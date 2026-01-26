La Policía Local de Vitoria-Gasteiz inicia una nueva campaña de control de patinetes eléctricos
La Policía Local de Vitoria-Gasteiz inicia desde este lunes, 26 de enero, una campaña de control de patinetes eléctricos en la ciudad, especialmente entre personas jóvenes y de mediana edad.
La vigilancia abarcará toda la ciudad, con preferencia en las zonas con mayor tránsito de personas y espacios donde habitualmente circulan patinetes eléctricos.
En los controles se verificarán las características técnicas de los vehículos y si cuentan con seguro obligatorio. Este último aspecto es una novedad respecto de anteriores campañas.
La ley establece la obligatoriedad del seguro de los llamados Vehículos de Movilidad Personal ligeros, pero esta obligación depende de la puesta en marcha de un registro por parte de la Dirección General de Tráfico, por lo que no disponer actualmente del mismo no es sancionable, salvo en los casos de VMP con un peso superior a los 25 kilos y una velocidad superior a los 14 kilómetros por hora.
La Policía Local volverá a controlar otros aspectos ya supervisados en anteriores campañas como la edad mínima de 15 años para usar un patinete, la circulación exclusivamente por zonas permitidas, la disponibilidad de alumbrado, el respeto a la velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, la obligatoriedad del uso del casco y la prohibición de la utilización de auriculares y teléfono móvil durante la conducción.
La campaña se llevará a cabo entre los días 26 de enero y 15 de febrero y su finalidad es reducir los accidentes asociados a estos vehículos y mejorar la convivencia con el resto de los usuarios de la vía pública, ha explicado el concejal de Seguridad, César Fernández de Landa.
