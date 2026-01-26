TRÁFICO
Retenciones kilométricas debido a un accidente entre varios vehículos en la AP-8, a la altura de Deba

Un choque múltiple registrado en la AP-8, en el tramo de Deba y en sentido Bilbao, ha provocado varios heridos, el corte de un carril y retenciones en la autopista.
Euskaraz irakurri: Hainbat pertsona zauritu dira AP-8 autobidean, Deba parean, hainbat ibilgailuk izandako istripuan
author image

EITB

Última actualización

Un accidente entre varios vehículos ha tenido lugar en la AP-8, en el punto kilométrico 53, a la altura de Deba, en sentido Bilbao. El siniestro se ha saldado con varias personas heridas, cuyo alcance no ha sido precisado por el momento.

Como consecuencia del accidente, uno de los carriles permanece cortado, lo que está provocando retenciones de al menos cuatro kilómetros en la zona. Hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencia, que están atendiendo a los heridos y trabajando en la retirada de los vehículos implicados.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución y consultar el estado del tráfico a través del teléfono 011, mientras continúan las labores para normalizar la circulación.

Autopista A8 Sociedad

