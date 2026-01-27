Ezohiko erregularizazioa
Migratzaileekin lan egiten duten elkarteen arabera, ezohiko erregularizazioak errotik aldatuko du haien egoera

Alaitz Zugasti, Arrats elkarteko abokatua
Alaitz Zugasti. Argazkia: EITB.

Alaitz Zugasti Arrats Elkarteko abokatuaren ustez, Espainiako Gobernuak iragarri duen ezohiko erregulazioa "oso onuragarria" da. "Guretzat garrantzitsuena da behin eskaria eginda pertsona horiek lan baimena izango dutela, erresoluzioa iritsi bitartean", nabarmendu du Zugastik. 

