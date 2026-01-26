TRAFIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Auto-ilara luzeak AP-8an, Deba parean, hainbat ibilgailuk izandako istripuaren ondorioz

Istripua izan da AP-8 autobidean, Deba parean eta Bilborako noranzkoan, eta hainbat pertsona zauritu dira, errei bat itxi dute eta auto-ilarak sortu dira autobidean.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Hainbat ibilgailuk istripua izan dute AP-8 autobidean, 53 kilometroan, Deba parean, Bilborako noranzkoan. Hainbat pertsona zauritu dira ezbeharrean.

Erreietako bat itxita dago, eta, ondorioz, gutxienez lau kilometroko auto-ilarak sortzen ari dira. Larrialdi-zerbitzuak bertaratu dira, eta zaurituak artatzen eta inplikatutako ibilgailuak erretiratzen ari dira.

Agintariek arreta handiz gidatzeko eta 011 telefonoaren bidez trafikoaren egoera kontsultatzeko gomendatu dute, zirkulazioa normalizatzeko lanekin jarraitzen duten bitartean.

A8 Autobidea Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X