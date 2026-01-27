Regularización extraordinaria
Las asociaciones que trabajan con inmigrantes creen que la regularización extraordinaria cambiará radicalmente su situación

Alaitz Zugasti, Arrats elkarteko abokatua
18:00 - 20:00
Alaitz Zugasti. Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Etorkinekin lan egiten duten elkarteen arabera, ezohiko erregularizazioak errotik aldatuko du euren egoera

Última actualización

La abogada de Arrats Elkartea, Alaitz Zugasti, considera que la regulación extraordinaria anunciada por el Gobierno de España es "muy beneficiosa". "Lo importante para nosotros es que, una vez hecha la solicitud, estas personas tendrán permiso de trabajo hasta que llegue la resolución", ha destacado Zugasti. 

Migración Gobierno de España Sociedad

