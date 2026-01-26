Retenciones kilométricas debido a un accidente entre varios vehículos en la AP-8, a la altura de Deba
Un accidente entre varios vehículos ha tenido lugar en la AP-8, en el punto kilométrico 53, a la altura de Deba, en sentido Bilbao. El siniestro se ha saldado con varias personas heridas, cuyo alcance no ha sido precisado por el momento.
Como consecuencia del accidente, uno de los carriles permanece cortado, lo que está provocando retenciones de al menos cuatro kilómetros en la zona. Hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencia, que están atendiendo a los heridos y trabajando en la retirada de los vehículos implicados.
Las autoridades recomiendan extremar la precaución y consultar el estado del tráfico a través del teléfono 011, mientras continúan las labores para normalizar la circulación.
Te puede interesar
La Policía Local de Vitoria-Gasteiz inicia una nueva campaña de control de patinetes eléctricos
La vigilancia abarcará toda la ciudad, con preferencia en las zonas con mayor tránsito de personas y espacios donde habitualmente circulan patinetes eléctricos, y especialmente entre personas jóvenes y de mediana edad. Por primera vez, se verificará si cuentan o no seguro, que es obligatorio en los patinetes eléctricos si superan los 25 kilos y con una velocidad superior a los 14 km/h.
Nueva jornada caótica en Rodalies por incidencias en el centro de control de Adif
El servicio se ha suspendido dos veces esta misma mañana por incidencias en el control centralizado de Adif. Cataluña reactiva la recomendación de teletrabajar.
Puente denuncia la propagación de bulos sobre el carril donde descarriló el Iryo y defiende que es nuevo
El ministro de Transportes del Gobierno español ha explicado que el carril fue fabricado en 2023 e instalado en 2025. Publica la nota de envío de ArcelorMittal y el certificado de inspección de haber pasado todas las comprobaciones técnicas.
Rodalies reanudará este lunes parcialmente su servicio en Cataluña y será gratuito durante un mes
Se dará cobertura al 87 % de los usuarios. Durante el fin de semana se han realizado más de 100 inspecciones y Adif ha llevado a cabo 23 actuaciones de urgencia en siete líneas de la red de Rodalies.
El fuerte viento derriba el tejado del centro Mendiko Eskola en Amurrio
No se han registrado heridos, pero la Ertzaintza mantiene acordonada la zona. También en Barakaldo una fuerte ráfaga de viento ha derribado un cartel publicitario en el centro comercial Megapark,
Heridos dos jóvenes tras caer del techo de una carroza en el carnaval de Leitza
Los jóvenes, una mujer y un hombre de 20 años, han caído desde tres metros de altura y han sufrido politraumatismos, por lo que han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra en Pamplona.
Humor y gran ambiente en el desfile de carrozas del carnaval de Sunbilla
Cientos de personas se han reunido desde primera hora de la mañana en Sunbilla para presenciar el acto central del carnaval, el desfile de carrozas, que ha comenzado a las 11:00 horas desde la sociedad Ulibeltzak. El recorrido lo han abierto varias carrozas que han ofrecido a los visitantes bollería, castañas, caldo, tortilla y vino.
Adamuz celebra una misa funeral por las 45 víctimas, una semana después del accidente de tren
En una ceremonia presidida por el obispo de Córdoba y con una veintena de sacerdotes, se han congregado desde representantes políticos a familiares de las víctimas y vecinos de la localidad que prestaron su ayuda desde el primer momento que tuvieron conocimiento del accidente. El Gobierno y la Junta de Andalucía han acordado posponer la celebración del Homenaje de Estado para que puedan asistir el mayor número de familiares posibles.
Fallece una persona en Tudela en el incendio de la furgoneta en la que vivía
Una persona ha fallecido este domingo en Tudela en un incendio de la furgoneta que utilizaba como vivienda, ha informado la Policía Foral.