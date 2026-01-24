Fiskaltzak artxibatu egin ditu Julio Iglesiasen aurkako eginbideak Auzitegi Nazionalaren "eskumen faltagatik"
Ezin da helegiterik aurkeztu erabakiaren kontra. Biktimek "borrokatzen" jarraituko dutela azpimarratu dute. Women's Link elkartearen eta Amnistia Internazionalaren arabera, "tamalgarria" da ikerketa artxibatzea.
Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak artxibatu egin ditu Julio Iglesias abeslariaren kontra bi langile ohik sexu erasoak egotzita aurkeztutako salaketaren eginbideak. Argudiatu duenez, auzitegiak ez du eskumenik Karibeko herrialdean gertatutakoak ikertzeko.
Artxibatze dekretuaren arabera, "Espainiako epaitegien jurisdikziotik kanpo dago auzia, eta hortaz, Fiskaltzak ez du eskumenik salatutako gertakarien ikerketa aurreprozesala egiteko".
Iturri juridikoen arabera, ezin da erabakiaren kontrako helegiterik aurkeztu. Biktimek "beste epaitegi batzuetan aurkez dezakete salaketa", Ministerio Publikoak zehaztu duenez.
Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia gogora ekarri du Fiskaltzak artxibatzea ebazteko. Horren arabera, "ez dagokio Espainiari bere mugez haraindi gertatutakoak ikertzea, beste Estatu batek horretarako eskumen argi eta benetakoa duenean eta ez dagoenean arrazoirik dagozkion eginbidean bertan ez egiteko".
Dekretuak jasotzen duenez, gizakien salerosketa delitua ikertzeko salaketak espainiar nazionalitateko baten kontrakoa izan behar du eta Espainiarekin nolabaiteko harremana duten elementuak izan behar ditu, hala nola, biktimak espainiarrak izatea edo Espainiako Estatuan bizitzea. Horren harira, Fiskaltzak gogorarazi du "biktimak atzerritarrak" direla, ez direla Estatuan bizi, eta salatutako gertakariak ikertzen badaudela herrialdean "eskumena duten auzitegiak". Horrez gain, salatutakoak —Iglesiasez gain, Brasilgo eta Kolonbiako herritar bana— Espainian bizi ez direla nabarmendu du.
Biktimen "borrokan" jarraituko dute
Ikerketa artxibatu dutela eta, Julio Iglesias salatu zuten bi emakumeek salaketa gehiago aurkeztuko dituztela iragarri dute. "Borrokan jarraituko dute, justizia eskatzeko", adierazi du Women's Link elkarteak (laguntza legala ematen die biktimei) eta Amnistia Internazionalak. Bi erakunde horien arabera, "tamalgarria" da Fiskaltzaren erabakia.
Ohar bateratu batean, bi erakundeek salatu dute Fiskaltzak ez duela "ikerketa sakonik egin" gertakarien inguruan. Azaldu dutenez, Fiskaltzak sei hilabete zituen auzia ikertzeko, baina erabakia "bi aste eskasetan hartu du, probak aztertu ere egin gabe".
Biek ala biek Varsoviako eta Istanbulgo hitzarmenak aipatu dituzte. Horietan zehazten denez, Estatuak derrigortuta daude giza eskubideen kontrako urraketak ikertzeko ustezko egilea herrialde horretakoa bada, nahiz eta delituak lurraldetik kanpo gertatu. "Justizia mugez gaindi ere egin behar da", azpimarratu dute.
Zure interesekoa izan daiteke
Rodalies zerbitzua etenda egongo da berriro larunbat honetan Katalunia osoan
Renfek jakinarazi du azpiegituran berrikuspen gehiago egiteko neurria izango dela.
Zumaia eta Zarautz arteko N-634 errepidea itxita dago itsasbazterreko arrisku maila handiagatik
Olatuek gogor joko dutelako hartu du neurria Segurtasun Sailak. Gainera, Herrera itxita dago elurragatik, eta arreta eskatzen da Kurtzetan, Opakuan eta Urduñan.
Gaur 1.448 hautagaik egingo dute MIR azterketa Hego Euskal Herrian, 771 postuetako bat lortzeko asmoz
Medikuntzako BAME (Barneko Mediku Egoiliar) edo MIR (Médico Interno Residente) azterketaz gain, erizaintza (BAEE), psikologia (BEP), farmazia (FIR), biologia edo fisikako ikasleentzako azterketak ere egingo dira.
Puenteren esanetan, Adamuzeko trenbideko prebentzio-sistemek ez zuten inoiz alarma-maila gainditu
Gainera, bidea berritzerakoan kalitate-kontrol guztiak gainditu zituela egiaztatzen duten ziurtagiriak erakutsi ditu.
10 urteko kartzela-zigorra berretsi dute hipikako irakasle batentzat, ikasle adingabe bati sexu-abusuak egitea egotzita
Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren arabera, adingabeak 13 eta 15 urte bitartean zituenean jasan zituen sexu-abusuak, etengabe, eta "ez zuen gaitasun eta heldutasun nahikorik" egoera horri aurre egiteko. Gainera, "manipulazio afektiboa" antzeman du, "berezi" sentiarazi nahi zuelakoan.
Errepideak moztuta, ferryak eta hegaldiak bertan behera, eta klaseak etenda, Ingrid ekaitzaren ondorioz
Denboraleak elurra utziko du 300 metrotik behera penintsulako ipar-mendebaldean, eta 9 metrorainoko olatuak izango dira igandera bitartean.
Lekuko batek deklaratu du ertzain bat ikusi zuela Amaya Zabarteri ostiko bat ematen
Zabarteren abokatuak uste du testigantza "oso garrantzitsua" eta "funtsezkoa" dela auzirako.
Puente ministroak adierazi du ezbeharraren atariko tesiaren azkartasunak "nolabaiteko lasaitasuna" ematen duela
Oscar Puente Garraio ministroak ziurtatu duenez, Trenbide Istripuen Ikerketa Batzordearen (CIAF) lehen ondorioek "argi uzten dute teknikarien ustez onargarrienak diren tesia", nahiz eta behin betikoak ez izan.
Penintsula ipar-mendebaldeko hainbat errepidetan kamioiei zirkulatzea debekatu diete, elurte arriskuagatik
Garraiolariak ordezkatzen dituzten erakunde nagusiak murrizketa horien aurka agertu dira, "beharrezko aurreikuspenik gabe" inposatu direla eta kamioilari asko "errepidean botata geratzea" eragingo dutela iritzita. Gainera, Asedas supermerkatuen patronalak salatu du murrizketa horiek supermerkatuetan hornidura arazoak eragiten hasi direla.