistas Julio Iglesias, Johnny Ventura y Juan Luis Guerra este miércoles, en Punta Cana (República Dominicana). La Fiscalía de la Audiencia Nacional española tomará declaración a las dos mujeres que denunciaron a Julio Iglesias por acoso y agresión sexual, y que esperan que esta denuncia sirva para "que ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos por parte de él". EFE/ Orlando Barría

Julio Iglesias abeslariaren omenezko horma-irudi bat Punta Canan (Dominikar Errepublika). Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak artxibatu egin ditu Julio Iglesias abeslariaren kontra bi langile ohik sexu erasoak egotzita aurkeztutako salaketaren eginbideak. Argudiatu duenez, auzitegiak ez du eskumenik Karibeko herrialdean gertatutakoak ikertzeko. 

Artxibatze dekretuaren arabera, "Espainiako epaitegien jurisdikziotik kanpo dago auzia, eta hortaz, Fiskaltzak ez du eskumenik salatutako gertakarien ikerketa aurreprozesala egiteko". 

Iturri juridikoen arabera, ezin da erabakiaren kontrako helegiterik aurkeztu. Biktimek "beste epaitegi batzuetan aurkez dezakete salaketa", Ministerio Publikoak zehaztu duenez. 

Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia gogora ekarri du Fiskaltzak artxibatzea ebazteko. Horren arabera, "ez dagokio Espainiari bere mugez haraindi gertatutakoak ikertzea, beste Estatu batek horretarako eskumen argi eta benetakoa duenean eta ez dagoenean arrazoirik dagozkion eginbidean bertan ez egiteko". 

Dekretuak jasotzen duenez, gizakien salerosketa delitua ikertzeko salaketak espainiar nazionalitateko baten kontrakoa izan behar du eta Espainiarekin nolabaiteko harremana duten elementuak izan behar ditu, hala nola, biktimak espainiarrak izatea edo Espainiako Estatuan bizitzea. Horren harira, Fiskaltzak gogorarazi du "biktimak atzerritarrak" direla, ez direla Estatuan bizi, eta salatutako gertakariak ikertzen badaudela herrialdean "eskumena duten auzitegiak". Horrez gain, salatutakoak —Iglesiasez gain, Brasilgo eta Kolonbiako herritar bana— Espainian bizi ez direla nabarmendu du.

Biktimen "borrokan" jarraituko dute

Ikerketa artxibatu dutela eta, Julio Iglesias salatu zuten bi emakumeek salaketa gehiago aurkeztuko dituztela iragarri dute.  "Borrokan jarraituko dute, justizia eskatzeko", adierazi du Women's Link elkarteak (laguntza legala ematen die biktimei) eta Amnistia Internazionalak. Bi erakunde horien arabera, "tamalgarria" da Fiskaltzaren erabakia. 

Ohar bateratu batean, bi erakundeek salatu dute Fiskaltzak ez duela "ikerketa sakonik egin" gertakarien inguruan. Azaldu dutenez, Fiskaltzak sei hilabete zituen auzia ikertzeko, baina erabakia "bi aste eskasetan hartu du, probak aztertu ere egin gabe".  

Biek ala biek Varsoviako eta Istanbulgo hitzarmenak aipatu dituzte. Horietan zehazten denez, Estatuak derrigortuta daude giza eskubideen kontrako urraketak ikertzeko ustezko egilea herrialde horretakoa bada, nahiz eta delituak lurraldetik kanpo gertatu. "Justizia mugez gaindi ere egin behar da", azpimarratu dute. 

Indarkeria matxista Sexu erasoak Gizartea

