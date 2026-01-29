VACUNACIÓN
Finalmente son menos de 30 las personas a revacunar por Osakidetza

Se trata de “un error grave”, que ha llevado a realizar análisis de historiales médicos “caso a caso”, para valorar las necesidades y proceder de manera inminente. Ya está encaminado el contacto con los pacientes, y “no existen riesgos de efectos adversos”.

Lore Bilbao Alberto Martinez
18:00 - 20:00

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez. Foto: EITB Media

Euskaraz irakurri: Osakidetzak, azkenik, 30 pertsona baino gutxiago txertatu behar ditu berriro
author image

EITB

Última actualización

El Gobierno vasco ha reducido a menos de 30 las personas inoculadas con dosis caducadas de la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) que deberán repetir el proceso de vacunación. 

Tras contratastar los historiales médicos, se ha concluido que "en muchos casos no es necesaria la revacunación" ya que se ha producido "un problema de registro".

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, y la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, han actualizado hoy, jueves, la información relacionada con la gestión de las vacunas, tras reunirse en la Delegación Territorial de Salud de Bizkaia (LEDO). Finalmente, son menos de 30 las personas a revacunar por Osakidetza, según han informado en la rueda de prensa conjunta ofrecida esta tarde.

Se trata de “un error grave”, que ha llevado a realizar análisis de historiales médicos “caso a caso”, para valorar las necesidades y proceder de manera inminente. En muchos casos “no es necesaria la revacunación”, sino que se trata de un error de registro generalizado.

Osakidetza ha llamado a todas las personas, y muchos de los menores han sido ya revacunadas. Así, ya está encaminado el contacto con los pacientes, y “no existen riesgos de efectos adversos”. 

Ahora llega el momento de profundizar en las causas de lo sucedido, ya que el objetivo debe ser no cometer errores. Para ello, se está recabando toda la información y se ha constituido un comité de investigación y trazabilidad de vacunas. Uno de los objetivos es determinar las causas y aclarar las circunstancias y establecer medidas correctoras.

Salud ha identificado otros dos tipos de vacunas caducadas, distintas a la detectada anteriormente (hexavalente), y que en estos nuevos casos habrían afectado a 78 potenciales pacientes, según ha informado Martínez.

Este mismo jueves, han identificado tres casos de dos vacunas distintas; uno relacionado con la tetravalente y otro con la vacuna triplevírica. Un caso ha sido informado por parte de una madre, y el otro por el servicio de farmacia. El tercer caso ha sido registrado en Basurto.

AVANCE

